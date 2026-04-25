Khu công nghiệp Stavian Vĩnh Phúc tăng tốc thu hút đầu tư với loạt dự án mới

(Ngày Nay) - Khu công nghiệp Stavian Vĩnh Phúc tiếp tục ghi nhận tín hiệu thu hút đầu tư tích cực khi nhiều hợp đồng thuê đất được ký kết, các dự án mới đồng loạt khởi công và triển khai trong đầu năm 2026, qua đó cho thấy bước chuyển mạnh mẽ sang giai đoạn phát triển thực chất và gia tăng sức hấp dẫn đối với cộng đồng doanh nghiệp trong và ngoài nước.

Tháng 4/2026, Khu công nghiệp Stavian Vĩnh Phúc ghi nhận nhiều dự án mới đồng loạt triển khai, cho thấy tiến độ thu hút đầu tư tích cực và dự án đang bước sang giai đoạn vận hành, triển khai rõ nét hơn. Nổi bật trong đó là các hoạt động ký kết hợp đồng thuê đất, khởi công nhà máy của nhà đầu tư mới và tiếp tục mở rộng đầu tư từ các doanh nghiệp trong hệ sinh thái Tập đoàn Stavian.

Một trong những dự án tiêu biểu được triển khai trong tháng là Nhà máy sản xuất thức ăn chăn nuôi Hải Long Vĩnh Phúc do Lanking Nano Pte. Ltd đầu tư. Dự án được thực hiện bởi Công ty TNHH Khoa học kỹ thuật nông nghiệp Hải Long Vĩnh Phúc, với diện tích sử dụng hơn 4 ha và tổng mức đầu tư hơn 1.034 tỷ đồng. Nhà máy hoạt động trong lĩnh vực sản xuất thức ăn gia súc, gia cầm và thủy sản, phù hợp với định hướng thu hút các ngành công nghiệp chế biến, sản xuất quy mô lớn tại Khu công nghiệp Stavian Vĩnh Phúc.

Trong khuôn khổ triển khai dự án, chủ đầu tư và doanh nghiệp cũng đã ký kết hợp đồng nguyên tắc về việc thuê lại quyền sử dụng đất, tạo cơ sở để nhà đầu tư tiếp tục hoàn thiện các thủ tục tiếp theo và triển khai dự án theo kế hoạch.

Song song với việc thu hút nhà đầu tư mới, Khu công nghiệp Stavian Vĩnh Phúc cũng ghi nhận hoạt động mở rộng đầu tư từ các doanh nghiệp trong hệ sinh thái Tập đoàn Stavian. Dự án Nhà máy sản xuất bao bì thân thiện môi trường của CTCP Bao Bì Xanh Stavian cũng đã chính thức khởi công xây dựng. Nhà máy sẽ tập trung sản xuất bao bì nhựa PP (Polypropylene) – vật liệu an toàn, bền, tái chế tốt và đáp ứng các tiêu chuẩn khắt khe tại các thị trường xuất khẩu lớn, góp phần hiện thực hóa định hướng phát triển công nghiệp xanh, gia tăng giá trị sản xuất và mở rộng hệ sinh thái công nghiệp tại khu công nghiệp.

Bên cạnh các dự án mới, Khu công nghiệp Stavian Vĩnh Phúc hiện cũng đã có nhiều nhà máy hoàn thành đầu tư và đi vào hoạt động. Tính đến nay, tổng diện tích đất đã được cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư (IRC) tại dự án đạt khoảng 52 ha , phản ánh mức độ quan tâm tích cực và hiện diện ngày càng rõ nét của cộng đồng doanh nghiệp trong và ngoài nước. Song song với hoạt động thu hút đầu tư, Khu công nghiệp Stavian Vĩnh Phúc được đầu tư đồng bộ về hạ tầng kỹ thuật, bao gồm hệ thống cấp điện, cấp nước, giao thông nội khu và hạ tầng phụ trợ. Đáng chú ý, hệ thống xử lý nước thải tập trung của dự án được quy hoạch với công suất tối đa 8.600 m³/ngày đêm, triển khai theo 4 module; hiện đang vận hành module 1 với công suất 2.000 m³/ngày đêm, ứng dụng công nghệ SBR cải tiến, đáp ứng yêu cầu xử lý nước thải hiện đại và phát triển bền vững.

Với việc liên tục ghi nhận các dự án mới, duy trì hoạt động sản xuất của các nhà máy hiện hữu và tiếp tục hoàn thiện hạ tầng kỹ thuật, Khu công nghiệp Stavian Vĩnh Phúc đang từng bước khẳng định vai trò là điểm đến đầu tư tiềm năng cho các doanh nghiệp sản xuất trong giai đoạn tới.