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Huế: Đa dạng sản phẩm, nâng thời gian lưu trú và chi tiêu của du khách

PV In bài viết
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(Ngày Nay) - Năm 2026, ngành du lịch Huế đặt mục tiêu nâng thời gian lưu trú bình quân của du khách lên 2,3 - 2,5 ngày và mức chi tiêu bình quân đạt 2,8 - 3 triệu đồng/lượt.
Ảnh minh họa
Ảnh minh họa

Để đạt mục tiêu này, thành phố tập trung phát triển các sản phẩm du lịch giá trị gia tăng cao, mở rộng kinh tế đêm và khai thác hiệu quả lợi thế về di sản, ẩm thực, sinh thái và chăm sóc sức khỏe.

Năm 2025, thời gian lưu trú bình quân của du khách tại Huế đạt 2,2 ngày, mức chi tiêu bình quân từ 2,6 - 2,8 triệu đồng/lượt. Trên cơ sở đó, ngành du lịch tiếp tục phát triển các dòng sản phẩm có giá trị cao như nghỉ dưỡng cao cấp, du lịch golf, du lịch chăm sóc sức khỏe; đồng thời mở rộng không gian kinh tế đêm, phát triển ẩm thực, du lịch di sản và du lịch sinh thái.

Thành phố Huế đang tăng cường đầu tư hạ tầng phục vụ phát triển du lịch, nhất là kinh tế đêm. Hiện các hoạt động về đêm tập trung tại các tuyến phố đi bộ hai bờ sông Hương, khu phố đêm Phạm Ngũ Lão - Chu Văn An - Võ Thị Sáu và phố Hai Bà Trưng (phường Thuận Hóa).

Từ tháng 7/2026, phường Thuận Hóa triển khai Đề án phố đêm ven sông Như Ý, đoạn từ Đập Đá đến cầu Vỹ Dạ, dài khoảng 550 m với tổng vốn đầu tư xã hội hóa từ 180 - 200 tỷ đồng. Dự án sẽ hình thành không gian ẩm thực, trải nghiệm nghề thủ công, giới thiệu sản phẩm đặc trưng địa phương cùng sân khấu nổi phục vụ ca Huế, biểu diễn nghệ thuật và trình diễn ánh sáng. Khi đi vào hoạt động, tuyến phố sẽ kết nối với khu phố đêm Phạm Ngũ Lão - Chu Văn An - Võ Thị Sáu và tuyến đi bộ ven bờ Nam sông Hương, góp phần mở rộng không gian trải nghiệm cho du khách.

Theo Phó Chủ tịch UBND thành phố Huế Trần Hữu Thùy Giang, thành phố dự kiến đầu tư 80 tỷ đồng để xây dựng hệ thống chiếu sáng nghệ thuật khu vực Kinh thành Huế về đêm. Hệ thống chiếu sáng này tập trung vào không gian bên trong Đại Nội, trước Ngọ Môn và các tuyến xung quanh Kinh thành Huế, tạo điểm nhấn cho các hoạt động du lịch, dịch vụ về đêm.

Ẩm thực tiếp tục được xác định là một trong những sản phẩm chủ lực nhằm gia tăng trải nghiệm và mức chi tiêu của du khách. Chương trình "Huế - Kinh đô ẩm thực 2026" với chủ đề "Ngày Bún bò Huế", diễn ra từ ngày 23 - 26/7, đã thu hút khoảng 48.000 lượt khách, đạt doanh thu khoảng 12 tỷ đồng. Theo Giám đốc Sở Du lịch thành phố Huế Trần Thị Hoài Trâm, chương trình góp phần quảng bá giá trị di sản ẩm thực, từng bước xây dựng thương hiệu Bún bò Huế trở thành sản phẩm du lịch đặc trưng của địa phương.

Bên cạnh thế mạnh về di sản, Huế tiếp tục khai thác các sản phẩm du lịch sinh thái, du lịch đường sông, đầm phá và biển với các điểm đến như Rú Chá, Đầm Chuồn, biển Thuận An, Lăng Cô và Vườn quốc gia Bạch Mã. Thành phố cũng phát triển du lịch chăm sóc sức khỏe trên cơ sở lợi thế về hệ thống y tế chuyên sâu, đội ngũ chuyên gia, cùng giá trị của y học cổ truyền và nguồn dược liệu phong phú.

Năm 2026, Huế phấn đấu đón từ 7 - 7,5 triệu lượt khách, tổng doanh thu từ du lịch kỳ vọng đạt khoảng 15.000 tỷ đồng.

PV
Lưu trú chi tiêu du khách du lịch Huế Huế Du lịch

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