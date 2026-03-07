Hưng Yên khởi công nhà máy điện rác 4.000 tỷ đồng

(Ngày Nay) - Nhà máy được xây dựng trên diện tích khoảng 7 ha với công suất xử lý 1.600 tấn rác/ngày đêm, công suất phát điện 40 MW, tổng mức đầu tư khoảng 4.000 tỷ đồng.

Ngày 6/3, tại xã Đoàn Đào (Hưng Yên), Ủy ban Nhân dân tỉnh Hưng Yên và Công ty Cổ phần Năng lượng Môi trường Thiên Ý - Huy Anh (Tập đoàn CNTY – EUZY, Trung Quốc) đã tổ chức động thổ Dự án Nhà máy điện rác Phù Cừ.

Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân tỉnh Hưng Yên Nguyễn Lê Huy cho biết, với dân số khoảng 3,5 triệu người, mỗi ngày tỉnh Hưng Yên phát sinh khoảng 1.850-2.000 tấn rác thải sinh hoạt cùng khoảng 1.000 tấn rác thải từ các cơ sở sản xuất, kinh doanh, đây là thách thức lớn đối với tỉnh.

Việc đầu tư xây dựng nhà máy xử lý chất thải phát điện sử dụng công nghệ cao, thân thiện với môi trường, không chỉ góp phần giải quyết vấn đề rác thải mà còn mở ra hướng phát triển kinh tế tuần hoàn, tái tạo năng lượng và bảo vệ môi trường sống cho các thế hệ tương lai.

Nhà máy được xây dựng trên diện tích khoảng 7 ha với công suất xử lý 1.600 tấn rác/ngày đêm, công suất phát điện 40 MW, tổng mức đầu tư khoảng 4.000 tỷ đồng. Dự án triển khai nhằm giải quyết căn cơ bài toán xử lý rác thải sinh hoạt trên địa bàn tỉnh Hưng Yên.

Dự án sử dụng công nghệ lò đốt của Vương Quốc Bỉ. Đây là một trong những công nghệ xử lý rác tiên tiến, đáp ứng các tiêu chuẩn nghiêm ngặt về bảo vệ môi trường theo quy chuẩn của châu Âu và Việt Nam.

Theo kế hoạch, nhà máy sẽ đi vào vận hành vào quý 2 năm 2027, góp phần chuyển hóa rác thải thành nguồn năng lượng sạch, giảm áp lực cho các bãi chôn lấp; đồng thời tạo việc làm cho lao động địa phương, đóng góp vào ngân sách và thúc đẩy phát triển hạ tầng môi trường theo hướng bền vững.

Chủ đầu tư cam kết triển khai dự án đúng tiến độ, bảo đảm chất lượng công trình, an toàn lao động, tuân thủ nghiêm ngặt các quy định về bảo vệ môi trường và vận hành nhà máy theo các tiêu chuẩn quốc tế.

Để nhà máy sớm đi vào hoạt động, ông Nguyễn Lê Huy yêu cầu, nhà đầu tư và các đơn vị thi công tập trung mọi nguồn lực để triển khai, thực hiện dự án theo đúng tiến độ, tuân thủ đầy đủ quy định, tiêu chuẩn bảo vệ môi trường, áp dụng các chuẩn mực quản lý tiên tiến, hiện đại trên thế giới để vận hành nhà máy đảm bảo hiệu quả.

Các sở, ban, ngành, địa phương theo chức năng, nhiệm vụ được giao phối hợp với nhà đầu tư, giám sát trong quá trình đầu tư xây dựng, bảo đảm tuân thủ đúng pháp luật về đầu tư, xây dựng, đất đai, môi trường, an toàn phòng cháy chữa cháy, an ninh trật tự; kịp thời tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc liên quan, bảo đảm đúng yêu cầu tiến độ đầu tư.

Tập đoàn CNTY – EUZY được thành lập từ những năm 1990, hiện là một trong những tập đoàn có nhiều kinh nghiệm trong lĩnh vực môi trường đô thị và vận hành nhà máy điện rác.

Tập đoàn đang hoạt động tại 37 quốc gia và vùng lãnh thổ với với nhiều dự án đang được triển khai. Tại Việt Nam, Tập đoàn này đã triển khai nhiều dự án xử lý rác thải, trong đó có các nhà máy điện rác tại nhiều tỉnh thành.