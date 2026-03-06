Nhân viên y tế trực xuyên suốt thời gian diễn ra bầu cử

PV In bài viết
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
(Ngày Nay) - Nhằm bảo đảm công tác chăm sóc sức khỏe nhân dân và xử lý kịp thời các tình huống phát sinh trong Ngày hội toàn dân đi bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026-2031, diễn ra vào ngày 15/3/2026, ngành Y tế tỉnh Đắk Lắk đã chủ động xây dựng kế hoạch, triển khai nhiều giải pháp đồng bộ để bảo đảm công tác y tế phục vụ bầu cử.
Nhân viên y tế trực xuyên suốt thời gian diễn ra bầu cử

Theo ông Huỳnh Lê Xuân Bích, Phó Giám đốc Sở Y tế tỉnh Đắk Lắk, ngay từ những tháng cuối năm 2025, Sở đã xây dựng kế hoạch triển khai công tác y tế phục vụ bầu cử. Trên cơ sở đó, Sở Y tế đã xây dựng kế hoạch, ban hành công văn gửi các đơn vị trực thuộc, UBND xã, phường và các cơ quan liên quan triển khai đồng bộ các nhiệm vụ nhằm bảo đảm an toàn y tế trong suốt thời gian diễn ra bầu cử.

Một trong những nhiệm vụ trọng tâm được ngành Y tế tỉnh xác định là xây dựng các phương án, kịch bản ứng phó với những tình huống y tế có thể xảy ra tại các điểm bầu cử. Theo đó, tại mỗi khu vực bỏ phiếu sẽ bố trí nhân viên y tế thường trực 24/24 giờ trong suốt thời gian diễn ra bầu cử để kịp thời hỗ trợ người dân khi cần thiết.

Song song với đó, ngành Y tế tỉnh đã chuẩn bị đầy đủ thuốc, hóa chất, trang thiết bị, vật tư y tế phục vụ công tác cấp cứu, chăm sóc sức khỏe ban đầu. Mỗi điểm trực y tế đều được bố trí xe ô tô cứu thương cùng tài xế sẵn sàng vận chuyển người bệnh đến cơ sở y tế gần nhất nếu xảy ra sự cố.

Bên cạnh việc bố trí lực lượng trực tại các điểm bầu cử, công tác phòng, chống dịch bệnh và bảo đảm an toàn thực phẩm cũng được ngành Y tế tỉnh đặc biệt chú trọng. Theo Phó Giám đốc Sở Y tế, việc tuyên truyền, hướng dẫn người dân thực hiện các biện pháp giữ gìn vệ sinh môi trường, phòng ngừa dịch bệnh và bảo đảm an toàn thực phẩm trước, trong và sau ngày bầu cử là nhiệm vụ quan trọng nhằm bảo vệ sức khỏe cộng đồng.

Để chủ động phòng ngừa nguy cơ phát sinh dịch bệnh, ngành Y tế đã thành lập nhiều đoàn kiểm tra, giám sát công tác phòng, chống dịch trên địa bàn tỉnh; tăng cường kiểm tra điều kiện bảo đảm an toàn thực phẩm tại các khu vực tập trung đông người. Ngoài ra, Sở Y tế tỉnh cũng đã ban hành hướng dẫn cụ thể về quy trình phun khử khuẩn được triển khai thực hiện trước và trong thời gian diễn ra bầu cử.

Việc phun khử khuẩn, vệ sinh môi trường tại khu vực bỏ phiếu được thực hiện theo quy trình nhằm bảo đảm môi trường sạch sẽ, an toàn cho cử tri đến thực hiện quyền và nghĩa vụ công dân.

Với sự chuẩn bị chủ động, đồng bộ của ngành Y tế cùng sự phối hợp của các địa phương và đơn vị liên quan, công tác bảo đảm y tế phục vụ Ngày hội toàn dân đi bầu cử tại tỉnh Đắk Lắk được kỳ vọng sẽ diễn ra an toàn, góp phần vào thành công chung của cuộc bầu cử.

PV
Đắk Lắk công tác y tế bầu cử

Đọc nhiều

Đối thoại

Longform

Cùng chuyên mục

Tin mới

Nhân viên y tế trực xuyên suốt thời gian diễn ra bầu cử
Nhân viên y tế trực xuyên suốt thời gian diễn ra bầu cử
(Ngày Nay) - Nhằm bảo đảm công tác chăm sóc sức khỏe nhân dân và xử lý kịp thời các tình huống phát sinh trong Ngày hội toàn dân đi bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026-2031, diễn ra vào ngày 15/3/2026, ngành Y tế tỉnh Đắk Lắk đã chủ động xây dựng kế hoạch, triển khai nhiều giải pháp đồng bộ để bảo đảm công tác y tế phục vụ bầu cử.
Biến động Trung Đông đẩy giá dầu tăng, gây áp lực lạm phát và tỷ giá. (Ảnh minh hoạ)
Kinh tế Việt Nam trước làn sóng tăng giá dầu do căng thẳng Trung Đông
(Ngày Nay) - Biến động địa chính trị tại Trung Đông đang tạo ra những rung lắc đáng kể trên thị trường năng lượng toàn cầu. Khi giá dầu leo thang, nền kinh tế Việt Nam – vốn còn phụ thuộc nhất định vào nguồn năng lượng nhập khẩu phải đối diện nhiều sức ép mới liên quan đến lạm phát, tỷ giá và điều hành chính sách vĩ mô.
Bộ Nội vụ phát huy vai trò nòng cốt trong tham mưu tổ chức bầu cử
Bộ Nội vụ phát huy vai trò nòng cốt trong tham mưu tổ chức bầu cử
(Ngày Nay) - Bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND là sự kiện chính trị quan trọng, ngày hội lớn của toàn dân, thể hiện quyền làm chủ của nhân dân, lựa chọn bầu ra những đại biểu Quốc hội, HĐND có đức, có tài để đưa đất nước bước vào kỷ nguyên mới.
Iran tuyên bố kiểm soát hoàn toàn eo biển Hormuz
Iran tuyên bố kiểm soát hoàn toàn eo biển Hormuz
(Ngày Nay) - Phó Chỉ huy lực lượng hải quân thuộc IRGC, ông Mohammad Akbarzadeh, khẳng định Hải quân Iran hiện đã kiểm soát hoàn toàn eo biển Hormuz - tuyến đường biển huyết mạch đối với hoạt động vận tải dầu mỏ.
Trung Quốc bước vào kỳ họp quan trọng nhất năm 2026
Trung Quốc bước vào kỳ họp quan trọng nhất năm 2026
(Ngày Nay) - Kỳ họp lần này sẽ xem xét về việc đề nghị thẩm nghị Dự thảo Bộ luật Môi trường sinh thái, Dự thảo Luật Thúc đẩy đoàn kết, Tiến bộ dân tộc và Dự thảo Luật Quy hoạch phát triển quốc gia.
Mặc áo dài được nhiều người ưa chuộng trong các dịp sự kiện trọng đại, lễ tết, ngày kỷ niệm
Lễ hội áo dài TP.HCM 2026: Sợi tơ vàng son, dệt nên khát vọng
(Ngày Nay) - Lễ hội áo dài TP.HCM lần thứ 12 diễn ra trong suốt tháng 3-2026, cao điểm từ ngày 6 đến 8-3 với nhiều hoạt động đặc sắc như hơn 50.000 người đăng ký tham gia đồng diễn áo dài ; cuộc thi Duyên dáng áo dài TP.HCM ; cuộc thi Ảnh đẹp áo dài online và giới thiệu gần 400 bộ áo dài của 37 nhà thiết kế từ ba miền cả nước.