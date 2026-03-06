Nhân viên y tế trực xuyên suốt thời gian diễn ra bầu cử

(Ngày Nay) - Nhằm bảo đảm công tác chăm sóc sức khỏe nhân dân và xử lý kịp thời các tình huống phát sinh trong Ngày hội toàn dân đi bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026-2031, diễn ra vào ngày 15/3/2026, ngành Y tế tỉnh Đắk Lắk đã chủ động xây dựng kế hoạch, triển khai nhiều giải pháp đồng bộ để bảo đảm công tác y tế phục vụ bầu cử.

Theo ông Huỳnh Lê Xuân Bích, Phó Giám đốc Sở Y tế tỉnh Đắk Lắk, ngay từ những tháng cuối năm 2025, Sở đã xây dựng kế hoạch triển khai công tác y tế phục vụ bầu cử. Trên cơ sở đó, Sở Y tế đã xây dựng kế hoạch, ban hành công văn gửi các đơn vị trực thuộc, UBND xã, phường và các cơ quan liên quan triển khai đồng bộ các nhiệm vụ nhằm bảo đảm an toàn y tế trong suốt thời gian diễn ra bầu cử.

Một trong những nhiệm vụ trọng tâm được ngành Y tế tỉnh xác định là xây dựng các phương án, kịch bản ứng phó với những tình huống y tế có thể xảy ra tại các điểm bầu cử. Theo đó, tại mỗi khu vực bỏ phiếu sẽ bố trí nhân viên y tế thường trực 24/24 giờ trong suốt thời gian diễn ra bầu cử để kịp thời hỗ trợ người dân khi cần thiết.

Song song với đó, ngành Y tế tỉnh đã chuẩn bị đầy đủ thuốc, hóa chất, trang thiết bị, vật tư y tế phục vụ công tác cấp cứu, chăm sóc sức khỏe ban đầu. Mỗi điểm trực y tế đều được bố trí xe ô tô cứu thương cùng tài xế sẵn sàng vận chuyển người bệnh đến cơ sở y tế gần nhất nếu xảy ra sự cố.

Bên cạnh việc bố trí lực lượng trực tại các điểm bầu cử, công tác phòng, chống dịch bệnh và bảo đảm an toàn thực phẩm cũng được ngành Y tế tỉnh đặc biệt chú trọng. Theo Phó Giám đốc Sở Y tế, việc tuyên truyền, hướng dẫn người dân thực hiện các biện pháp giữ gìn vệ sinh môi trường, phòng ngừa dịch bệnh và bảo đảm an toàn thực phẩm trước, trong và sau ngày bầu cử là nhiệm vụ quan trọng nhằm bảo vệ sức khỏe cộng đồng.

Để chủ động phòng ngừa nguy cơ phát sinh dịch bệnh, ngành Y tế đã thành lập nhiều đoàn kiểm tra, giám sát công tác phòng, chống dịch trên địa bàn tỉnh; tăng cường kiểm tra điều kiện bảo đảm an toàn thực phẩm tại các khu vực tập trung đông người. Ngoài ra, Sở Y tế tỉnh cũng đã ban hành hướng dẫn cụ thể về quy trình phun khử khuẩn được triển khai thực hiện trước và trong thời gian diễn ra bầu cử.

Việc phun khử khuẩn, vệ sinh môi trường tại khu vực bỏ phiếu được thực hiện theo quy trình nhằm bảo đảm môi trường sạch sẽ, an toàn cho cử tri đến thực hiện quyền và nghĩa vụ công dân.

Với sự chuẩn bị chủ động, đồng bộ của ngành Y tế cùng sự phối hợp của các địa phương và đơn vị liên quan, công tác bảo đảm y tế phục vụ Ngày hội toàn dân đi bầu cử tại tỉnh Đắk Lắk được kỳ vọng sẽ diễn ra an toàn, góp phần vào thành công chung của cuộc bầu cử.