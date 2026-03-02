Không khí lạnh tràn xuống, Bắc Bộ chuyển rét từ đêm nay

(Ngày Nay) - Khoảng đêm 2/3, không khí lạnh sẽ ảnh hưởng đến khu vực Đông Bắc Bộ, sau đó lan sang Bắc Trung Bộ, hầu hết các nơi ở Tây Bắc Bộ và một số nơi ở Trung Trung Bộ.

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, từ đêm 2/3, một bộ phận không khí lạnh sẽ ảnh hưởng đến các tỉnh phía Bắc và Bắc Trung Bộ, gây mưa rào rải rác, trời chuyển rét về đêm và sáng.

Trên biển, gió Đông Bắc mạnh dần lên cấp 6-7, có nơi giật cấp 8-9, biển động mạnh.

Trên đất liền, khoảng đêm 2/3, không khí lạnh sẽ ảnh hưởng đến khu vực Đông Bắc Bộ, sau đó lan sang Bắc Trung Bộ, hầu hết các nơi ở Tây Bắc Bộ và một số nơi ở Trung Trung Bộ. Gió chuyển hướng Đông Bắc cấp 2-3, vùng ven biển cấp 3-4.

Từ đêm 2/3 đến ngày 3/3, Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ có mưa, mưa rào rải rác và có nơi có dông.

Từ ngày 3/3, đêm và sáng Bắc Bộ và Thanh Hóa trời rét; riêng vùng núi Đông Bắc Bộ chuyển rét. Nhiệt độ thấp nhất phổ biến 15-18 độ C, vùng núi có nơi dưới 14 độ C.

Tại Hà Nội, từ đêm 2/3 đến ngày 3/3 có mưa, mưa rào rải rác và có nơi có dông; từ ngày 3/3 đêm và sáng trời rét. Nhiệt độ thấp nhất phổ biến 16-18 độ C.

Trên biển, từ gần sáng 3/3, vịnh Bắc Bộ có gió Đông Bắc cấp 6, giật cấp 7-8; biển động; sóng cao 1,5-2,5m.

Khu vực Bắc Biển Đông (bao gồm đặc khu Hoàng Sa) gió Đông Bắc mạnh dần lên cấp 6, riêng phía Đông Bắc có lúc cấp 7, giật cấp 8-9; biển động mạnh; sóng cao 2-4m.

Từ chiều 3/3, vùng biển từ Nam Quảng Trị-Quảng Ngãi gió Đông Bắc cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 7-8; biển động; sóng cao 1-2m.

Dự báo chi tiết đêm 2 và ngày 3/3, khu vực Đông Bắc Bộ có nhiệt độ thấp nhất phổ biến từ 17-20 độ C, vùng núi có nơi dưới 16 độ C; nhiệt độ trung bình phổ biến 20-22 độ C, riêng vùng núi 18-20 độ C.

Về thiên tai đi kèm, từ ngày 3/3, Trung Trung Bộ có mưa, mưa rào rải rác và có nơi có dông. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Tác động của đợt không khí lạnh và mưa dông có thể ảnh hưởng đến gia súc, gia cầm và sinh trưởng cây trồng.

Mưa dông kèm lốc, sét, mưa đá, gió giật mạnh có thể gây gãy đổ cây cối, hư hại nhà cửa, công trình giao thông và cơ sở hạ tầng.

Gió mạnh, sóng lớn trên biển có thể ảnh hưởng đến hoạt động của tàu thuyền và các hoạt động khác.

Dự báo thời tiết các khu vực

Thủ đô Hà Nội

- Trời nhiều mây, có mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác; trưa chiều giảm mây trời nắng; đêm có mưa, mưa rào rải rác. Gió đông nam đến nam cấp 2-3, gần sáng mai chuyển gió Đông Bắc cấp 2-3; đêm trời chuyển lạnh.

- Nhiệt độ thấp nhất 19-21 độ C, cao nhất 28-30 độ C, có nơi trên 30 độ C.

Khu vực Tây Bắc Bộ

- Trời có mây, ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi; gió nhẹ.

- Nhiệt độ thấp nhất 20-23 độ C, riêng khu Tây Bắc 16-19 độ C; cao nhất 31-34 độ C, có nơi trên 34 độ C.

Khu vực Đông Bắc Bộ

- Trời nhiều mây, ngày có mưa vài nơi, sáng sớm có nơi có sương mù; trưa chiều giảm mây trời nắng; đêm có mưa, mưa rào rải rác và có nơi có dông. Gió đông nam đến nam cấp 2-3, từ đêm chuyển gió Đông Bắc cấp 2-3; đêm trời chuyển lạnh, vùng núi có nơi trời rét.

- Nhiệt độ thấp nhất 18-21 độ C, vùng núi có nơi dưới 17 độ C; cao nhất 27-30 độ C, có nơi trên 30 độ C.

Khu vực từ Thanh Hóa-Huế

- Trời có mây, có mưa vài nơi, sáng sớm có nơi có sương mù; trưa chiều trời nắng; gió Đông Nam cấp 2-3.

- Nhiệt độ thấp nhất 22-25 độ C, cao nhất 31-34 độ C, có nơi trên 34 độ C.

Duyên hải Nam Trung Bộ

- Trời có mây, ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi; gió Đông Nam cấp 2-3.

- Nhiệt độ thấp nhất 22-25 độ C, cao nhất 30-33 độ C, có nơi trên 33 độ C.

Cao nguyên Trung Bộ

- Trời có mây, ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi; gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

- Nhiệt độ thấp nhất 19-22 độ C, có nơi dưới 19 độ C; cao nhất 29-32 độ C, có nơi trên 32 độ C.

Nam Bộ

- Trời có mây, ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi; gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

- Nhiệt độ thấp nhất 22-25 độ C, cao nhất 31-34 độ C, có nơi trên 34 độ C.

Thành phố Hồ Chí Minh

- Trời có mây, ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi; gió nhẹ.

- Nhiệt độ thấp nhất 23-25 độ C, cao nhất 31-33 độ C.