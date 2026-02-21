Malaysia có thể sẽ trải qua một năm nóng nhất trong lịch sử

PV In bài viết
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
(Ngày Nay) - Các mô hình dự báo cho thấy khoảng 60%-70% khả năng hiện tượng El Nino phát triển trong nửa cuối năm nay và cũng có khả năng tiếp tục đến năm 2027.
Ảnh minh họa
Ảnh minh họa

Truyền thông Malaysia ngày 20/2 cảnh báo Malaysia có thể sẽ trải qua một năm nóng hơn, thậm chí có thể là năm nóng nhất trong lịch sử, với khả năng hiện tượng El Nino xảy ra vào nửa cuối năm 2026.

Các chuyên gia thời tiết cũng bày tỏ lo ngại khả năng gia tăng các đợt nắng nóng sẽ làm giảm mực nước các đập, ảnh hưởng đến sự phát triển của cây trồng và dẫn đến nguy cơ cháy rừng.

Giáo sư danh dự Fredolin Tangang thuộc Đại học Quốc gia Malaysia cho biết các mô hình dự báo cho thấy khoảng 60%-70% khả năng hiện tượng El Nino phát triển trong nửa cuối năm nay và cũng có khả năng tiếp tục đến năm 2027. Nếu xảy ra, El Nino có thể đưa năm 2026 hoặc 2027 trở thành năm nóng nhất trong lịch sử, thay thế năm 2024.

Ông cũng cảnh báo El Nino có thể ảnh hưởng đến mực nước tại các đập cũng như sự phát triển của cây trồng. Toàn bộ Malaysia đều có thể bị ảnh hưởng với cường độ khác nhau trong suốt thời gian El Nino.

Theo Tổ chức Khí tượng Thế giới (WMO), năm 2024 là năm nóng nhất trong lịch sử. Nhiệt độ khi đó bị ảnh hưởng bởi hiện tượng El Nino bắt đầu từ năm 2023 trước khi suy yếu vào đầu năm 2024.

Năm 2024, Malaysia ghi nhận nhiệt độ trung bình hằng ngày là 27,55 độ C - đánh dấu mức tăng 0,38% so với nhiệt độ trung bình giữa từ năm 1991-2020.

Theo Cục Khí tượng Malaysia (MetMalaysia), phần lớn các mô hình dự báo cho thấy mô hình thời tiết khô hơn nói chung trong giai đoạn từ tháng 2-7 năm nay.

Trong dự báo thời tiết dài hạn ngày 5/2, các đánh giá sơ bộ cho thấy điều kiện khô hạn có khả năng ảnh hưởng đáng kể đến phía Tây bang Sarawak (miền Đông Malaysia) và có thể kéo dài đến cuối giai đoạn dự báo.

Ở các khu vực khác, đặc biệt là miền Tây và miền Nam của Malaysia, điều kiện nóng và khô cũng được dự báo, đặc biệt từ giữa đến cuối giai đoạn dự báo.

MetMalaysia cảnh báo những điều kiện như vậy có thể làm tăng nguy cơ cháy rừng, cùng hiện tượng sương mù.

Tuy nhiên, Giáo sư danh dự Datuk Dr Azizan Abu Samah của Đại học Malaya cho rằng cần phải theo dõi chặt chẽ hơn để chắc chắn về sự chuyển dịch sang điều kiện El Nino.

Ông cho biết cả đảo Sumatra (Indonesia) và Malaysia bán đảo đều chịu ảnh hưởng của Lưỡng cực Ấn Độ Dương (IOD) trong các đợt El Nino, có thể dẫn đến tình trạng chất lượng không khí xấu đi và hiện tượng tẩy trắng san hô.

El Nino xảy ra trung bình mỗi 2-7 năm/lần và mỗi lần thường kéo dài từ 9-12 tháng. Đây là mô hình khí hậu tự nhiên liên quan đến sự ấm lên của bề mặt đại dương ở trung tâm và phía Đông Thái Bình Dương nhiệt đới. Những đợt El Nino này có thể dẫn đến sự tăng nhiệt từ 0,5 độ C đến 2 độ C so với nhiệt độ bình thường.

Tính đến năm 2015, hiện tượng El Nino đã ảnh hưởng đến Malaysia 12 lần, lần đầu tiên xảy ra vào khoảng năm 1951-1952. Hiện tượng El Nino từ năm 1997-1998 cũng gây ra khủng hoảng nước tại quốc gia này.

PV
Malaysia El Nino Tổ chức Khí tượng Thế giới

Đọc nhiều

Đối thoại

Longform

Cùng chuyên mục

Tin mới

Quang cảnh vòng đàm phán 3 bên giữa Nga, Mỹ và Ukraine tại Geneva, Thụy Sĩ, ngày 17/2/2026
Quan chức Nga xác nhận vẫn duy trì đàm phán với Ukraine
(Ngày Nay) - Thứ trưởng Ngoại giao Nga cho biết tại vòng đàm phán mới vừa diễn ra ở Geneva (Thụy Sĩ), hai bên cũng đã trao đổi tất cả vấn đề trong bối cảnh đang tìm kiếm một giải pháp nhằm chấm dứt xung đột.
Hội chứng khiến 5% dân số không thể vượt qua nỗi đau mất người thân
Hội chứng khiến 5% dân số không thể vượt qua nỗi đau mất người thân
(Ngày Nay) - Đối với hầu hết mọi người, nỗi đau mất mát sẽ dịu dần theo thời gian như một quy luật tự nhiên. Tuy nhiên, khoảng 5% số người trải qua biến cố này lại rơi vào trạng thái đau buồn dai dẳng và không thể nguôi ngoai, tiến triển thành một hội chứng được gọi là "rối loạn tang thương kéo dài" (Prolonged Grief Disorder - PGD).
Giữ gìn quần thể trắc quý hiếm xuyên Tết
Giữ gìn quần thể trắc quý hiếm xuyên Tết
(Ngày Nay) - Ban Quản lý Rừng đặc dụng Đăk Uy (tỉnh Quảng Ngãi) quản lý 538,38 ha rừng đặc dụng, trong đó có loài cây đặc biệt quý hiếm và đang được bảo tồn, bảo vệ nghiêm ngặt. Đó là cây trắc, với số lượng cây qua kiểm đếm khoảng trên 1.000 cây. Trong dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, Ban đã bố trí các cán bộ trực tại các lán bảo vệ rừng 24/24 giờ, đảm bảo không để xảy ra tình trạng vi phạm Luật Lâm nghiệp, đặc biệt đối với quần thể trắc quý hiếm.
Phong trào Olympic giúp nâng cao vị thế của Thể thao Việt Nam trên trường quốc tế
Phong trào Olympic giúp nâng cao vị thế của Thể thao Việt Nam trên trường quốc tế
(Ngày Nay) - 2025 là một năm đầy thử thách nhưng cũng chứng kiến sự nỗ lực vượt bậc của Thể thao Việt Nam. Trong bối cảnh triển khai Chiến lược phát triển thể dục thể thao đến năm 2030, tầm nhìn 2045, Thể thao Việt Nam sẽ không chỉ duy trì và phát triển phong trào mà còn nâng cao chất lượng, tiếp tục khẳng định vị thế trên trường quốc tế.