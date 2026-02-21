Malaysia có thể sẽ trải qua một năm nóng nhất trong lịch sử

(Ngày Nay) - Các mô hình dự báo cho thấy khoảng 60%-70% khả năng hiện tượng El Nino phát triển trong nửa cuối năm nay và cũng có khả năng tiếp tục đến năm 2027.

Truyền thông Malaysia ngày 20/2 cảnh báo Malaysia có thể sẽ trải qua một năm nóng hơn, thậm chí có thể là năm nóng nhất trong lịch sử, với khả năng hiện tượng El Nino xảy ra vào nửa cuối năm 2026.

Các chuyên gia thời tiết cũng bày tỏ lo ngại khả năng gia tăng các đợt nắng nóng sẽ làm giảm mực nước các đập, ảnh hưởng đến sự phát triển của cây trồng và dẫn đến nguy cơ cháy rừng.

Giáo sư danh dự Fredolin Tangang thuộc Đại học Quốc gia Malaysia cho biết các mô hình dự báo cho thấy khoảng 60%-70% khả năng hiện tượng El Nino phát triển trong nửa cuối năm nay và cũng có khả năng tiếp tục đến năm 2027. Nếu xảy ra, El Nino có thể đưa năm 2026 hoặc 2027 trở thành năm nóng nhất trong lịch sử, thay thế năm 2024.

Ông cũng cảnh báo El Nino có thể ảnh hưởng đến mực nước tại các đập cũng như sự phát triển của cây trồng. Toàn bộ Malaysia đều có thể bị ảnh hưởng với cường độ khác nhau trong suốt thời gian El Nino.

Theo Tổ chức Khí tượng Thế giới (WMO), năm 2024 là năm nóng nhất trong lịch sử. Nhiệt độ khi đó bị ảnh hưởng bởi hiện tượng El Nino bắt đầu từ năm 2023 trước khi suy yếu vào đầu năm 2024.

Năm 2024, Malaysia ghi nhận nhiệt độ trung bình hằng ngày là 27,55 độ C - đánh dấu mức tăng 0,38% so với nhiệt độ trung bình giữa từ năm 1991-2020.

Theo Cục Khí tượng Malaysia (MetMalaysia), phần lớn các mô hình dự báo cho thấy mô hình thời tiết khô hơn nói chung trong giai đoạn từ tháng 2-7 năm nay.

Trong dự báo thời tiết dài hạn ngày 5/2, các đánh giá sơ bộ cho thấy điều kiện khô hạn có khả năng ảnh hưởng đáng kể đến phía Tây bang Sarawak (miền Đông Malaysia) và có thể kéo dài đến cuối giai đoạn dự báo.

Ở các khu vực khác, đặc biệt là miền Tây và miền Nam của Malaysia, điều kiện nóng và khô cũng được dự báo, đặc biệt từ giữa đến cuối giai đoạn dự báo.

MetMalaysia cảnh báo những điều kiện như vậy có thể làm tăng nguy cơ cháy rừng, cùng hiện tượng sương mù.

Tuy nhiên, Giáo sư danh dự Datuk Dr Azizan Abu Samah của Đại học Malaya cho rằng cần phải theo dõi chặt chẽ hơn để chắc chắn về sự chuyển dịch sang điều kiện El Nino.

Ông cho biết cả đảo Sumatra (Indonesia) và Malaysia bán đảo đều chịu ảnh hưởng của Lưỡng cực Ấn Độ Dương (IOD) trong các đợt El Nino, có thể dẫn đến tình trạng chất lượng không khí xấu đi và hiện tượng tẩy trắng san hô.

El Nino xảy ra trung bình mỗi 2-7 năm/lần và mỗi lần thường kéo dài từ 9-12 tháng. Đây là mô hình khí hậu tự nhiên liên quan đến sự ấm lên của bề mặt đại dương ở trung tâm và phía Đông Thái Bình Dương nhiệt đới. Những đợt El Nino này có thể dẫn đến sự tăng nhiệt từ 0,5 độ C đến 2 độ C so với nhiệt độ bình thường.

Tính đến năm 2015, hiện tượng El Nino đã ảnh hưởng đến Malaysia 12 lần, lần đầu tiên xảy ra vào khoảng năm 1951-1952. Hiện tượng El Nino từ năm 1997-1998 cũng gây ra khủng hoảng nước tại quốc gia này.