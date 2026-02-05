Isla Bella: Nơi thanh bình gặp phồn hoa giữa mùa lễ hội rực rỡ nhất năm

(Ngày Nay) - Khi không khí lễ hội đang lan tỏa khắp những quảng trường và tuyến phố trung tâm của đô thị đảo Vinhomes Royal Island (Vũ Yên, Hải Phòng), Isla Bella hiện lên như một khoảng lặng tinh tế, nơi cư dân có thể vừa hòa mình vào nhịp xuân sôi động, vừa trở về với không gian sống thanh bình, riêng tư và giàu cảm xúc.

Lễ hội rộn ràng gõ cửa đảo Vũ Yên

Không khí Tết đã thực sự chạm ngõ Vũ Yên bằng chuỗi sự kiện sôi động. Diễn ra trong hai ngày 7 - 8/2/2026 tới đây tại quảng trường Châu Âu, Lễ hội Xuân Vũ Yên với chủ đề “Đảo Hoàng Gia - Khởi Xuân Thịnh Vượng” sẽ là điểm hẹn để cộng đồng cư dân và du khách cùng gặp gỡ, vui xuân và tận hưởng không khí lễ hội trong lòng phố đảo.

Đến với lễ hội, cư dân sẽ được dạo bước giữa những cụm check-in nghệ thuật, photobooth chào xuân và khu hội chợ Tết rực rỡ sắc màu, nơi hương vị quà xuân, âm thanh rộn ràng và nét văn hóa ba miền cùng hiện diện.

Đây cũng là dịp để các gia đình cùng nhau trải nghiệm những hoạt động mang đậm tinh thần Tết Việt, như gói bánh chưng, workshop thủ công, viết thư pháp hay hướng dẫn bày mâm ngũ quả. Trẻ nhỏ có không gian vui chơi với các trò chơi dân gian, tô tượng linh vật; người lớn tìm thấy niềm vui trong những khoảnh khắc quây quần, giao lưu và lưu giữ ký ức xuân.

Song song là các trải nghiệm giải trí hiện đại, dành cho nhiều thế hệ cùng tận hưởng, như check-in cùng ngựa quý, các màn biểu diễn đường phố, flashmob sắc xuân, hay cơ hội lái thử xe VinFast ngay trong không gian lễ hội.

Bên cạnh đó, hoạt động hái lộc Thịnh Vượng mang ý nghĩa như một nghi thức đầu năm dành riêng cho cư dân, nơi mỗi người nhận về không chỉ là lì xì, mà là lời chúc khởi đầu hanh thông cho một năm mới an lành.

Đặc biệt, nhạc hội “Khởi xuân thịnh vượng” vào tối 8/2 hứa hẹn sẽ làm bùng nổ không khí tại thành phố đảo với những màn trình diễn nghệ thuật và pháo hoa mãn nhãn.

Không khí lễ hội sôi động trên đảo Vũ Yên đã trở thành chất xúc tác khiến nhiều khách hàng mong muốn sớm sở hữu và nhận bàn giao ngôi nhà của mình để kịp tận hưởng mùa xuân trên “đảo tỷ phú”. Giữa sự quan tâm ngày càng lớn đó, Isla Bella đang là lựa chọn hàng đầu nhờ sự giao thoa hài hòa giữa nhịp sống lễ hội rộn ràng và tinh thần nghỉ dưỡng yên tĩnh, tạo nên một không gian an trú giàu cảm xúc.

Miền an trú mang tên Isla Bella hút giới tinh hoa

Không cần đợi đến những dịp hội lớn, mỗi ngày ở Isla Bella đã là một trải nghiệm sống đậm chất nghỉ dưỡng. Buổi sáng bắt đầu bằng ánh nắng dịu len qua cửa sổ, tiếng sóng vỗ nhẹ bên hiên nhà và hương cà phê thơm trên ban công hướng vịnh.

Mỗi dinh thự tại Isla Bella là một tác phẩm được “may đo” theo phong cách Địa Trung Hải với mái ngói thủ công, cửa sổ tràn sáng và những chi tiết sắt rèn uốn mềm duyên dáng. Sở hữu hai mặt tiền rộng 7 - 10m, chiều cao 4 tầng và diện tích sử dụng lên tới 450m2, mỗi dinh thự mang đến không gian sống rộng rãi, đáp ứng nhu cầu sinh hoạt và nghỉ dưỡng của nhiều thế hệ.

Toàn khu được quy hoạch với mật độ xây dựng chỉ 14,2%. Đây là tỷ lệ hiếm thấy ngay cả trong các đô thị siêu sang hiện nay. Bao quanh dự án là 16ha cây xanh và mặt nước, kết nối liền mạch với 5 công viên chủ đề, từ khu lễ hội cho tới công viên thiền, công viên sáng tạo, khu thể thao và không gian dành riêng cho trẻ em. Mỗi bước chân tại Isla Bella đều có thể dẫn tới một trải nghiệm sống ấn tượng.

Một giá trị khác biệt của Isla Bella là sự cân bằng lý tưởng giữa tĩnh tại và tiện nghi hiện đại. Từ Isla Bella, cư dân chỉ mất vài phút để tiếp cận trung tâm thương mại Vincom Mega Mall, phòng khám Vinmec, trường liên cấp Vinschool, sân golf hay VinWonders - công viên giải trí lớn nhất miền Bắc. Mọi nhu cầu từ giáo dục, y tế đến giải trí đều hiện diện trong tầm tay, nhưng không làm xáo trộn nhịp sống yên bình của khu biệt thự đảo.

Với Isla Bella, an cư không chỉ là sở hữu một ngôi nhà, mà là lựa chọn một phong cách sống. Nơi những giá trị nguyên bản như sự tĩnh tại, cảm xúc sống và ký ức gia đình được bồi đắp theo thời gian, trong một không gian có pháp lý sở hữu lâu dài, sẵn sàng đồng hành cùng nhiều thế hệ.

Giữa không khí xuân đang lan tỏa khắp phố đảo, Isla Bella hiện diện như một khoảng lặng quý giá, nơi nhịp sống an yên và bền vững song hành cùng sự phồn hoa, rộn ràng bên ngoài. Một chốn về đủ riêng tư để nuôi dưỡng cảm xúc, đủ kết nối để hòa nhịp cùng đô thị hiện đại và đủ chiều sâu để trở thành tổ ấm bền vững cho nhiều thế hệ.