Kazakhstan thiết lập chức danh Phó Tổng thống - Củng cố bộ máy để phát triển bền vững

(Ngày Nay) - Trong nỗ lực làm mới bộ máy nhà nước, Tổng thống nước Cộng hòa Kazakhstan Kassym-Jomart Tokayev vừa đưa ra một đề xuất quan trọng là thành lập chức danh Phó Tổng thống. Đây được xem là một bước đi thực tế nhằm giúp việc điều hành đất nước trở nên nhịp nhàng và hiệu quả hơn trong giai đoạn mới.
Ông Kassym-Jomart Tokayev, Tổng thống Cộng hòa Kazakhstan

Phát biểu tại phiên họp Quốc hội Nhân dân Kazakhstan, ông Tokayev cho biết việc bổ nhiệm Phó Tổng thống sẽ do Tổng thống quyết định và phải được Nghị viện thông qua bằng đa số phiếu đơn giản. Quy trình này nhằm đảm bảo tính minh bạch, đồng thời giúp người giữ chức vụ có đủ uy tín và năng lực để hỗ trợ điều hành đất nước trong bối cảnh mới.

Theo đề xuất, Phó Tổng thống sẽ đảm nhận nhiều nhiệm vụ quan trọng, bao gồm đại diện Kazakhstan tại các diễn đàn quốc tế, tham gia đàm phán, phối hợp với Nghị viện và kết nối với các tổ chức trong nước cũng như quốc tế. Vị trí này được kỳ vọng sẽ trở thành “cánh tay phải” đắc lực, giúp Tổng thống phân công công việc rõ ràng hơn, từ đó nâng cao hiệu quả hoạt động của bộ máy hành pháp và thúc đẩy sự đồng thuận trong việc thực thi chính sách.

Tổng thống Tokayev nhấn mạnh rằng việc lập chức Phó Tổng thống không làm thay đổi bản chất hệ thống chính trị hiện hành. Kazakhstan vẫn duy trì mô hình Cộng hòa Tổng thống với quyền lực tập trung vào người đứng đầu nhà nước. Phó Tổng thống chỉ đóng vai trò hỗ trợ, giúp xử lý khối lượng công việc lớn và đảm bảo bộ máy vận hành “trơn tru” hơn, chứ không tạo ra sự chồng chéo quyền lực.

Bước đi này nằm trong gói cải cách chính trị rộng lớn hơn, bao gồm cả việc chuyển sang Quốc hội một viện mang tên Kurultai. Nhiều chuyên gia đánh giá đây là nỗ lực của Tổng thống Tokayev nhằm hiện đại hóa hệ thống quản trị, tăng cường tính ổn định và chuyên nghiệp hóa bộ máy nhà nước, góp phần giúp Kazakhstan tiếp tục phát triển bền vững trong bối cảnh khu vực và quốc tế đầy biến động.

Đề xuất sẽ được đưa vào tiến trình sửa đổi Hiến pháp và có thể được đưa ra trưng cầu ý dân trong thời gian tới.

OPEC+ tiếp tục nới hạn ngạch khai thác dầu mỏ thêm 206.000 thùng/ngày
(Ngày Nay) - Tổ chức Các nước xuất khẩu dầu mỏ (OPEC) và các đồng minh - còn gọi là OPEC+ - ngày 5/4 đã nhất trí tăng hạn ngạch khai thác dầu mỏ thêm 206.000 thùng/ngày từ tháng 5 tới. Đây là mức tăng khiêm tốn và chủ yếu chỉ mang tính biểu tượng, do các thành viên chủ chốt trong liên minh không thể tăng sản lượng thực tế bởi cuộc chiến giữa Mỹ và Israel với Iran.
EU triển khai đầy đủ hệ thống kiểm soát xuất nhập cảnh mới từ ngày 10/4
(Ngày Nay) - Từ ngày 10/4/2026, Liên minh châu Âu (EU) sẽ triển khai đầy đủ hệ thống kiểm soát xuất nhập cảnh mới mang tên EES (Entry/Exit System), đánh dấu bước chuyển quan trọng trong hoạt động quản lý biên giới khu vực Schengen. Việc áp dụng kiểm tra 100% đối với hành khách ngoài EU được dự báo sẽ gây ra tình trạng ùn tắc tại các sân bay, nhà ga quốc tế và cảng biển ngay trong những ngày đầu triển khai.
Vì sao phim Việt đầu năm đại thắng ngàn tỷ đồng?
(Ngày Nay) - Các phim Việt Nam ra rạp kể từ đầu năm 2026 đến hết tháng 3/2026 gặt thành công lớn khi lập kỷ lục doanh thu phòng vé lên tới 1.130 tỷ đồng , vượt qua con số 1.110 tỷ đồng cùng kỳ năm ngoái . Điều này cho thấy khán giả đang rất ủng hộ và thích xem phim Việt.
Tổng vốn đầu tư toàn xã hội tăng gần 11% vào Quý I
(Ngày Nay) - Cục Thống kê, Bộ Tài chính vừa công bố, hoạt động đầu tư trong quý I/2026 tiếp tục duy trì đà tăng trưởng tích cực, với quy mô vốn toàn xã hội mở rộng và dòng vốn đầu tư nước ngoài gia tăng rõ rệt.
Nỗ lực bảo đảm nguồn cung xăng dầu, cung ứng đủ điện
(Ngày Nay) - Chiều 4/4, tại Hà Nội, Văn phòng Chính phủ tổ chức họp báo Chính phủ thường kỳ dưới sự chủ trì của Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Trần Văn Sơn. Tại họp báo, đại diện lãnh đạo một số bộ, ngành trả lời câu hỏi của các phóng viên liên quan những vấn đề nóng đang được dư luận xã hội quan tâm.
Bác bỏ tối hậu thư, Iran ra cảnh báo ngược lại với Mỹ
(Ngày Nay) - Bộ chỉ huy quân sự trung tâm của Iran đã bác bỏ lời đe dọa của Tổng thống Mỹ Donald Trump về việc phá hủy cơ sở hạ tầng quan trọng của nước này nếu Iran không chấp nhận một thỏa thuận hòa bình trong vòng 48 giờ.