Kazakhstan thiết lập chức danh Phó Tổng thống - Củng cố bộ máy để phát triển bền vững

(Ngày Nay) - Trong nỗ lực làm mới bộ máy nhà nước, Tổng thống nước Cộng hòa Kazakhstan Kassym-Jomart Tokayev vừa đưa ra một đề xuất quan trọng là thành lập chức danh Phó Tổng thống. Đây được xem là một bước đi thực tế nhằm giúp việc điều hành đất nước trở nên nhịp nhàng và hiệu quả hơn trong giai đoạn mới.

Phát biểu tại phiên họp Quốc hội Nhân dân Kazakhstan, ông Tokayev cho biết việc bổ nhiệm Phó Tổng thống sẽ do Tổng thống quyết định và phải được Nghị viện thông qua bằng đa số phiếu đơn giản. Quy trình này nhằm đảm bảo tính minh bạch, đồng thời giúp người giữ chức vụ có đủ uy tín và năng lực để hỗ trợ điều hành đất nước trong bối cảnh mới.

Theo đề xuất, Phó Tổng thống sẽ đảm nhận nhiều nhiệm vụ quan trọng, bao gồm đại diện Kazakhstan tại các diễn đàn quốc tế, tham gia đàm phán, phối hợp với Nghị viện và kết nối với các tổ chức trong nước cũng như quốc tế. Vị trí này được kỳ vọng sẽ trở thành “cánh tay phải” đắc lực, giúp Tổng thống phân công công việc rõ ràng hơn, từ đó nâng cao hiệu quả hoạt động của bộ máy hành pháp và thúc đẩy sự đồng thuận trong việc thực thi chính sách.

Tổng thống Tokayev nhấn mạnh rằng việc lập chức Phó Tổng thống không làm thay đổi bản chất hệ thống chính trị hiện hành. Kazakhstan vẫn duy trì mô hình Cộng hòa Tổng thống với quyền lực tập trung vào người đứng đầu nhà nước. Phó Tổng thống chỉ đóng vai trò hỗ trợ, giúp xử lý khối lượng công việc lớn và đảm bảo bộ máy vận hành “trơn tru” hơn, chứ không tạo ra sự chồng chéo quyền lực.

Bước đi này nằm trong gói cải cách chính trị rộng lớn hơn, bao gồm cả việc chuyển sang Quốc hội một viện mang tên Kurultai. Nhiều chuyên gia đánh giá đây là nỗ lực của Tổng thống Tokayev nhằm hiện đại hóa hệ thống quản trị, tăng cường tính ổn định và chuyên nghiệp hóa bộ máy nhà nước, góp phần giúp Kazakhstan tiếp tục phát triển bền vững trong bối cảnh khu vực và quốc tế đầy biến động.

Đề xuất sẽ được đưa vào tiến trình sửa đổi Hiến pháp và có thể được đưa ra trưng cầu ý dân trong thời gian tới.