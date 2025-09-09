Phát động Cuộc thi Sáng tạo UAV dành cho học sinh, sinh viên

(Ngày Nay) - Cuộc thi hướng tới tìm kiếm các giải pháp ứng dụng UAV hiệu quả trong thực tiễn, đồng thời góp phần thúc đẩy nghiên cứu, sáng chế và thương mại hóa sản phẩm UAV “Made in Vietnam”. Đây cũng được xem là nơi giao lưu, học hỏi về khoa học, công nghệ và kết nối đầu tư, hướng tới xây dựng hệ sinh thái UAV bền vững tại Việt Nam.

Sáng 9/9, tại Hà Nội, Viện Nghiên cứu Công nghệ Không gian và Dưới nước - Trường Đại học Bách khoa Hà Nội và Tổng Công ty Khí Việt Nam - CTCP (PV GAS) chính thức phát động Cuộc thi Sáng tạo UAV CUP PV GAS 2025 với chủ đề “Vùng trời quê hương”.

Trong bối cảnh cuộc cách mạng công nghiệp 4.0 đang diễn ra mạnh mẽ, nhiều quốc gia trên thế giới đã và đang đầu tư quy mô lớn vào phát triển nền kinh tế tầm thấp (low-altitude economy) – một khái niệm mới nổi dựa trên ứng dụng các thiết bị bay không người lái (UAV) và công nghệ thông minh trong môi trường không gian. Những công nghệ này đang dần trở thành trụ cột trong nhiều ngành công nghiệp, từ giao hàng tự động, giám sát nông nghiệp, tìm kiếm cứu nạn, vận chuyển y tế khẩn cấp cho đến tự động hóa sản xuất và kiểm soát môi trường.

UAV không chỉ đơn thuần là thiết bị công nghệ cao mà còn đang mở ra những tiềm năng gần như không giới hạn trong việc thay thế con người thực hiện các công việc nguy hiểm, trong môi trường độc hại hoặc khắc nghiệt, góp phần giải quyết các thách thức toàn cầu và nâng cao chất lượng cuộc sống. Nhiều quốc gia đã xác định lĩnh vực này là một phần quan trọng trong chiến lược phát triển kinh tế - quốc phòng và ứng phó với biến đổi khí hậu, thiên tai, dịch bệnh...

Tại Việt Nam, Đảng và Nhà nước đã xác định rõ vai trò của khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo là trụ cột then chốt trong phát triển đất nước. Thông qua nhiều nghị quyết, chiến lược phát triển kinh tế - xã hội, Nhà nước đã nhấn mạnh tầm quan trọng của việc làm chủ công nghệ lõi đối với các sản phẩm chiến lược như: UAV, robot, camera AI... Những chính sách này không chỉ định hướng mà còn tạo động lực kết nối "Nhà nước - Nhà trường - Nhà doanh nghiệp" nhằm kiến tạo hệ sinh thái đổi mới sáng tạo mạnh mẽ, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia trong kỷ nguyên số.

Cuộc thi Sáng tạo UAV 2025 hướng đến nhóm đối tượng là các bạn học sinh, sinh viên các trường đại học, cao đẳng, trung cấp kỹ thuật và trung học phổ thông trên cả nước, có đam mê trong lĩnh vực công nghệ máy bay không người lái và điều khiển tự động.

Ban giám khảo của cuộc thi bao gồm các chuyên gia, giảng viên và nhà nghiên cứu uy tín đến từ những trường đại học và viện nghiên cứu hàng đầu trên cả nước, bảo đảm tính công bằng, minh bạch và chính xác trong quá trình chấm điểm, đồng thời mang đến những nhận xét, góp ý có giá trị chuyên môn giúp các đội thi hoàn thiện và phát triển ý tưởng.

Ban tổ chức mở cổng đăng ký dự thi tự do trên Cổng đăng ký tham dự cuộc thi Sáng tạo UAV 2025. 32 đội thi đủ điều kiện (mỗi đội từ 3-5 thành viên và 1 giảng viên hướng dẫn) sẽ được chia thành 4 bảng đấu dựa trên hình thức bốc thăm ngẫu nhiên. Các đội sẽ thi đấu nhiều lượt qua 4 vòng thi để xác định ra các đội thi tiềm năng vào vòng Chung kết (6-7/12) với các trận đấu loại trực tiếp theo các cặp dựa trên thể lệ cuộc thi.

Trong mỗi lượt thi, các đội sẽ triển khai UAV trinh sát bay tự hành để khảo sát, dò tìm khu vực cần cấp năng lượng thông qua camera cảm biến hoặc quét mã ArUco, và truyền dữ liệu tọa độ về trạm điều khiển. Sau đó, triển khai UAV vận hành (điều khiển bằng tay) nhận dữ liệu từ UAV trinh sát, vượt qua chướng ngại vật, tiếp cận tháp năng lượng trung tâm, lấy “thanh năng lượng” và vận chuyển đến đúng vị trí được chỉ định.

Cuộc thi được xây dựng theo mô hình mô phỏng thực tế, lấy cảm hứng từ các nhiệm vụ tiếp năng lượng, vận chuyển khẩn cấp và cung cấp năng lượng sạch trong đô thị thông minh. Các đội không chỉ chế tạo UAV mà còn phải xây dựng chiến thuật hợp lý, ứng dụng công nghệ định vị, cảm biến, điều hướng và điều khiển tự động để hoàn thành chuỗi nhiệm vụ trong môi trường đối kháng.

Cơ cấu giải thưởng của cuộc thi gồm: - 1 giải Nhất trị giá 200 triệu đồng; - 1 giải Nhì 100 triệu đồng; - 1 giải Ba 80 triệu đồng; - 5 giải Khuyến khích, mỗi giải 30 triệu đồng.