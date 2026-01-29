Khai mạc “Phiên chợ Đặc sản bản địa” ở TPHCM

(Ngày Nay) -Từ ngày 29/1 đến hết 1/2/2026, tại Trung tâm thương mại Vincom Mega Mall Grand Park (Quận 9 cũ, TPHCM) diễn ra “Phiên chợ Đặc sản bản địa - Tiêu dùng xanh”, quy tụ 40 doanh nghiệp, hợp tác xã và hộ kinh doanh đến từ 18 tỉnh, thành.

Sự kiện do Hiệp hội Doanh nghiệp Hàng Việt Nam Chất lượng cao, Trung tâm Nghiên cứu kinh doanh và Hỗ trợ doanh nghiệp (BSA) tổ chức, hướng đến nhóm cư dân đô thị và người tiêu dùng quan tâm sức khỏe, lối sống bền vững trong mùa mua sắm Tết.

Diễn ra tại không gian mua sắm hiện đại của một khu đô thị lớn, phiên chợ được đặt trong bối cảnh nhu cầu tiêu dùng Tết đang dịch chuyển theo hai xu hướng rõ nét: tìm kiếm sản phẩm an toàn, minh bạch nguồn gốc và ưu tiên lựa chọn có trách nhiệm hơn với môi trường. Thay vì “đưa người mua về vùng sản xuất”, phiên chợ lần này đưa đặc sản bản địa và sản phẩm xanh đến thẳng nơi tiêu dùng tập trung, tạo cơ hội tiếp cận trực tiếp nhóm khách hàng thành thị.

Theo Ban tổ chức, các nhóm hàng trưng bày trải rộng từ thực phẩm, đồ uống tự nhiên, sản phẩm chế biến từ nông sản bản địa đến thảo dược, mỹ phẩm thiên nhiên… Bên cạnh đó là nhóm thủ công mỹ nghệ, thời trang, sản phẩm tái chế và các bộ quà Tết mang bản sắc vùng miền. Cách sắp xếp ngành hàng với cho thấy mục tiêu không chỉ dừng ở “bán hàng Tết”, mà còn thử nghiệm một không gian tiêu dùng xanh theo nghĩa rộng, nơi sản phẩm gắn với câu chuyện tài nguyên, phương thức sản xuất và nỗ lực đổi mới của doanh nghiệp.

Một trong những điểm nhấn của phiên chợ là khu vực dành cho các doanh nghiệp thuộc “Chương trình Khởi nghiệp Xanh và Phát triển xuất khẩu” với những sản phẩm tiêu biểu như trà sâm dây Ngọc Linh, trà khổ qua rừng Dato của Kon Tum; sản phẩm tiêu dùng xanh từ xơ mướp Đồng Tháp; bánh tráng ăn vặt Vị Đơn Dương của Lâm Đồng; nước cốt chanh mật ong cô đặc Chanh Mỹ Long của Đồng Tháp... Việc những sản phẩm này xuất hiện trong một không gian tiêu dùng đô thị cho thấy hướng “đi từ thị trường” của các mô hình khởi nghiệp: thử phản hồi người mua, hoàn thiện câu chuyện sản phẩm và mở đường cho các kênh phân phối bền vững hơn.

Danh mục sản phẩm từ 18 tỉnh, thành cũng phản ánh bức tranh tài nguyên bản địa trong giỏ hàng Tết. Người tiêu dùng có thể tìm thấy các sản phẩm truyền thống từ các làng nghề như lụa đũi Nam Cao của Thái Bình; rượu gạo, rượu nếp Phú Lễ; các sản phẩm từ mật hoa dừa của khu vực Bến Tre - Vĩnh Long; bánh dân gian Nam Bộ, chè truyền thống từ Cần Thơ; tôm cua sinh thái Cà Mau; các dòng trái cây sấy và mứt như xoài sấy, mãng cầu sấy, mứt tắc, mứt vỏ bưởi của Đồng Tháp. Song song là nhóm sản phẩm “đặc trưng vùng” như cà phê rang củi truyền thống, hóa mỹ phẩm từ quả bơ của Đắk Lắk; mứt rong sụn Khánh Hòa; nghệ mật ong từ Hà Nội, cùng nhiều mặt hàng chế biến, thảo dược và thủ công mỹ nghệ.

Ở nhóm sản phẩm phục vụ bếp núc, Trí Việt Phát (TP.HCM) mang đến “Má Bảy” với bộ sản phẩm X2 hoàn chỉnh, gồm nhóm gia vị nấu, gia vị chấm và nguyên liệu đi kèm, nhấn vào sự tiện dụng của người nội trợ đô thị, đồng thời duy trì khẩu vị truyền thống, phù hợp nhu cầu “nấu nhanh nhưng đúng vị”. Trong khi đó, OPC giới thiệu dòng nước uống thảo mộc thế hệ mới dựa trên nền tảng nghiên cứu và phát triển sản phẩm từ dược liệu thiên nhiên.

Bà Vũ Kim Anh, Phó Giám đốc Trung tâm BSA, Trưởng Ban tổ chức phiên chợ nhấn mạnh mục tiêu kép của hoạt động này: “Phiên chợ Đặc sản bản địa – Tiêu dùng xanh vừa là nơi giới thiệu và bán sản phẩm, cũng là không gian để kể những câu chuyện về tài nguyên bản địa, về nỗ lực đổi mới sáng tạo của doanh nghiệp Việt theo hướng xanh và bền vững. Thông qua việc tổ chức phiên chợ tại Vincom Mega Mall Grand Park, chúng tôi mong muốn đưa các sản phẩm tử tế, thân thiện môi trường đến gần hơn với cộng đồng cư dân đô thị, từ đó thúc đẩy nhận thức và hành động tiêu dùng xanh trong đời sống hằng ngày”.

Theo Ban tổ chức, sự kiện còn là dịp để doanh nghiệp gặp trực tiếp người mua trong cao điểm mua sắm Tết, giới thiệu bộ sản phẩm mùa vụ, đồng thời mở rộng cơ hội hợp tác và thị trường trong bối cảnh nhu cầu đang dịch chuyển về phía các sản phẩm gắn trách nhiệm môi trường và xã hội. Với đặc sản bản địa, quà Tết truyền thống và nhóm sản phẩm theo tiêu chí xanh, phiên chợ hướng đến đáp ứng đồng thời hai nhu cầu: mua sắm tiện lợi tại đô thị và tìm kiếm lựa chọn có nguồn gốc rõ ràng, phù hợp sức khỏe.