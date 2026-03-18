SHB đồng hành cùng MISA hỗ trợ hộ kinh doanh kê khai thuế

(Ngày Nay) - Vừa qua tại Hà Nội, được sự ủng hộ và chứng kiến của Cục Thuế, Thuế TP Hà Nội và Hội Tư vấn thuế Việt Nam, Ngân hàng TMCP Sài Gòn - Hà Nội (SHB) và Tập đoàn MISA chính thức ký kết hợp tác triển khai chương trình Bình dân học vụ kê khai Hỗ trợ hộ kinh doanh ghi sổ, kê khai và nộp thuế thành công. Chương trình nhằm hỗ trợ cộng đồng hộ kinh doanh tiếp cận đầy đủ thông tin chính sách, thực hiện kê khai thuế đúng quy định và từng bước minh bạch hóa hoạt động kinh doanh.

Chung tay hỗ trợ hộ kinh doanh chuyển đổi phương thức kê khai

Trong bối cảnh Chính phủ Việt Nam đang thúc đẩy mạnh mẽ việc chuyển đổi phương thức quản lý thuế đối với hộ kinh doanh sang kê khai minh bạch, nhiều chính sách quan trọng đã được ban hành nhằm thúc đẩy quá trình này, trong đó có Nghị định 68/2026/NĐ-CP (Quy định về chính sách thuế và quản lý thuế đối với hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh) cùng các chương trình thúc đẩy kinh tế số và tăng cường minh bạch hóa hoạt động kinh doanh.

Theo đó, hàng triệu hộ kinh doanh trên cả nước đang đứng trước nhu cầu cấp thiết về việc hiểu rõ các quy định mới, được hướng dẫn cụ thể trong quá trình thực hiện cũng như tiếp cận các giải pháp công nghệ, tài chính và dịch vụ hỗ trợ phù hợp.

Chung tay thực hiện sứ mệnh hỗ trợ cộng đồng kinh doanh tuân thủ chính sách, phát triển bền vững, Tập đoàn MISA triển khai chương trình Bình dân học vụ kê khai - Hỗ trợ hộ kinh doanh ghi sổ, kê khai và nộp thuế thành công với sự đồng hành của Ngân hàng SHB.

Tên gọi "Bình dân học vụ kê khai" được lấy cảm hứng từ phong trào Bình dân học vụ, với mong muốn giúp hộ kinh doanh biết ghi sổ, biết kê khai và thực hiện nghĩa vụ thuế đúng quy định. Đồng thời, việc ghi chép sổ sách cũng giúp người kinh doanh quản lý hoạt động kinh doanh thuận lợi hơn trong thực tế.

Theo bà Bùi Thị Trang – Giám đốc Khối Giải pháp Bán lẻ của MISA, các hoạt động của chương trình được tổ chức đến hết tháng 4/2026, kết hợp hình thức trực tuyến và trực tiếp để người nộp thuế tại nhiều địa phương có thể tham gia.

Cụ thể, trên nền tảng trực tuyến, chương trình triển khai chuỗi livestream hướng dẫn từng bước ghi chép sổ sách, lập tờ khai và nộp thuế. Tổng cộng có 97 phiên livestream được tổ chức với hai khung giờ mỗi ngày từ 10h đến 12h và từ 20h đến 22h.

Hỗ trợ từ chính sách đến thực hành

Chuỗi livestream được thiết kế với nội dung dễ hiểu, bám sát nhu cầu thực tế của hộ kinh doanh, bao gồm: Hướng dẫn trực tiếp về ghi sổ kế toán, lập hóa đơn và kê khai thuế theo quy định mới; Giải đáp các vướng mắc thường gặp trong quá trình chuyển đổi sang phương thức kê khai; Kết nối hệ sinh thái ngân hàng – phần mềm – nền tảng số – dịch vụ tư vấn. Thông qua chương trình, các hộ kinh doanh không chỉ nắm bắt rõ quy định pháp lý mà còn được trang bị công cụ và phương pháp quản lý phù hợp, góp phần minh bạch hóa doanh thu và nâng cao hiệu quả hoạt động.

“Việc chuyển đổi sang phương thức kê khai thuế minh bạch là xu hướng tất yếu trong tiến trình phát triển kinh tế số. SHB mong muốn đồng hành cùng cơ quan quản lý và các doanh nghiệp công nghệ để hỗ trợ hộ kinh doanh tiếp cận thông tin chính sách một cách dễ hiểu, đồng thời cung cấp các giải pháp tài chính và ngân hàng số phù hợp, giúp quá trình chuyển đổi diễn ra thuận lợi và hiệu quả”, đại diện SHB chia sẻ.

Với sự phối hợp giữa cơ quan quản lý, ngân hàng và doanh nghiệp công nghệ, chương trình kỳ vọng sẽ góp phần nâng cao nhận thức và năng lực thực hiện nghĩa vụ thuế của hộ kinh doanh, đồng thời thúc đẩy quá trình số hóa trong quản lý tài chính và hoạt động kinh doanh.

Không chỉ dừng lại ở việc cung cấp kiến thức, chuỗi chương trình còn hướng tới xây dựng một hệ sinh thái hỗ trợ toàn diện, giúp hộ kinh doanh từng bước tiếp cận các giải pháp quản trị hiện đại, từ đó nâng cao tính minh bạch, khả năng quản lý và phát triển bền vững trong môi trường kinh doanh ngày càng số hóa.

SHB phát triển hệ sinh thái toàn diện, đồng hành nâng bước tiểu thương

Trước “Bình dân học vụ kê khai”, SHB đã tích cực đồng hành cùng Chương trình “60 ngày cao điểm chuyển đổi” do Cục Thuế phát động, triển khai nhiều hoạt động hỗ trợ hộ kinh doanh trên toàn quốc. Ngân hàng tập trung tổ chức các chương trình đào tạo, hướng dẫn trực tiếp tại địa bàn, đồng thời cung cấp các giải pháp tài chính – công nghệ thiết thực nhằm giúp tiểu thương từng bước thích ứng với phương thức quản lý thuế mới.

Bên cạnh đó, SHB còn mang đến cho hộ kinh doanh bộ giải pháp tài chính chuyên biệt, đáp ứng nhu cầu vận hành hằng ngày của tiểu thương như thanh toán thuận tiện, quản lý dòng tiền hiệu quả, tiếp cận nguồn vốn linh hoạt và các giải pháp tích lũy an toàn. Những nỗ lực này đã được ghi nhận khi tại lễ trao giải Vietnam Outstanding Banking Awards 2025 (VOBA 2025), SHB được vinh danh là “Ngân hàng có sản phẩm dịch vụ sáng tạo tiêu biểu” với “Combo giải pháp dành cho khách hàng tiểu thương”.

Hiện nay, SHB đang tiếp tục xây dựng hệ sinh thái tài chính toàn diện dành riêng cho tiểu thương, kết nối các dịch vụ từ thanh toán, quản lý dòng tiền, vay vốn linh hoạt đến các giải pháp tài chính số hiện đại. Mục tiêu của ngân hàng là mang đến trải nghiệm tài chính mượt mà, tiện lợi và an toàn, giúp tiểu thương dễ dàng quản lý hoạt động kinh doanh và phát triển bền vững trong môi trường kinh doanh ngày càng số hóa.

Thông qua các chương trình hỗ trợ thực tế và hệ sinh thái dịch vụ đa dạng, SHB khẳng định cam kết đồng hành lâu dài với cộng đồng tiểu thương, trở thành đối tác tài chính tin cậy trong suốt hành trình kinh doanh – từ những bước chuyển đổi ban đầu đến giai đoạn tăng trưởng và mở rộng trong tương lai.

Những hoạt động này cũng nằm trong chiến lược chuyển đổi mạnh mẽ và toàn diện của SHB, với bốn trụ cột trọng tâm gồm: Cải cách cơ chế, chính sách, quy định, quy trình; Con người là chủ thể; Lấy khách hàng và thị trường làm trung tâm; Hiện đại hóa công nghệ thông tin và chuyển đổi số.

Trong chiến lược phát triển toàn diện, SHB đặt mục tiêu trở thành Ngân hàng TOP 1 về hiệu quả; Ngân hàng Số được yêu thích nhất; Ngân hàng Bán lẻ tốt nhất đồng thời là Ngân hàng TOP đầu cung ứng nguồn vốn, sản phẩm tài chính dịch vụ với khách hàng doanh nghiệp chiến lược tư nhân và Nhà nước, có chuỗi cung ứng, chuỗi giá trị, hệ sinh thái, phát triển xanh. Tầm nhìn đến năm 2035, SHB trở thành Ngân hàng bán lẻ hiện đại, Ngân hàng xanh, Ngân hàng số trong TOP đầu của khu vực.