TP.HCM: Công khai danh sách doanh nghiệp nợ thuế… 2 đồng

(Ngày Nay) - Theo danh sách nợ thuế trên địa bàn TP.HCM mới nhất thì một số doanh nghiệp nợ thuế với số tiền rất nhỏ, thậm chí chi 2 đồng.

Thuế TP.HCM vừa công khai danh sách người nộp thuế nợ tiền thuế và các khoản phải thu khác thuộc ngân sách nhà nước (sau đây gọi tắt là nợ thuế). Theo đó, tính đến thời điểm tháng 1/2026 có 2.131 tổ chức, doanh nghiệp còn nợ thuế với tổng số tiền hơn 11.177 tỷ đồng.

Đáng chú ý, ở cuối danh sách xuất hiện 2 doanh nghiệp nợ thuế chỉ vài đồng gồm Công ty đồ gỗ mỹ nghệ Nam Long (nợ 2 đồng), Công ty TNHH Tư vấn – Xây dựng Liên Kết (nợ 5 đồng). Cùng với đó, không ít doanh nghiệp nợ thuế với số tiền rất nhỏ, từ 600 đồng – dưới 10.000 đồng cũng có tên trong danh sách công khai.

Khoản nợ thuế lớn nhất thuộc về Công ty Liên doanh Vũng Tàu Paradise với số tiền 2.066 tỷ đồng và Công ty TNHH Thương mại Vận tải và Du lịch Xuyên Việt Oil với số tiền hơn 1.828 tỷ đồng. Chỉ tính riêng 2 doanh nghiệp này đã chiếm đến khoảng 35% tổng số tiền nợ thuế mà Thuế TP.HCM vừa cập nhật.

Đồng thời, đây cũng là 2 khoản nợ khó thu hồi khi Công ty Vũng Tàu Paradise là chủ đầu tư dự án Vũng Tàu Paradise quy mô 220 ha tại TP.Vũng Tàu (cũ), được phê duyệt từ năm 1991 nhưng đến nay phần lớn vẫn bỏ hoang. Dự án này thuộc diện bị nhà nước thu hồi đất do đã hết hạn hoạt động và có nhiều sai phạm về đầu tư, đất đai.

Còn Công ty Xuyên Việt Oil liên quan đến vụ án tham nhũng, gây thất thoát của nhà nước 1.463 tỷ đồng. Kể từ sau thời điểm xảy ra vụ án, khoản nợ thuế của doanh nghiệp này tăng dần theo từng năm.

Trong danh sách nợ thuế của Thuế TP.HCM cũng xuất hiện nhiều thương hiệu tên tuổi như: Công ty Cổ phần Phát triển và Kinh doanh Nhà – HDTC (gần 847 tỷ đồng), Pacific Airline (571 tỷ đồng), Công ty Cổ phần Sài Gòn One Tower (112 tỷ đồng), BCG Land (71 tỷ đồng), Asanzo (56 tỷ đồng), Công ty Cổ phần du lịch văn hoá Suối Tiên (13 tỷ đồng),…

Trong kỳ khoá tháng 1/2026, 24/29 cơ sở thuế trực thuộc Thuế TP.HCM cũng công khai danh sách nợ thuế trên địa bàn quản lý. Tổng số có khoảng 36.000 tổ chức, doanh nghiệp, cá nhân có khoản nợ thuế tại các 24 cơ sở thuế này với tổng số tiền khoảng 12.000 tỷ đồng.

Trong đó, Thuế Cơ sở 1, 2, 3, 14 và 18 TP.HCM có số tiền lớn nhất khi khoản nợ thuế của người nộp thuế tại các cơ sở này thấp nhất hơn 1.000 tỷ đồng, cao nhất gần 2.500 tỷ đồng.