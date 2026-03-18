CCI sẽ huy động gần 60 tỷ đồng từ cổ đông để đầu tư vào Dự án Khu công nghiệp Tây Bắc Củ Chi mở rộng

(Ngày Nay) - CCI sẽ bán hơn 5,8 triệu cổ phiếu, dự kiến thu về khoảng 58,5 tỷ đồng để triển khai phương án đền bù giải toả và giải phóng mặt bằng, đầu tư dự án “Khu công nghiệp Tây Bắc Củ Chi mở rộng, TP.HCM”…

Mới đây, CTCP Đầu Tư Phát Triển Công Nghiệp - Thương Mại Củ Chi (mã chứng khoán: CCI) đã thông qua Nghị quyết Chào bán cố phiếu ra công chúng với số lượng đăng ký chào bán 5.847.035 cổ phiếu. Giá chào bán 10.000 đồng/cổ phiếu. Số tiền dự kiến thu về gần 58,5 tỷ đồng.

Theo CCI, cổ phiếu sẽ được chào bán cho cổ đông hiện hữu theo phương thức thực hiện quyền mua. Trong đó, tỷ lệ thực hiện quyền 3:1 (tại ngày chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền, cổ đông sở hữu 01 cổ phiếu thì được hưởng 01 quyền mua, cứ 03 quyền mua thì được mua 01 cổ phiếu mới).

Cũng theo CCI, toàn bộ số tiền thu được từ đợt chào bán, sẽ dùng cho việc đầu tư dự án “Khu công nghiệp Tây Bắc Củ Chi mở rộng, TP.HCM” (giai đoạn 1), triển khai phương án đền bù giải toả và giải phóng mặt bằng dự án theo chủ trương Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 và Nghị quyết Hội đồng quản trị số 30/NQHĐQT ngày 17/05/2022, số 05/NQ-HĐQT ngày 22/11/2024 trước đó. Số tiền này dự kiến sẽ giải ngân trong năm 2025 và 2026.

Thời gian chuyển nhượng quyền mua từ ngày 02/04/2026 đến ngày 17/04/2026. Quyền mua được chuyển nhượng 01 lần, bên nhận chuyển nhượng quyền mua không được chuyển nhượng cho người thứ ba.

Thông tin được biết, Khu công nghiệp Tây Bắc Củ Chi mở rộng được UBND TP.HCM ban hành quyết định số 5435/QĐ-UBND về việc phê duyệt đồ án quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/2000 khu công nghiệp Tây Bắc (phần mở rộng) với quy mô lao động dự kiến hơn 17.300 người.

Theo phê duyệt, khu công nghiệp nằm gần các đường tỉnh lộ 2, đường Xuyên Á và đường Nguyễn Thị Rành, giáp khu công nghiệp Tây Bắc Củ Chi hiện hữu về phía Đông, các phía còn lại giáp khu dân cư.

Về cơ cấu sử dụng đất, khu công nghiệp dành hơn 107 ha cho đất nhà máy, xí nghiệp công nghiệp, 30 ha cho đất giao thông, sân bãi, diện tích còn lại dành xây dựng kho tàng, công trình đầu mối kỹ thuật hạ tầng, công viên, cây xanh, mặt nước.

Dự án sẽ được bố trí các ngành công nghiệp sạch, không gây ô nhiễm, ưu tiên phát triển ngành công nghiệp điện - điện tử và các ngành công nghiệp trọng yếu.

Khu công nghiệp được UBND thành phố phê duyệt năm 1997 với quy mô diện tích là 345 ha. Giai đoạn 1 khu công nghiệp được quyết định thành lập từ năm 1997 với diện tích chiếm đất là 215,7 ha. Giai đoạn 2 dự án được mở rộng lên 173 ha, nâng diện tích khu công nghiệp lên hơn 380 ha.

Về CCI, CTCP Đầu tư Phát triển Công nghiệp - Thương mại Củ Chi được thành lập ngày 29/09/1992, tiền thân là CT Thương mại Củ Chi, trên cở sở hợp nhất của Công ty Vật tư và Công ty thương nghiệp Tổng hợp.

Sau nhiều lần tăng vốn, đến nay, doanh nghiệp này đang có mức vốn điều lệ 177,43 tỷ đồng. Đây là doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực: Đầu tư kinh doanh cơ sở hạ tầng khu công nghiệp; Xuất nhập khẩu các mặt hàng phục vụ các doanh nghiệp trong khu công nghiệp; Kinh doanh địa ốc, bất động sản…

Về hoạt động kinh doanh, Báo cáo tài chính Quý IV/2025 cho thấy, tại ngày 31/12/2025, CCI có tổng tài sản ở mức gần 1.094 tỷ đồng, tăng gần 38% so với đầu năm. Góp phần lớn nhất trong lượng tăng nằm trong tài sản ngắn hạn của doanh nghiệp, trong đó, Tiền và các khoản tương đương tiền CCI đang có hơn 60 tỷ đồng (tăng khoảng 34 tỷ đồng so với ngày đầu năm). Đầu tư tài chính ngắn hạn cũng mang về thêm cho doanh nghiệp này khoảng 275 tỷ đồng so với ngày đầu năm và đạt mức 730 tỷ đồng.

Ở nguồn vốn, lượng nợ phải trả của doanh nghiệp ở mức 73% tổng nguồn vốn (tức 804 tỷ đồng). Vốn chủ sở hữu tăng 17 tỷ đồng so với ngày đầu năm và đạt 50,4 tỷ đồng (tăng từ lợi nhuận sau thuế chưa phân phối).

Tổng doanh thu trong quý IV là 99,5 tỷ đồng, giảm gần 1,8 tỷ đồng (tương đương giảm 1,7 %) so với cùng kỳ năm 2024.

Lợi nhuận sau thuế trong quý năm 2025 hơn 3,9 tỷ đồng, tăng gần 2,8 tỷ đồng (tương đương tăng 238,4%) so với cùng kỳ năm 2024. CCI cho biết, nguyên nhân chủ yếu là do doanh thu hoạt động tài chính tăng gần 5 tỷ đồng, tương đương tăng 97,6% so với cùng kỳ năm trước do lãi từ tiền gửi ngân hàng tăng thêm các hợp đồng tiền gửi có kỳ hạn trong kỳ.

Liên quan đến tại mục chi phí xây dựng dở dang khu Công nghiệp Tây Bắc Củ Chi. Cũng theo báo cáo tài chính này, CCI đang có chi phí thành lập khu Công nghiệp Tây Bắc Củ Chi (giai đoạn 2) khoảng 4,8 tỷ đồng; Chi phí Khu tái định cư khoảng 2,2 tỷ đồng; Chi phí đền bù giải tỏa khu Công nghiệp (hiện hữu) vào khoảng 1,7 tỷ đồng; Chi phí cải tạo, nâng cấp trạm XLNT tập trung từ 3.000 m³ lên 5.000 m³/ngày đêm khoảng 938 triệu đồng.

Về cổ phiếu, ngày 15/04/2010, Công ty được niêm yết trên thị trường chứng khoán TP. HCM, mã chứng khoán CCI. Ở thời điểm hiện tại, CCI hiện đang có 17.743.865 cổ phiếu được niêm yết, trong đó, 17.541.105 cổ phiếu đang được lưu hành.

Kết thúc phiên giao dịch ngày 17/3/2026, cổ phiếu CCI đóng cửa mức 27.000 đồng/cổ phiếu và ghi nhận không có biến động giá so với ngày trước đó. So với đầu tháng 3, hiện tại cổ phiếu CCI đã tăng 7,14%. Vốn hóa thị trường của CCI hiện ở mức 437,6 tỷ đồng.