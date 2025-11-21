Khánh Hòa cảnh báo lũ khẩn cấp trên sông Dinh Ninh Hòa

PV In bài viết
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Nam
(Ngày Nay) - Ngày 22/11, mưa lũ tại tỉnh Khánh Hòa vẫn diễn biến rất phức tạp. Lũ trên các sông suối rút chậm. Riêng tại sông Dinh Ninh Hòa mực nước vẫn tên mức báo động 3, cảnh báo ngập lụt nhiều nơi.
Khánh Hòa cảnh báo lũ khẩn cấp trên sông Dinh Ninh Hòa

Dự báo ngày và đêm 21/11, tỉnh Khánh Hòa nhiều mây, có mưa vừa đến mưa to, cục bộ phía Bắc có nơi mưa rất to. Tổng lượng mưa dự báo các nơi phổ biến phía Bắc và vùng ven biển từ 50-100mm, có nơi trên 150mm, phía nam 30-60mm, có nơi trên 80mm.

Lúc 7 giờ ngày 21/11, hồ Đá Bàn xả tràn 193,5m3/s; hồ Suối Trầu xả 37,97m3/s; hồ EaKrongRou xả 50m3/s.

Mực nước lúc 09 giờ ngày 21/11 tại các trạm như sau: trên sông Dinh Ninh Hòa tại trạm Dục Mỹ là 15,53m trên mức báo động 1 là 0,03m, tại trạm thủy văn Ninh Hòa là 6,26m trên mức báo động 3 là 0,56m, thấp hơn lũ lịch sử năm 1986 (6,58m) là 0,32m. Trong 24 giờ tới lũ trên sông Dinh Ninh Hòa tại trạm Ninh Hòa tiếp tục giảm chậm và duy trì ở trên dưới mức báo động 3.

Theo Đài khí tượng thủy văn tỉnh Khánh Hòa, khu vực ở các phường/xã: Ninh Hòa, Nam Ninh Hòa, Bắc Ninh Hòa, Đông Ninh Hòa, Tân Định, Hòa Trí, Hòa Thắng,… có thể xảy ra ngập lụt và phạm vi có khả năng tiếp tục lan rộng. Mức độ ngập lụt lớn nhất: từ 1,0m đến 2,0m, ở những khu vực thấp có thể ngập sâu hơn 3,0m.

Người dân khu vực hạ lưu sông Dinh Ninh Hòa tỉnh Khánh Hòa cần đề phòng nguy cơ lũ quét, sạt lở đất có thể xảy ra ở vùng núi; ngập lụt vùng hạ lưu, ven sông, khu đô thị. Khi lưu thông qua khu vực các đập tràn cần chú ý an toàn và tuân theo hướng dẫn của lực lượng chức năng.

Mưa lớn những ngày qua đã gây ngập lụt tại 54 xã/phường của tỉnh Khánh Hòa, nhiều khu vực bị cô lập, chia cắt. Mưa lũ gây thiệt hại nặng nề về người (14 người chết và 1 người mất tích); hơn 9.000 ngôi nhà bị ngập lụt; thiệt hại về tài sản chưa thể thống kê đầy đủ.

PV
Khánh Hòa sông Dinh Ninh Hòa

Đọc nhiều

Đối thoại

Longform

Cùng chuyên mục

Tin mới

Tòa án liên bang tạm chặn lệnh điều Vệ binh Quốc gia tới thủ đô Washington D.C.
Tòa án liên bang tạm chặn lệnh điều Vệ binh Quốc gia tới thủ đô Washington D.C.
(Ngày Nay) - Ngày 21/11, Thẩm phán liên bang Jia Cobb đã ra lệnh tạm thời ngăn Tổng thống Mỹ Donald Trump triển khai lực lượng Vệ binh Quốc gia tới thủ đô Washington D.C. mà không có sự chấp thuận của Thị trưởng. Tuy nhiên, quyết định này đã được tạm hoãn đến ngày 11/12 để chính quyền Tổng thống Trump có thời gian kháng cáo.
PGS.TS. Bùi Minh Trí, nguyên Viện trưởng Viện Nghiên cứu Kinh Thành (nay là bộ phận quan trọng của Viện Khảo cổ học) giới thiệu hình ảnh 3D kiến trúc cung điện Kính Thiên thời Lê Sơ tại sự kiện
Trưng bày giới thiệu thành tựu, kết quả nghiên cứu theo chuyên đề về khoa học xã hội
(Ngày Nay) - Ngày 20/11, tại trụ sở Viện Hàn lâm, Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam tổ chức lễ khai trương thành tựu, kết quả nghiên cứu theo chủ đề của các lĩnh vực khoa học xã hội, hoạt động đã được kích hoạt và tiến hành thực hiện theo hành trình dài với sự tham gia của các đơn vị trực thuộc Viện Hàn lâm.
Ông Steve Witkoff đứng bên cạnh ông Donald Trump tại Mar-a-Lago, ngày 7/1/2025. Ảnh: Reuters
Nhiều đồn đoán xung quanh bài đăng bị xóa của đặc phái viên Tổng thống Mỹ
(Ngày Nay) - Sau khi trang tin Axios công bố một kế hoạch mới được cho là nhằm kết thúc xung đột tại Ukraine, đặc phái viên của Tổng thống Donald Trump, ông Steve Witkoff, đã đăng trên mạng xã hội X nhận định rằng nhà báo của Axios có thể đã “lấy thông tin từ K”, nhưng sau đó ông đã xóa bài đăng này.
Phó Giáo sư, Tiến sĩ, Nhạc sĩ Đỗ Hồng Quân phát biểu. Ảnh: nhandan.vn
Festival âm nhạc mới Á - Âu lần thứ IV sẽ diễn ra tại Hà Nội và Phú Thọ
(Ngày Nay) - Festival quốc tế Âm nhạc mới Á - Âu lần thứ IV, do Hội Nhạc sĩ Việt Nam phối hợp với các ban, ngành Trung ương và Hà Nội tổ chức sẽ diễn ra từ ngày 27/11 đến ngày 1/12/2025 tại Hà Nội và Phú Thọ, với sự tham dự của gần 300 đại biểu, nghệ sĩ trong nước, quốc tế. Thông tin trên được Chủ tịch Hội Nhạc sĩ Việt Nam Nguyễn Đức Trịnh cho biết tại cuộc gặp gỡ báo chí ngày 20/11, tại Hà Nội.