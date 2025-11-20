Khánh Hòa: Chạy đua với thời gian để cứu giúp người dân bị ảnh hưởng mưa lũ

(Ngày Nay) - Trước tình hình mưa lũ gây ngập lụt khẩn cấp, tỉnh Khánh Hòa cùng các lực lượng vũ trang đã huy động tối đa nhân lực, phương tiện để hỗ trợ, sơ tán và cứu giúp nhân dân.

Trong những ngày qua, mưa lũ trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa diễn biến phức tạp, gây thiệt hại nặng nề về người và tài sản.

Ngày 19 đến rạng sáng 20/11, mưa lớn tiếp tục kéo dài, lưu lượng mưa lớn khiến nhiều khu vực bị ngập úng, chia cắt trên diện rộng. Trước tình hình khẩn cấp, tỉnh Khánh Hòa cùng các lực lượng vũ trang đã huy động tối đa nhân lực, phương tiện để hỗ trợ, sơ tán và cứu giúp nhân dân.

Tại cuộc họp khẩn với Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự tỉnh Khánh Hòa, Bí thư Tỉnh ủy Nghiêm Xuân Thành yêu cầu các lực lượng cứu hộ, cứu nạn xây dựng phương án ứng cứu ở mức cao nhất.

Hiện nay, lượng nước tiếp tục dâng cao, tình hình nguy cấp nên việc cứu người là quan trọng nhất. Việc sơ tán phải đi đôi với cung cấp ngay các nhu yếu phẩm thiết yếu cho người dân tại các khu vực bị ảnh hưởng.

Đối với 50 tỷ đồng kinh phí Chính phủ hỗ trợ, Sở Tài chính được yêu cầu khẩn trương phân bổ cho 65 xã, phường, thị trấn trong sáng 20/11.

Hiện nhiều địa phương của tỉnh vẫn đang bị ngập sâu, nhất là các khu vực Diên Khánh, Nha Trang, Khánh Vĩnh…; Quân chủng Hải quân đã huy động hơn 400 cán bộ chiến sĩ; Lữ đoàn Đặc Công nước (Ninh Thuận cũ) huy động 150 quân tiếp cận những khu vực xung yếu, chia cắt nhất.

Phó Đô đốc Nguyễn An Phong, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Quân chủng Hải quân, cho biết từ 23 giờ ngày 19/11, các đơn vị đã hiệp đồng tác chiến, đưa nhân lực, phương tiện đến hỗ trợ nhân dân.

Ông nhấn mạnh ở đâu người dân gặp khó khăn, bộ đội sẽ có mặt, không chỉ trên biển mà cả trên đất liền.

Cùng với nhiệm vụ cứu hộ, cứu nạn và cung cấp nhu yếu phẩm, việc đảm bảo thông tin liên lạc trong thời điểm này được xác định là yêu cầu cấp thiết.

Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Khánh Hòa Trần Phong yêu cầu Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự các cấp và các đơn vị liên quan duy trì trực chỉ huy 24/24 giờ; bố trí lực lượng, phương tiện để khẩn trương hỗ trợ nhân dân di dời tài sản, sơ tán khỏi vùng nguy hiểm.

Lực lượng chức năng phải bằng mọi biện pháp tiếp cận ngay các khu vực bị cô lập, chia cắt để kịp thời sơ tán người dân; kiên quyết áp dụng biện pháp cưỡng chế đối với những trường hợp không chấp hành việc di dời. Đồng thời, các đơn vị cần công khai đường dây nóng để người dân liên hệ khi cần hỗ trợ.

Tỉnh ủy Khánh Hòa kêu gọi nhân dân tuyệt đối không chủ quan trước diễn biến phức tạp của mưa lũ; nghiêm túc chấp hành hướng dẫn, chỉ đạo của chính quyền và lực lượng chức năng; chủ động bảo vệ tài sản, tính mạng, di chuyển đến nơi tránh trú an toàn.

Trong thời điểm khó khăn này, toàn hệ thống chính trị và người dân tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, tương trợ để cùng nhau vượt qua những khó khăn do mưa lũ gây ra.