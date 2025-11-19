Lũ trên các sông ở khu vực Trung Bộ có khả năng kéo dài nhiều ngày

(Ngày Nay) - Lũ trên các sông, ngập lụt tại các vùng trũng thấp gây ảnh hưởng tới các hoạt động như giao thông thủy, nuôi trồng thủy sản, sản xuất nông nghiệp, dân sinh và các hoạt động kinh tế - xã hội.
Nước lũ dâng cao trên sông Cu Đê, thành phố Đà Nẵng.
Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, từ 16 giờ 30 phút ngày 18/11 đến 3 giờ 30 phút ngày 19/11, lũ trên sông Vu Gia - Thu Bồn (thành phố Đà Nẵng), sông Trà Khúc Quảng Ngãi), sông Kôn (Gia Lai) xuống dần và dao động từ báo động 2 - báo động 3; sông Đăkbla (Quảng Ngãi) xuống dưới báo động 2. Tình hình lũ trên các sông ở khu vực Trung Bộ có khả năng kéo dài nhiều ngày.

Trong 12-24 giờ tiếp theo, lũ trên các sông Vu Gia - Thu Bồn, sông Trà Khúc, sông Kôn, sông Đăkbla lên lại và dao động ở mức báo động 2 - báo động 3.

Cảnh báo trong 24 giờ tới, lũ trên sông Hương, sông Bồ (thành phố Huế) dao động ở mức báo động 1- báo động 2; lũ trên sông Krông Ana tiếp tục lên và ở mức báo động 2; hạ lưu sông Ba tại trạm Phú Lâm, các sông ở tỉnh Khánh Hòa dao động ở mức báo động 1-báo động 2, có sông trên báo động 2. Ngập lụt diện rộng diễn ra tại các tỉnh, thành phố từ Quảng Trị đến Khánh Hòa.

Nguy cơ cao xảy ra lũ quét trên các sông suối và sạt lở đất trên các sườn dốc các tỉnh/thành phố từ Quảng Trị đến Khánh Hòa.

"Các thông tin dự báo, cảnh báo được tính toán với mức dự kiến vận hành điều tiết của các hồ chứa thượng lưu. Cơ quan khí tượng thủy văn sẽ cập nhật các bản tin khi có sự thay đổi về lưu lượng xả của các hồ chứa," Trưởng phòng Dự báo thuy văn Phùng Tiến Dũng nhấn mạnh.

Cảnh báo cấp độ rủi ro thiên tai do lũ cấp 2.

Cùng với đó, từ ngày 19/11 đến ngày 20/11, khu vực thành phố Đà Nẵng, phía Đông các tỉnh Quảng Ngãi đến Đắk Lắk và phía Bắc Khánh Hòa có mưa to đến rất to với lượng mưa phổ biến từ 100-200mm, cục bộ có nơi trên 300mm.

Cảnh báo: Đêm 20 và ngày 21/11, khu vực Thành phố Đà Nẵng và phía Đông các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Đắk Lắk và phía Bắc Khánh Hòa có mưa vừa, mưa to với lượng mưa phổ biến từ 40-80mm, cục bộ có nơi mưa rất to trên 150mm.

Cấp độ rủi ro thiên tai do mưa lớn, lốc, sét, mưa đá: cấp 1, riêng khu vực từ thành phố Huế, thành phố Đà Nẵng, phía Đông các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Đắk Lắk cấp 2.

"Các khu vực đề phòng trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Mưa lớn có khả năng gây ra tình trạng ngập úng tại các vùng trũng, thấp, khu đô thị, công nghiệp; lũ quét trên các sông, suối nhỏ, sạt lở đất trên sườn dốc (thông tin cảnh báo khu vực nguy cơ lũ quét, sạt lở đất thời gian thực được cung cấp trực tuyến trên trang thông tin điện tử của Cục Khí tượng Thủy văn tại địa chỉ: https://luquetsatlo.nchmf.gov.vn và trong bản tin riêng cảnh báo lũ quét, sạt lở đất", Phó Trưởng phòng Dự báo thời tiết Nguyễn Hữu Thành lưu ý.

khu vực Trung Bộ sản xuất nông nghiệp mưa lũ

