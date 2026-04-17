Khởi công CEOHomes Hana Garden -Khu đô thị mang cảm hứng từ miền hoa Quang Minh, Hà Nội

(Ngày Nay) - Ngày 17/4/2026, Tập đoàn CEO chính thức khởi công Khu đô thị mới CEOHomes Hana Garden tại xã Quang Minh, Hà Nội, đánh dấu thêm một bước đi quan trọng trong hành trình phát triển trục đô thị phía Bắc sông Hồng - khu vực đang được định hình là một cực tăng trưởng mới trong cấu trúc đô thị đa trung tâm, đa mục tiêu của Thủ đô.

Sự kiện thể hiện tầm nhìn đón đầu làn sóng dịch chuyển dân cư khi Hà Nội bước vào giai đoạn phát triển đô thị hai bên sông, mở rộng không gian sống ra ngoài lõi trung tâm truyền thống và hình thành những cộng đồng cư dân mới văn minh, hiện đại.

Lễ khởi công có sự tham dự của Thứ trưởng Bộ Xây dựng Nguyễn Văn Sinh, đại diện lãnh đạo Hà Nội; lãnh đạo chính quyền và người dân xã Quang Minh; đại diện Tập đoàn CEO cùng các nhà tài trợ, đại lý phân phối sản phẩm, nhà đầu tư, nhà tư vấn, nhà thầu, đối tác tài chính, nhà sản xuất, nhà cung cấp, các cơ quan thông tấn báo chí Trung ương, địa phương.

Miền hoa Mê Linh - Từ thủ phủ hoa hồng đến cực đô thị mới phía Bắc

Trong chiến lược phát triển Thủ đô đến 2030 - tầm nhìn 2050, phía Bắc sông Hồng được xác lập là không gian tăng trưởng mới với hạ tầng đồng bộ và tốc độ hoàn thiện nhanh chóng. Hàng loạt công trình giao thông trọng điểm đang và sẽ hình thành như tuyến Vành đai 4 - Vùng Thủ đô Hà Nội dự kiến đưa vào khai thác năm 2027; đường song hành Vành đai 4 đoạn qua Mê Linh đã cơ bản hoàn thiện; Cầu Hồng Hà đã khởi công năm 2025; Cầu Thượng Cát đang trong kế hoạch triển khai; cùng quy hoạch các tuyến đường sắt đô thị kết nối khu vực phía Bắc. Trục đường Mê Linh với mặt cắt quy hoạch 100m đang dần thành hình, trở thành xương sống phát triển của toàn khu vực. Đây là giai đoạn “bật nền” rõ rệt của một cực đô thị mới, nơi hạ tầng đi trước một bước, kéo theo cộng đồng cư dân và mặt bằng giá trị gia tăng theo chu kỳ phát triển.

Trong bối cảnh quỹ đất nội đô ngày càng khan hiếm và mặt bằng giá tại trung tâm đã thiết lập ngưỡng cao, Mê Linh nổi lên như một lựa chọn “vừa túi tiền” cho cả người mua ở thực lẫn nhà đầu tư trung - dài hạn. Từ trung tâm Hà Nội, cư dân có thể kết nối dễ dàng với Mê Linh qua cầu Thăng Long hoặc cầu Nhật Tân chỉ trong khoảng 25 phút; khu vực này cũng chỉ cách Sân bay quốc tế Nội Bài khoảng 10-15 phút di chuyển. Khi các cây cầu mới hoàn thành, thời gian kết nối sẽ tiếp tục được rút ngắn, gia tăng sức hút đối với cộng đồng chuyên gia, kỹ sư, doanh nhân làm việc tại khu vực Nội Bài - Bắc Thăng Long.

Nhưng động lực của Mê Linh không chỉ đến từ hạ tầng. Nơi đây còn sở hữu một bản sắc đặc biệt: vùng đất được mệnh danh là thủ phủ hoa hồng của Thủ đô. Hàng chục năm qua, những giống hồng chất lượng cao từ đây cung ứng cho thị trường Hà Nội, tạo nên một “thương hiệu địa danh” gắn liền với sắc và hương. Di sản ấy hôm nay không chỉ nằm trong các vườn hoa truyền thống, mà được chuyển hóa thành cảm hứng quy hoạch cho một không gian sống mới, nơi tinh thần của miền hoa được gìn giữ và nâng tầm trong cấu trúc đô thị hiện đại.

CeoHomes Hana Garden - Khu đô thị mang cảm hứng từ miền hoa

Được phát triển trên quy mô 20,3ha, CEOHomes Hana Garden là khu đô thị tích hợp, đồng bộ về hạ tầng kỹ thuật và hạ tầng xã hội, cung cấp 511 sản phẩm thấp tầng, 2 tòa chung cư thương mại và 4 tòa nhà ở xã hội, hướng tới đáp ứng đồng thời nhu cầu ở thực và đầu tư trung - dài hạn trong bối cảnh thị trường đang dịch chuyển về các khu vực có hạ tầng hoàn thiện và dư địa tăng trưởng rõ rệt.

Dự án sở hữu vị trí thuận lợi khi một mặt tiếp giáp Quốc lộ 23B, gần 1km mặt tiền đường Mê Linh rộng 100m và liền kề trung tâm hành chính khu vực. Từ đây, cư dân có thể kết nối nhanh chóng tới nội đô Hà Nội, sân bay quốc tế Nội Bài cũng như các khu công nghiệp lân cận - yếu tố quan trọng bảo đảm giá trị sử dụng thực và tiềm năng gia tăng giá trị theo thời gian.

Trên nền tảng quy hoạch tổng thể, không gian dự án được tổ chức theo hướng mở, đề cao sự hài hòa giữa kiến trúc và thiên nhiên. Tỷ lệ cây xanh và các khoảng sinh hoạt cộng đồng được gia tăng, đan xen cùng công viên chủ đề, quảng trường trung tâm, hệ thống đường dạo bộ và tiểu cảnh theo mùa, hình thành một cấu trúc cảnh quan xuyên suốt toàn khu.

Không gian ấy không chỉ đóng vai trò tạo lập môi trường sống trong lành, mà còn góp phần định hình phong cách sống - nơi cư dân có thể cân bằng giữa nhịp sống đô thị hiện đại và nhu cầu kết nối cộng đồng, giữa giá trị tài sản và giá trị tinh thần.

Lấy cảm hứng từ truyền thống trồng hoa của vùng đất Mê Linh, CEOHomes Hana Garden được định vị là nơi sắc hồng của di sản địa phương được chuyển hóa thành biểu tượng của một cộng đồng đô thị mới - văn minh, hiện đại và bền vững giữa trục phát triển phía Bắc Thủ đô.

Kiến trúc tân cổ điển châu Âu được lựa chọn làm phong cách chủ đạo, mang đến diện mạo thanh lịch, đồng bộ và có tính nhận diện cao. Hệ thống tiện ích nội khu được quy hoạch đầy đủ với trường học, khu thể thao đa năng (tennis, pickleball, bóng rổ…), bể bơi, sân chơi trẻ em, clubhouse, siêu thị, văn phòng, bãi đỗ xe cùng các không gian sinh hoạt cộng đồng như công viên hoa kết hợp gym ngoài trời, vườn tượng, thư viện xanh miễn phí, ecopath… Mô hình tiện ích “all-in-one” tích hợp trong bán kính đi bộ giúp cư dân tận hưởng nhịp sống thuận tiện, cân bằng giữa sinh hoạt, học tập, làm việc và nghỉ ngơi.

Phát biểu tại sự kiện, ông Nguyễn Văn Sinh - Thứ trưởng Bộ Xây dựng - ghi nhận và đánh giá cao sự chủ động, nghiêm túc của Tập đoàn CEO trong quá trình hoàn thiện pháp lý và triển khai dự án phù hợp với quy hoạch chung của Hà Nội. Theo Thứ trưởng, việc phát triển các khu đô thị có hạ tầng đồng bộ sẽ góp phần cụ thể hóa mục tiêu phát triển đô thị bền vững, nâng cao chất lượng sống cho người dân.

Đại diện lãnh đạo xã Quang Minh, ông Nguyễn Thanh Liêm - Thành ủy viên, đại biểu HĐND Thành phố Hà Nội, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã - bày tỏ kỳ vọng dự án khi đi vào hoạt động sẽ góp phần hoàn thiện diện mạo đô thị địa phương, tạo thêm việc làm, thúc đẩy thương mại - dịch vụ phát triển, gia tăng nguồn thu ngân sách và đóng góp tích cực vào tăng trưởng kinh tế khu vực phía Bắc Thủ đô.

Phát biểu tại buổi lễ, Tiến sĩ, Luật sư Đoàn Văn Bình - Chủ tịch Tập đoàn CEO cho biết dự án được phát triển trên cơ sở tôn trọng và khai thác giá trị văn hóa của vùng đất Mê Linh - quê hương Hai Bà Trưng huyền thoại, địa danh nổi tiếng với nghề trồng hoa truyền thống.

“Chúng tôi lựa chọn tên thương mại “Hana garden” – “Vườn hoa” - với mong muốn kiến tạo một không gian sống đẹp, xanh và đáng sống; nơi mỗi ngôi nhà không chỉ là tài sản, mà là tổ ấm hạnh phúc, gắn với cộng đồng và những giá trị bền vững theo thời gian”.

Theo ông, dự án được phát triển theo mô hình khu đô thị hỗn hợp, tích hợp với đầy đủ nhà ở thương mại (biệt thự, nhà liền kề, căn hộ chung cư), nhà ở xã hội, cùng các tiện ích giáo dục, thương mại, thể thao, công viên hoa, vườn tượng, tượng tôn vinh Người xây dựng và các không gian sinh hoạt cộng đồng. Mục tiêu không dừng ở việc cung cấp sản phẩm nhà ở, mà hướng tới hình thành một cộng đồng cư dân văn minh, ổn định và phát triển thịnh vượng, bền vững.

Dự án sẽ góp phần kiến tạo kiến trúc cảnh quan, cải thiện diện mạo hạ tầng khu vực, hỗ trợ quá trình giãn dân nội đô và bổ sung nguồn cung giá phù hợp với nhu cầu thực tế của thị trường. Ngay trong giai đoạn đầu, dự án đã đóng góp 2.134 tỷ đồng tiền sử dụng đất cho ngân sách Nhà nước; dự kiến tạo hàng nghìn việc làm trong quá trình xây dựng và hàng trăm việc làm khi đi vào vận hành, qua đó lan tỏa tích cực tới phát triển kinh tế - xã hội, đóng góp vào tăng trưởng hai con số của địa phương và Thủ đô Hà Nội.

“Việc khởi công hôm nay không chỉ mở ra một khu đô thị mới đáng sống cho cộng đồng, góp phần làm đẹp Thủ đô, mà còn tạo thêm dòng tiền, lợi nhuận, doanh thu, khẳng định thương hiệu và gia tăng giá trị bền vững của Tập đoàn CEO. Đây là một trong các dự án trọng điểm trong hành trình hiện thực hóa mục tiêu xây dựng CEO Group trở thành doanh nghiệp tỷ đô và doanh nghiệp hạnh phúc”, ông Đoàn Văn Bình khẳng định.