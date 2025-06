Khởi công dự án Bcons Bình An - Đông Tây, tòa tháp đôi độc đáo ở Bình Dương

Ngày 28/6, Tập đoàn Bcons tổ chức Lễ khởi công dự án Bcons Bình An – Đông Tây tại phường An Bình (TP.Dĩ An, Bình Dương). Dự án được xây dựng trên khu đất 30.000 m2, có tổng vốn đầu tư hơn 6.500 tỷ đồng, hơn 1.800 căn hộ. Đặc biệt là sự xuất hiện của tòa tháp đôi cao 39 tầng dành cho thương mại dịch vụ có tổng diện tích gần 173.000 m2, đây cũng chính là trụ sở chính của Tập đoàn Bcons trong tương lai.

Dự án hình thành sẽ góp phần tạo nên diện mạo đô thị mới cho khu vực, và là không gian làm việc lý tưởng cho các công ty, tập đoàn trong nước và ngoài nước đến đặt trụ sở. Dự án Bcons Bình An – Đông Tây có vị trí đắc địa, tọa lạc tại trục đường Thống Nhất nối liền Xa lộ Hà Nội, liền kề đô thị Đại học Quốc gia TP.HCM.

Khu vực dự án tọa lạc đã được định hướng quy hoạch phát triển về khoa học công nghệ và khởi nghiệp cho các bạn trẻ trong tương lai. Tập đoàn Bcons kỳ vọng năm 2028, sau khi đưa dự án vào hoạt động sẽ góp phần cho khu vực đô thị được định hình là một trung tâm cho đổi mới, chuyển đổi số và sáng tạo.

Dự án được khởi công sát thời điểm TP.HCM, Bình Dương và Bà Rịa – Vũng Tàu chuẩn bị về chung một nhà. ông Dương Kim Quân, Tổng giám đốc Tập đoàn Bcons cho biết Bình Dương như là chiếc nôi nâng đỡ cho doanh nghiệp trưởng thành. Sau 12 năm ra đời và phát triển, Tập đoàn Bcons có hơn 12 công ty thành viên và gần 2.000 cán bộ nhân viên, hoạt động với hệ sinh thái gồm 5 mảng chính là: Thiết kế - thi công, Bất động sản, Dịch vụ khách sạn và chung cư, Giáo dục và phát triển hạ tầng đô thị.

Tập đoàn Bcons đã đưa vào vận hành hơn 12.000 căn hộ, 5 tòa nhà văn phòng, hơn 1.000 căn hộ dịch vụ và tổ hợp các khách sạn, hệ thống trường học các cấp từ mẫu giáo đến cấp 1, 2 và 3. Hiện tại, Bcons đang đang triển khai thi công 5.000 căn hộ, hơn 500 phòng khách sạn 4 sao.

“Dù tên gọi không còn, nhưng đối với Bcons, chúng tôi vẫn luôn ghi nhớ và biết ơn về mảnh đất Bình Dương hào sảng, nghĩa tình. Sắp tới đây, chính quyền và nhân dân tỉnh Bình Dương nói chung và TP.Dĩ An nói riêng sẽ đi vào hoạt động sau sáp nhập tỉnh thành với mô hình và tên gọi mới. Bcons sẽ tiếp tục đồng lòng và ủng hộ cho sự phát triển của địa phương”, đại diện Tập đoàn cho biết.

Ngoài bất động sản, giáo dục là lĩnh vực mà Tập đoàn Bcons đẩy mạnh trong thời gian qua với hệ thống giáo dục B-school và B-uni. Mục tiêu của Tập đoàn là đến năm 2030 sẽ hình thành hơn 10 ngôi trường và 1 trường đại học đa ngành. Tại lễ khởi công, Tập đoàn cũng công bố ra mắt Quỹ học bổng hiếu học dành cho các học sinh nghèo trên địa bàn với số tiền dự kiến hàng năm là 5 tỷ đồng.