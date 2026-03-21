Không khí lạnh yếu gây mưa rải rác ở vùng núi

PV In bài viết
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
(Ngày Nay) - Ngày 21/3, theo dự báo, khu vực Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ duy trì trạng thái thời tiết tương đối ổn định với mưa vài nơi, sáng sớm xuất hiện sương mù và sương mù nhẹ rải rác, ảnh hưởng đến tầm nhìn giao thông trong khung giờ đầu ngày.
Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, trong ngày 21/3, một đợt không khí lạnh tăng cường yếu tràn xuống khu vực Bắc Bộ. Đồng thời, trên cao xuất hiện vùng hội tụ gió ở mực khoảng 5.000m, gây mưa rào rải rác tại khu vực vùng núi và trung du. Dự báo, tình trạng mưa này có thể kéo dài đến hết ngày 22/3.

Đáng lưu ý, tại khu vực vùng núi và trung du Bắc Bộ, thời tiết có diễn biến phức tạp hơn khi xuất hiện mưa, mưa rào rải rác, cục bộ có nơi có dông. Người dân cần chủ động các biện pháp phòng tránh hiện tượng thời tiết cực đoan, đặc biệt là nguy cơ lốc, sét và gió giật mạnh có thể xảy ra trong các cơn dông.

Khu vực đồng bằng Bắc Bộ ít mưa, trời nhiều mây hơn do ảnh hưởng của không khí lạnh yếu, nhiệt độ giảm nhẹ khoảng 1–2 độ C, phổ biến ở mức 25–26 độ C.

Dự báo thời tiết các khu vực trên cả nước:

Thủ đô Hà Nội nhiều mây, sáng và đêm có mưa nhỏ, mưa phùn và sương mù rải rác. Gió đông nam cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất 21-23 độ C. Nhiệt độ cao nhất 24-26 độ C.

Các tỉnh phía Tây Bắc Bộ có mây, có mưa rào và dông vài nơi, chiều và đêm có mưa rào rải rác và có nơi có dông. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 20-23 độ C, có nơi dưới 19 độ C. Nhiệt độ cao nhất 25-28 độ C, riêng khu Tây Bắc 29-32 độ C.

Khu vực phía Đông Bắc Bộ nhiều mây, có mưa nhỏ vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác; riêng khu vực vùng núi có mưa, mưa rào rải rác và có nơi có dông. Gió đông nam cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 20-23 độ C, vùng núi có nơi dưới 19 độ C. Nhiệt độ cao nhất 23-26 độ C.

Các tỉnh từ Thanh Hóa đến Huế nhiều mây, có mưa nhỏ vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, riêng phía Nam trưa chiều trời nắng. Gió nhẹ. Nhiệt độ thấp nhất 21-24 độ C. Nhiệt độ cao nhất 26-29 độ C, phía nam có nơi trên 29 độ C.

Khu vực Duyên hải Nam Trung Bộ có mây, ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió đông bắc đến đông cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 21-24 độ C. Nhiệt độ cao nhất 28-31 độ C.

Cao nguyên Trung Bộ có mây, ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 18-21 độ C. Nhiệt độ cao nhất 28-31 độ C, có nơi trên 31 độ C.

Nam Bộ có mây, ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió đông bắc đến đông cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất 23-26 độ C. Nhiệt độ cao nhất 31-34 độ C.

TP Hồ Chí Minh có mây, ngày nắng, đêm không mưa. Gió đông bắc đến đông cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất 23-25 độ C. Nhiệt độ cao nhất 31-33 độ C.

PV
Không khí Bắc Bộ Bắc Trung Bộ

Đọc nhiều

Đối thoại

Longform

Cùng chuyên mục

Tin mới

