Đặt dấu mốc hợp tác phát triển Việt Nam - Triều Tiên trong kỷ nguyên mới

(Ngày Nay) - Tổng Bí thư Tô Lâm và Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam thăm cấp Nhà nước tới Triều Tiên và dự Lễ kỷ niệm 80 năm Ngày thành lập Đảng Lao động Triều Tiên từ ngày 8 - 11/10/2025, theo lời mời của Tổng Bí thư, Chủ tịch Quốc vụ Kim Jong Un đã thành công tốt đẹp.

Trong hơn hai ngày làm việc, Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam đã nhận được sự đón tiếp chu đáo, trọng thị, chân tình với rất nhiều biệt lệ của nước bạn, thể hiện sự coi trọng đặc biệt của Đảng, Nhà nước nhân dân Triều Tiên tới Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam và đối với cá nhân đồng chí Tổng Bí thư Tô Lâm.

Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Nguyễn Minh Vũ cho biết, có thể khẳng định những kết quả đạt được trong chuyến thăm đã mở ra chương mới trong quan hệ hữu nghị lâu đời Việt Nam - Triều Tiên, đặt dấu mốc quan trọng cho sự hợp tác phát triển trong kỷ nguyên mới của cả hai dân tộc. Trên cơ sở nhận thức và cam kết của lãnh đạo cấp cao hai nước và các thỏa thuận được ký kết trong chuyến thăm, thời gian tới, Việt Nam và Triều Tiên sẽ thúc đẩy triển khai, cụ thể hóa những kết quả đạt được trên các phương diện.

Việt Nam và Triều Tiên thiết lập quan hệ ngoại giao cách đây 75 năm. Ngày 31/1/1950, nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa (nay là nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam) và Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Triều Tiên đã chính thức thiết lập quan hệ ngoại giao. Năm 1957, Chủ tịch Hồ Chí Minh có chuyến thăm hữu nghị chính thức Triều Tiên và nhân chuyến thăm này, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã khẳng định, Việt Nam và Triều Tiên tuy đường xa nhưng lòng rất gần, tuy cách xa ngàn dặm nhưng gắn bó với nhau như tình anh em thân thiết.

Trong khuôn khổ chuyến thăm cấp Nhà nước tới Triều Tiên, tại hội đàm, Tổng Bí thư Tô Lâm và Tổng Bí thư, Chủ tịch Quốc vụ Kim Jong Un đã cùng ôn lại và bày tỏ trân trọng mối quan hệ hữu nghị truyền thống giữa hai Đảng, hai nước do Chủ tịch Hồ Chí Minh và Chủ tịch Kim Nhật Thành đích thân xây dựng và các thế hệ lãnh đạo hai bên dày công vun đắp, kế thừa và phát huy; sự giúp đỡ lẫn nhau chí nghĩa, chí tình trong những năm tháng cách mạng gian khổ. Hai nhà lãnh đạo bày tỏ vui mừng trước việc quan hệ hai Đảng, hai nước tiếp tục được củng cố và tăng cường.

Hai nhà lãnh đạo bày tỏ vui mừng trước việc quan hệ hai Đảng, hai nước tiếp tục được củng cố và tăng cường, nhất trí cùng thúc đẩy quan hệ Việt Nam - Triều Tiên bước vào giai đoạn phát triển mới thiết thực, hiệu quả hơn, góp phần thực hiện mục tiêu phát triển của mỗi nước, vì hạnh phúc của nhân dân hai nước, vì hòa bình, ổn định, phát triển của khu vực và thế giới.

Trong khuôn khổ chuyến thăm, Lễ ký kết các văn kiện hợp tác song phương Việt Nam – Triều Tiên đã diễn ra tại thủ đô Bình Nhưỡng. Theo đó, các văn kiện hợp tác gồm: Thỏa thuận hợp tác giữa Bộ Ngoại giao nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Bộ Ngoại giao nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Triều Tiên; Ý định thư giữa Bộ Quốc phòng nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Bộ Quốc phòng nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Triều Tiên về hợp tác trong lĩnh vực quốc phòng; Thỏa thuận hợp tác giữa Thông tấn xã Việt Nam và Hãng thông tấn xã Trung ương Triều Tiên; Bản ghi nhớ hợp tác trong lĩnh vực y tế và khoa học y học giữa Bộ Y tế nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Bộ Y tế công cộng nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Triều Tiên; Bản ghi nhớ giữa Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam và Phòng Thương mại nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Triều Tiên.

Thăm Đại sứ quán Việt Nam tại Triều Tiên, Tổng Bí thư chia sẻ những khó khăn và biểu dương, đánh giá cao những nỗ lực của tập thể cán bộ, nhân viên Đại sứ quán Việt Nam tại Triều Tiên đã phát huy tinh thần đoàn kết, gắn bó, vượt khó, hoàn thành tốt nhiệm vụ đối ngoại mà Đảng và Nhà nước giao phó, góp phần thúc đẩy quan hệ hữu nghị. Tổng Bí thư căn dặn, tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, trách nhiệm, chủ động, sáng tạo để hoàn thành xuất sắc hơn nữa các nhiệm vụ đối ngoại; thông tin kịp thời, phối hợp chặt chẽ với các cơ quan trong nước và sở tại; phát huy tinh thần “tương thân, tương ái” cùng nhau ổn định cuộc sống.

Nhân dịp này, Tổng Bí thư Tô Lâm và Ủy viên Thường vụ Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tổ chức Trung ương Đảng Lao động Triều Tiên Jo Yong Won đã cắt băng khánh thành tượng Chủ tịch Hồ Chí Minh trong khuôn viên Đại sứ quán Việt Nam tại Triều Tiên.

Đến thăm và tặng quà học sinh Trường Mẫu giáo Kiêng Sang và lớp học mang tên Chủ tịch Hồ Chí Minh, Tổng Bí thư Tô Lâm và Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam xúc động khi xem các tiết mục biểu diễn nghệ thuật do học sinh nhà Trường thực hiện. Những tiết mục đặc sắc ca ngợi tình hữu nghị Việt Nam - Triều Tiên, các bài dân ca truyền thống ca ngợi tình yêu quê hương, đất nước, đặc biệt, các em nhỏ đã hát bài hát "Ai yêu Bác Hồ Chí Minh hơn thiếu niên nhi đồng" và biểu diễn độc tấu piano độc đáo.

Đặt hoa tưởng nhớ Chủ tịch Kim Nhật Thành và Tổng Bí thư Kim Jong Il tại Cung Thái Dương Kumsusan, Tổng Bí thư Tô Lâm đã viết Sổ lưu niệm, bày tỏ Đoàn đại biểu cấp cao Đảng, Nhà nước Việt Nam vô cùng xúc động đến thăm Cung Thái Dương Kumsusan, nơi an nghỉ vĩnh hằng của hai lãnh tụ vĩ đại của nhân dân Triều Tiên - Chủ tịch Kim Nhật Thành và Tổng Bí thư Kim Jong Il - người bạn, người đồng chí thân thiết của Đảng, Nhà nước và nhân dân Việt Nam.

Cung Thái Dương Kumsusan nằm tại thủ đô Bình Nhưỡng. Ban đầu, công trình này được dùng làm văn phòng làm việc của Chủ tịch Kim Nhật Thành. Sau khi Chủ tịch Kim Nhật Thành qua đời, công trình được cải tạo và chuyển đổi thành nơi tưởng niệm, gìn giữ thi hài của Chủ tịch Kim Nhật Thành và bắt đầu mở cửa đón người dân vào thăm viếng từ năm 1995. Sau khi Tổng Bí thư Kim Jong Il qua đời, thi hài của ông cũng được đặt tại đây.

Tổng Bí thư Tô Lâm và Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam đã đến thăm Vạn Cảnh Đài, quê hương của Chủ tịch Kim Nhật Thành. Ngôi nhà là nơi Chủ tịch Kim Nhật Thành sinh ra và lớn lên được bảo tồn nguyên trạng; thăm Bảo tàng Phát triển nghệ thuật Âm nhạc Chủ thể của Triều Tiên, thể hiện một cách tổng hợp và trực quan quá trình lịch sử phát triển của nghệ thuật âm nhạc cách mạng Triều Tiên.

Tối 10/10 (giờ địa phương), Tổng Bí thư Tô Lâm và Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam đã dự Lễ kỷ niệm 80 năm Ngày thành lập Đảng Lao động Triều Tiên (10/10/1945 - 10/10/2025) tổ chức tại Quảng trường Kim Nhật Thành, thủ đô Bình Nhưỡng. Cuộc duyệt binh của các lực lượng vũ trang của Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Triều Tiên là đỉnh cao của các hoạt động kỷ niệm 80 năm Ngày thành lập Đảng Lao động Triều Tiên.

Quảng trường Kim Nhật Thành nằm ở trung tâm thủ đô Bình Nhưỡng được khánh thành vào năm 1954 và được đặt theo tên Chủ tịch Kim Nhật Thành, Lãnh tụ sáng lập nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Triều Tiên. Đây là một trong những quảng trường lớn trên thế giới, có sức chứa hơn 100.000 người. Trên mái các tòa nhà xung quanh quảng trường được lắp giá đỡ để trưng các biểu ngữ khẩu hiệu. Đây cũng là nơi tổ chức các cuộc duyệt binh, diễu hành, các buổi biểu diễn nghệ thuật quy mô lớn.

Tham dự Lễ kỷ niệm 80 năm Ngày thành lập Đảng Lao động Triều Tiên, Tổng Bí thư Tô Lâm đã gặp Chủ tịch Đảng nước Nga thống nhất, Phó Chủ tịch Hội đồng an ninh Nga Dmitry Medvedev; gặp Ủy viên Thường vụ Bộ Chính trị, Thủ tướng Quốc vụ viện Trung Quốc Lý Cường.

Với những kết quả đó, chuyến thăm lần này là bước phát triển, cụ thể hóa đường lối đối ngoại nhất quán của Đảng và Nhà nước, đó là độc lập, tự chủ, hòa bình, hợp tác, phát triển, coi trọng quan hệ với các nước bạn bè truyền thống, thể hiện tinh thần Viêt Nam là một thành viên có trách nhiệm, một đất nước đang trên đà đổi mới và đổi mới thành công trong cộng đồng quốc tế.