Kỳ họp thứ 9, Quốc hội khóa XV: Những điểm nhấn nổi bật trong Tuần làm việc thứ sáu

Nổi bật, ngay trong ngày đầu tuần (16/6), Quốc hội đã biểu quyết thông qua Nghị quyết của Quốc hội sửa đổi, bổ sung một số điều của Hiến pháp năm 2013 và Luật Tổ chức chính quyền địa phương (sửa đổi).

Đây là một dấu mốc có ý nghĩa lịch sử đặc biệt, mở đường cho việc kiện toàn mô hình tổ chức chính quyền địa phương 2 cấp, đồng thời cụ thể hóa các yêu cầu đặt ra trong quá trình triển khai tổ chức, sắp xếp đơn vị hành chính cấp tỉnh và cấp xã.

Quốc hội cũng đã biểu quyết thông qua các Luật: Nhà giáo; Việc làm (sửa đổi); sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Quảng cáo; sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Doanh nghiệp. Quốc hội cũng đã thông qua Nghị quyết của Quốc hội về giảm thuế giá trị gia tăng...

Đông đảo cử tri, nhân dân quan tâm theo dõi qua truyền hình, phát thanh trực tiếp

Một điểm nhấn nổi bật trong tuần làm việc của Quốc hội là hoạt động chất vấn và trả lời chất vấn. Đây là phiên họp thu hút sự quan tâm theo dõi của đông đảo cử tri và nhân dân. Phiên chất vấn diễn ra từ ngày 19/6 đến sáng 20/6. Các nhóm vấn đề được Quốc hội lựa chọn chất vấn thuộc lĩnh vực: Tài chính; Giáo dục và Đào tạo.

Hai nhóm vấn đề được lựa chọn chất vấn có ý nghĩa quan trọng, tác động trực tiếp tới ổn định kinh tế vĩ mô, đời sống nhân dân và tương lai phát triển của đất nước.

Bộ trưởng Tài chính đã trả lời câu hỏi về chính sách bỏ thuế khoán của các hộ kinh doanh, giải pháp để đạt mục tiêu tăng trưởng từ 8% trở lên, thu hút vốn FDI và kinh tế tư nhân…

Bộ trưởng Nguyễn Kim Sơn nhận được những câu hỏi xoay quanh thực trạng và giải pháp phát triển, nâng cao chất lượng giáo dục đại học gắn với yêu cầu tạo nguồn nhân lực chất lượng cao, đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội; việc thực hiện quy định của pháp luật về dạy thêm, học thêm; phòng, chống bạo lực học đường; bảo đảm an toàn vệ sinh thực phẩm trong trường học...

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Nguyễn Hòa Bình thay mặt Chính phủ báo cáo làm rõ và trực tiếp trả lời chất vấn của các đại biểu Quốc hội. Cùng tham gia trả lời chất vấn có: Phó Thủ tướng Chính phủ Hồ Đức Phớc, Bộ trưởng Bộ Y tế Đào Hồng Lan, Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Nguyễn Thị Hồng.

Theo Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn, phiên chất vấn tại kỳ họp cho thấy các nội dung chất vấn đã đáp ứng được yêu cầu thực tiễn, “đúng” và “trúng” những vấn đề cử tri, nhân dân và các vị đại biểu Quốc hội quan tâm. Không khí nghị trường sôi nổi, thẳng thắn, trên tinh thần xây dựng, trách nhiệm cao.

Cũng trong tuần, Quốc hội đã thảo luận về: Đánh giá bổ sung kết quả thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, ngân sách nhà nước năm 2024; tình hình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và ngân sách nhà nước những tháng đầu năm 2025; Phê chuẩn quyết toán ngân sách nhà nước năm 2023; Việc chuyển tiếp áp dụng một số cơ chế, chính sách đặc thù đã được Quốc hội cho phép thực hiện tại một số địa phương sau khi thực hiện sắp xếp bộ máy, mở rộng địa giới hành chính theo chủ trương của Đảng, Nhà nước; Công tác thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2024; Kết quả thực hiện mục tiêu quốc gia về bình đẳng giới năm 2024. Phiên thảo luận diễn ra từ ngày 17/6 đến sáng 18/6 được truyền hình và phát thanh trực tiếp.

Nổi bật tại nghị trường, đại biểu Quốc hội bày tỏ sự quam tâm về vấn nạn hàng giả, nhấn mạnh rằng, hàng giả là vấn đề xã hội và đạo đức rất nghiêm trọng, quy mô lớn, thủ đoạn tinh vi và có hiện tượng móc ngoặc của một số cán bộ suy thoái. Vì vậy, phòng, chống hàng giả và gian lận thương mại cần được nâng lên tầm chiến lược quốc gia để có chính sách hiệu quả, đồng bộ và lâu dài.

Trong 1,5 ngày thảo luận, các đại biểu cũng lưu ý một số vấn đề cần quan tâm để đạt được kết quả cao nhất về kinh tế - xã hội năm 2025 và các năm tiếp theo. Theo đó, năm 2025 là năm cuối của nhiệm kỳ nên kết quả thực hiện kinh tế - xã hội năm 2025 đóng góp quan trọng và hoàn thành kế hoạch kinh tế - xã hội giai đoạn 2021- 2025, tạo tiền đề để đất nước phát triển vào giai đoạn mới. Các đại biểu đề nghị bám sát diễn biến của tình hình thế giới, đặc biệt là động thái chính sách của các nền kinh tế lớn và sự thay đổi của xu hướng toàn cầu hóa, nâng cao năng lực phân tích, dự báo, phản ứng chính sách, tăng cường năng lực nội sinh, triển khai quyết liệt các đột phá mang tính cách mạng theo các chủ trương của Đảng để đưa đất nước bước vào giai đoạn phát triển mới. Đồng thời, phải có giải pháp để khắc phục những thách thức khi sắp xếp, tinh gọn bộ máy; ổn định tâm tư cán bộ, công chức; xử lý tài sản, trụ sở làm việc dôi dư, bảo đảm các điều kiện vật chất, con người để vận hành bộ máy mới thông suốt và hiệu quả.

Chính sách lương mới của nhà giáo

Trong tuần, Quốc hội thông qua Luật Nhà giáo (16/6), trong đó nổi bật là chính sách lương của nhà giáo được xếp cao nhất trong hệ thống thang bậc lương hành chính sự nghiệp. Chia sẻ ý kiến về chính sách mới này, Trưởng Đại diện Quỹ Nhi đồng Liên hợp quốc (UNICEF) tại Việt Nam, bà Silvia Danailov cho rằng đây là một bước tiến quan trọng trong việc khẳng định và nâng cao vai trò của nhà giáo trên toàn quốc. Việc thông qua luật này cho thấy Việt Nam thực sự ghi nhận vai trò quan trọng của giáo viên - không chỉ là những người tham gia giảng dạy, mà còn là những nhân tố then chốt trong công cuộc xây dựng tương lai đất nước. Luật Nhà giáo cũng phù hợp với tầm nhìn của Tổng Bí thư Tô Lâm về việc thúc đẩy đầu tư vào yếu tố con người như là một trọng tâm của chiến lược phát triển nguồn nhân lực quốc gia.

“Chúng tôi đặc biệt hoan nghênh các quy định trong luật nhằm bảo đảm giáo viên được hưởng mức lương cao nhất trong hệ thống thang bậc lương hành chính sự nghiệp, cùng với các phụ cấp nghề nghiệp. Đây là những bước đi quan trọng để xây dựng một đội ngũ nhà giáo vững mạnh và có động lực cống hiến”, bà Silvia Danailov nhấn mạnh.

Sáng 17/6, Quốc hội biểu quyết thông qua Nghị quyết của Quốc hội về giảm thuế giá trị gia tăng (VAT). Nghị quyết lần này có nhiều điểm mới. Đặc biệt, mở rộng đối tượng áp dụng mức thuế VAT giảm 2% (từ 10% còn 8%) cho các lĩnh vực như vận chuyển, logistics, dịch vụ công nghệ thông tin - những ngành có vai trò quan trọng trong phát triển kinh tế số. Khác với các chính sách ngắn hạn trước đây, thời gian áp dụng chính sách giảm thuế được kéo dài đến hết năm 2026, giúp doanh nghiệp chủ động hơn trong sản xuất kinh doanh.

Cử tri một số địa phương đánh giá đây là chính sách thiết thực, tạo cú hích cho nền kinh tế, thể hiện sự đồng hành của Nhà nước với doanh nghiệp và người dân. Việc giảm 2% thuế suất giá trị gia tăng đối với nhóm hàng hóa, dịch vụ đang chịu thuế 10% sẽ giúp giảm giá thành sản phẩm, kích cầu tiêu dùng, hỗ trợ doanh nghiệp mở rộng sản xuất, tạo việc làm và tăng đóng góp cho ngân sách.

Trong tuần làm việc thứ sáu, Quốc hội đã thảo luận về các dự án luật, nghị quyết gồm: Luật Đường sắt (sửa đổi); Luật Tham gia lực lượng gìn giữ hòa bình của Liên hợp quốc; Nghị quyết của Quốc hội về miễn, hỗ trợ học phí đối với trẻ em mầm non, học sinh phổ thông, người học chương trình giáo dục phổ thông tại các cơ sở giáo dục trong hệ thống giáo dục quốc dân; Nghị quyết của Quốc hội về phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ em mẫu giáo từ 3 đến 5 tuổi; Nghị quyết của Quốc hội về cơ chế xử lý khó khăn, vướng mắc do quy định của pháp luật.

Cùng với thực hiện công tác lập hiến, lập pháp, trong tuần, Quốc hội thảo luận về Chủ trương đầu tư Dự án đầu tư xây dựng đường bộ cao tốc Quy Nhơn - Pleiku; Chủ trương đầu tư Dự án đầu tư xây dựng đường vành đai 4 Thành phố Hồ Chí Minh; Điều chỉnh chủ trương đầu tư Dự án đầu tư xây dựng đường bộ cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu giai đoạn 1...

Tuần làm việc cuối cùng của Kỳ họp thứ 9 (từ 23-27/6/2025), theo chương trình, Quốc hội sẽ biểu quyết thông qua một số luật, nghị quyết. Phiên bế mạc vào chiều 27/6 sẽ được truyền hình và phát thanh trực tiếp để cử tri và nhân dân theo dõi.