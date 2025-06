Thông cáo báo chí số 31, Kỳ họp thứ 9, Quốc hội khóa XV

Thứ Sáu, ngày 20/6/2025, Kỳ họp thứ 9, Quốc hội khóa XV tiếp tục ngày làm việc thứ 31 tại Nhà Quốc hội, Thủ đô Hà Nội dưới sự chủ trì của Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn.

Buổi sáng, dưới sự chủ trì điều hành của Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn, Quốc hội họp phiên toàn thể tại hội trường, tiếp tục tiến hành chất vấn và trả lời chất vấn của đại biểu Quốc hội (phiên họp được truyền hình, phát thanh trực tiếp trên Đài Truyền hình Việt Nam, Đài Tiếng nói Việt Nam).

Từ 8 giờ đến 10 giờ 10, Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Nguyễn Kim Sơn tiếp tục trả lời chất vấn của đại biểu Quốc hội về nhóm vấn đề thứ hai thuộc lĩnh vực giáo dục và đào tạo. Bộ trưởng Bộ Y tế Đào Hồng Lan cùng tham gia trả lời chất vấn, làm rõ thêm một số vấn đề có liên quan.

Từ 10 giờ 10 đến 10 giờ 20, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn phát biểu kết thúc nhóm vấn đề thứ hai, trong đó nêu rõ: Tại phiên chất vấn Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo đã có 43 đại biểu Quốc hội đặt câu hỏi, 12 đại biểu tranh luận. Phiên chất vấn diễn ra sôi nổi trên tinh thần xây dựng, trách nhiệm cao.

Bộ trưởng Nguyễn Kim Sơn đã trả lời cơ bản đầy đủ các vấn đề đại biểu nêu; đồng thời, thẳng thắn nhìn nhận những hạn chế, cam kết hoàn thiện chính sách, pháp luật và triển khai nhiều giải pháp trong thời gian tới.

Chủ tịch Quốc hội đề nghị Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo tiếp thu tối đa ý kiến của các vị đại biểu Quốc hội, chỉ đạo quyết liệt việc thực hiện các giải pháp đã đề ra, trong đó, tập trung vào một số vấn đề sau đây:

Một là, hoàn thiện thể chế, tăng cường phân cấp, nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước; quy hoạch hệ thống đại học, phát triển đội ngũ giảng viên, nhà khoa học có trình độ cao.

Hai là, rà soát, hướng dẫn cụ thể về việc dạy thêm-học thêm; tăng cường cơ sở vật chất cho dạy học hai buổi/ngày; đẩy mạnh ứng dụng trí tuệ nhân tạo, chuyển đổi số, đổi mới kiểm tra, đánh giá, nâng cao chất lượng dạy học chính khóa.

Ba là, bảo đảm môi trường giáo dục an toàn, lành mạnh; phòng, chống bạo lực học đường; xây dựng văn hóa học đường và phối hợp xử lý thông tin độc hại trên mạng xã hội ảnh hưởng đến học sinh.

Bốn là, bảo đảm chất lượng bữa ăn học đường, tăng cường kiểm tra, giám sát, trong đó huy động vai trò của Ban đại diện cha mẹ học sinh trong giám sát vấn đề vệ sinh, an toàn thực phẩm; triển khai các giải pháp bảo vệ sức khỏe học sinh, chú trọng đến việc dạy bơi an toàn và giáo dục pháp luật về trật tự, an toàn giao thông.

Từ 10 giờ 20 đến 11 giờ 20: Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Nguyễn Hòa Bình báo cáo làm rõ các vấn đề liên quan và trả lời 10 ý kiến chất vấn, 01 ý kiến tranh luận của đại biểu Quốc hội, tập trung vào các nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm của Chính phủ nhằm thực hiện các mục tiêu: ổn định kinh tế vĩ mô, thúc đẩy phát triển kinh tế-xã hội đạt mục tiêu tăng trưởng 8% trong năm 2025, tạo nền tảng tăng trưởng hai con số cho giai đoạn 2026-2030; hỗ trợ doanh nghiệp vượt qua khó khăn trong bối cảnh Hoa Kỳ áp dụng thuế đối ứng lên hàng xuất khẩu từ Việt Nam; chuẩn bị lộ trình thành lập Trung tâm tài chính quốc tế; tái cơ cấu nền kinh tế gắn với phát huy hiệu quả các động lực tăng trưởng trong thời gian tới; phát triển thị trường bất động sản sau sáp nhập; bảo đảm bộ máy chính quyền địa phương hai cấp vận hành hiệu quả, thông suốt, không để gián đoạn trong điều kiện mới; giải quyết dứt điểm các vụ việc khiếu nại, tố cáo kéo dài, bảo đảm quyền và lợi ích hợp pháp của công dân; xử lý ô nhiễm môi trường đô thị; phát triển văn hóa thành nguồn lực nội sinh, động lực phát triển bền vững; bảo tồn và phát triển nền y học cổ truyền.

Từ 11 giờ 20 đến 11 giờ 30: Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn phát biểu kết thúc phiên chất vấn và trả lời chất vấn, trong đó nêu rõ: Sau 1,5 ngày làm việc tích cực, khẩn trương, nghiêm túc và trách nhiệm cao, Quốc hội đã hoàn thành chương trình phiên chất vấn và trả lời chất vấn tại Kỳ họp thứ 9, Quốc hội khóa XV.

Hai nhóm vấn đề được lựa chọn chất vấn có ý nghĩa quan trọng, tác động trực tiếp tới ổn định kinh tế vĩ mô, đời sống nhân dân và tương lai phát triển của đất nước.

Tại phiên chất vấn đã có 97 lượt đại biểu phát biểu, 17 lượt đại biểu tranh luận. Các ý kiến phát biểu cơ bản tập trung vào vấn đề hoàn thiện thể chế, thực tiễn triển khai các chính sách, pháp luật liên quan đến 2 nhóm nội dung chất vấn; đồng thời thể hiện mong muốn Chính phủ và các bộ, ngành tiếp tục đổi mới quyết liệt, có giải pháp phù hợp, hiệu quả vì sự phát triển nhanh, bền vững của đất nước, đáp ứng niềm tin, sự mong đợi của cử tri và nhân dân cả nước.

Các Bộ trưởng trả lời chất vấn đã trả lời thẳng thắn, trách nhiệm, có cam kết rõ ràng và đưa ra nhiều giải pháp cụ thể để thực hiện trong thời gian tới.

Bên cạnh đó, Phó Thủ tướng Chính phủ Hồ Đức Phớc, Bộ trưởng Bộ Y tế Đào Hồng Lan, Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Nguyễn Thị Hồng đã tham gia trả lời chất vấn; Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Nguyễn Hòa Bình thay mặt Chính phủ báo cáo, trực tiếp trả lời chất vấn, làm rõ thêm các vấn đề đại biểu Quốc hội quan tâm.

Ủy ban Thường vụ Quốc hội sẽ chỉ đạo các cơ quan liên quan chuẩn bị dự thảo nghị quyết xin ý kiến đại biểu Quốc hội và trình Quốc hội xem xét, thông qua tại phiên bế mạc Kỳ họp làm căn cứ để tổ chức và giám sát thực hiện.

Buổi chiều

Nội dung 1: Dưới sự điều hành của Phó Chủ tịch Quốc hội Vũ Hồng Thanh, Quốc hội họp phiên toàn thể tại hội trường, nghe Bộ trưởng Bộ Tư pháp Nguyễn Hải Ninh, thừa ủy quyền của Thủ tướng Chính phủ trình bày Tờ trình và Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật và Tư pháp của Quốc hội Hoàng Thanh Tùng trình bày Báo cáo thẩm tra dự thảo Nghị quyết của Quốc hội về cơ chế xử lý khó khăn, vướng mắc do quy định của pháp luật.

Nội dung 2: Dưới sự điều hành của Phó Chủ tịch Quốc hội Vũ Hồng Thanh, Quốc hội thảo luận ở hội trường về các nội dung: Chủ trương đầu tư Dự án đầu tư xây dựng đường bộ cao tốc Quy Nhơn-Pleiku; Chủ trương đầu tư Dự án đầu tư xây dựng đường vành đai 4 Thành phố Hồ Chí Minh; Điều chỉnh chủ trương đầu tư Dự án đầu tư xây dựng đường bộ cao tốc Biên Hòa-Vũng Tàu giai đoạn 1.

Tại phiên thảo luận có 6 đại biểu Quốc hội phát biểu ý kiến, cụ thể như sau:

Về chủ trương đầu tư Dự án đầu tư xây dựng đường bộ cao tốc Quy Nhơn-Pleiku: Các ý kiến đại biểu nhất trí với sự cần thiết đầu tư Dự án nhằm góp phần phát triển kinh tế-xã hội vùng Tây Nguyên; tăng cường công tác quốc phòng, an ninh, ổn định chính trị trong khu vực.

Bên cạnh đó, các đại biểu đã thảo luận về tiến độ và tổ chức thực hiện dự án; các cơ chế, chính sách đặc thù, đặc biệt triển khai đầu tư dự án; đồng thời, đề nghị việc phân chia các dự án thành phần phải bám sát các yếu tố kỹ thuật trên cơ sở đặc điểm địa hình khu vực triển khai Dự án.

Về chủ trương đầu tư Dự án đầu tư xây dựng đường vành đai 4 Thành phố Hồ Chí Minh: Các ý kiến đại biểu thống nhất với sự cần thiết đầu tư Dự án và đánh giá Dự án mang tính chiến lược kết nối các trung tâm kinh tế lớn của vùng Đông Nam Bộ, mở rộng giao thương với Tây Nam Bộ, Tây Nguyên và các vùng kinh tế trọng điểm khác trên cả nước, qua đó thúc đẩy phát triển kinh tế-xã hội của đất nước và các địa phương liên quan. Bên cạnh đó, các đại biểu đã đóng góp ý kiến về: hình thức đầu tư và phân chia dự án thành phần; tiến độ, triển khai thực hiện Dự án; sơ bộ tổng mức đầu tư, nguồn vốn và khả năng cân đối vốn; cơ chế, chính sách triển khai đầu tư Dự án.

Có ý kiến đại biểu băn khoăn về vấn đề đường song hành và đường song hành đầu tư bằng phương án đầu tư công không thu phí sẽ ảnh hưởng đến phương án tài chính của dự án BOT đường vành đai 4; đồng thời, đề nghị bổ sung một số nội dung trong hồ sơ dự án và yêu cầu việc lựa chọn thiết kế mẫu kiến trúc cầu, đường phải bảo đảm chất lượng, thẩm mỹ.

Về điều chỉnh chủ trương đầu tư Dự án đầu tư xây dựng đường bộ cao tốc Biên Hòa-Vũng Tàu giai đoạn 1: Các ý kiến đại biểu đánh giá, việc tăng tổng mức đầu tư Dự án là kịp thời và cần thiết, qua đó bảo đảm tính đồng bộ, khả thi của Dự án. Bên cạnh đó, các đại biểu đã phân tích, làm rõ cơ cấu nguồn vốn của Dự án, đồng thời, đề nghị bổ sung đầu tư nút giao thông khác mức liên thông với đường Mỹ Xuân-Ngãi Giao.

Kết thúc phiên thảo luận, Bộ trưởng Bộ Xây dựng Trần Hồng Minh phát biểu giải trình, làm rõ một số vấn đề đại biểu Quốc hội nêu.

Nội dung 3: Quốc hội thảo luận ở tổ về dự thảo Nghị quyết của Quốc hội về cơ chế xử lý khó khăn, vướng mắc do quy định của pháp luật.

Thứ hai, ngày 23/6/2025, buổi sáng: Quốc hội thảo luận ở hội trường về dự thảo Nghị quyết của Quốc hội về cơ chế xử lý khó khăn, vướng mắc do quy định của pháp luật. Sau đó, Quốc hội thảo luận ở tổ về các nội dung: dự án Luật Tương trợ tư pháp về dân sự; dự án Luật Tương trợ tư pháp về hình sự.

Buổi chiều: Quốc hội thảo luận ở tổ về các nội dung: dự án Luật Tình trạng khẩn cấp; dự án Luật Chuyển giao người đang chấp hành án phạt tù; dự án Luật Dẫn độ.