Kỷ niệm 5 năm Diễn đàn Gìn giữ tiếng Việt và Văn hóa Việt ở nước ngoài: Chung tay gìn giữ tiếng Việt, kết nối cộng đồng người Việt năm châu

(Ngày Nay) - Ngày 21/6/2026, tại Trung tâm Văn hóa Việt Nam tại Pháp, Diễn đàn Gìn giữ tiếng Việt và Văn hóa Việt ở nước ngoài phối hợp cùng Trung tâm Văn hóa Việt Nam tại Pháp tổ chức Lễ kỷ niệm 5 năm thành lập Diễn đàn trong không khí trang trọng, ấm áp và đầy cảm xúc. Sự kiện quy tụ các giáo viên tiếng Việt, nhà nghiên cứu, đại diện hội đoàn, phụ huynh và những người tâm huyết với sự nghiệp bảo tồn tiếng mẹ đẻ trong cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài.

Chương trình được tổ chức theo hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến, thu hút sự tham gia của gần 50 đại biểu đến từ nhiều quốc gia châu Âu như Pháp, Ba Lan, Hungary, Cộng hòa Séc, Thụy Sĩ, Hà Lan, Đức, Italia và Ukraine. Bên cạnh đó, hàng trăm đại biểu đã kết nối trực tuyến từ Việt Nam và nhiều quốc gia trên thế giới, trong đó có sứ quán các nước, đại diện Ủy ban Nhà nước về Người Việt Nam ở nước ngoài (Bộ Ngoại giao), Liên hiệp Hội người Việt Nam tại châu Âu, các cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài, các nhà nghiên cứu, chuyên gia ngôn ngữ, giáo viên tiếng Việt và đại diện nhiều hội đoàn, trung tâm giảng dạy tiếng Việt trên toàn cầu.

Tham dự chương trình có sự hiện diện của nhiều khách mời, chuyên gia và đại diện các tổ chức cộng đồng, trong đó có ông Đinh Ngọc Đức, Giám đốc Trung tâm Văn hóa Việt Nam tại Pháp; đại diện Hội Người Việt Nam tại Pháp, Hội Sinh viên Việt Nam tại Pháp, Hội Cánh Diều cùng nhiều hội đoàn, trung tâm tiếng Việt và tổ chức cộng đồng người Việt tại châu Âu.

Ra đời từ khát vọng xây dựng một mái nhà chung cho những người yêu tiếng Việt trên toàn cầu, Diễn đàn đã từng bước khẳng định vai trò là cầu nối giữa giáo viên, phụ huynh, học sinh, nhà nghiên cứu và các tổ chức cộng đồng. Trong suốt 5 năm qua, Diễn đàn đã tổ chức nhiều hội thảo, tọa đàm, lớp tập huấn, chương trình giao lưu học thuật và hoạt động kết nối các trung tâm giảng dạy tiếng Việt tại nhiều quốc gia, góp phần thúc đẩy việc bảo tồn và lan tỏa tiếng Việt trong cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài.

Được tổ chức theo hình thức kết hợp trực tiếp và trực tuyến, diễn đàn không chỉ là dịp nhìn lại chặng đường 5 năm hình thành và phát triển của Mạng lưới mà còn mở ra không gian trao đổi học thuật, chia sẻ kinh nghiệm và tăng cường kết nối giữa các cá nhân, tổ chức đang tham gia công tác giảng dạy tiếng Việt trong cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài.

Một trong những nội dung quan trọng của chương trình là diễn đàn trao đổi học thuật với nhiều tham luận giá trị từ các nhà nghiên cứu, chuyên gia ngôn ngữ, giáo viên tiếng Việt và đại diện các trung tâm giảng dạy tiếng Việt trên thế giới. Các tham luận tập trung vào những vấn đề thiết thực như đổi mới phương pháp giảng dạy, ứng dụng công nghệ số trong dạy học, xây dựng học liệu phù hợp với thế hệ trẻ sinh ra ở nước ngoài, cũng như vai trò của gia đình và cộng đồng trong việc duy trì môi trường sử dụng tiếng Việt.

Bên cạnh các hoạt động chuyên môn, chương trình cũng dành thời gian nhìn lại những thành tựu nổi bật của Diễn đàn trong 5 năm qua. Từ một sáng kiến kết nối những người yêu tiếng Việt ở nhiều quốc gia, Diễn đàn đã trở thành nơi gặp gỡ, chia sẻ kinh nghiệm và hỗ trợ lẫn nhau giữa các giáo viên, phụ huynh và các tổ chức cộng đồng, góp phần tạo nên một mạng lưới ngày càng rộng lớn vì mục tiêu chung là giữ gìn tiếng Việt và văn hóa Việt Nam cho các thế hệ mai sau.

Đặc biệt, diễn đàn còn ghi nhận sự tham gia và đồng hành của nhiều học giả quốc tế, các nhà nghiên cứu và những người bạn Pháp yêu mến Việt Nam. Từ những góc nhìn khác nhau, các đại biểu đã cùng chia sẻ kinh nghiệm, sáng kiến và những mô hình thực tiễn nhằm góp phần giữ gìn tiếng Việt, tăng cường sự gắn kết với cội nguồn và lan tỏa văn hóa Việt Nam trong môi trường đa ngôn ngữ, đa văn hóa.

Một trong những điểm nhấn của sự kiện là lễ tổng kết và trao giải cuộc thi sáng tác toàn cầu “Việt Nam – Đất nước tôi yêu!”, sân chơi dành cho thiếu nhi, thanh thiếu niên và cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài nhằm khơi dậy tình yêu quê hương, tiếng Việt và văn hóa dân tộc.

Sau nhiều tháng phát động, cuộc thi đã nhận được nhiều tác phẩm đến từ các quốc gia ở châu Âu và châu Á với nhiều hình thức thể hiện phong phú như kể chuyện, sáng tác văn học, hội họa, trình diễn nghệ thuật, video và các sản phẩm đa phương tiện. Các tác phẩm phản ánh những góc nhìn đa dạng về đất nước, con người, lịch sử, văn hóa và đời sống Việt Nam thông qua cảm nhận của những người con xa quê hương.

Ban Tổ chức đã tiến hành trao giải cho các hạng mục ở nhiều nhóm tuổi khác nhau, từ thiếu nhi, thanh thiếu niên đến người trưởng thành, cùng các hạng mục năng khiếu và sáng tạo. Nhiều giải Nhất, Nhì, Ba và Khuyến khích đã được trao cho các cá nhân và tập thể đến từ nhiều quốc gia, ghi nhận những nỗ lực trong việc tìm hiểu, sử dụng tiếng Việt và thể hiện tình yêu đối với quê hương, văn hóa dân tộc.

Đặc biệt, bên cạnh những tác phẩm đoạt giải, Ban Tổ chức cũng ghi nhận và biểu dương nỗ lực của tất cả các thí sinh tham gia cuộc thi. Mỗi tác phẩm là một câu chuyện riêng, một góc nhìn riêng về Việt Nam và là minh chứng sinh động cho sự gắn bó của các em với tiếng mẹ đẻ. Nhiều em sinh ra và lớn lên ở nước ngoài nhưng vẫn lựa chọn tiếng Việt để kể về gia đình, quê hương, truyền thống văn hóa và những giá trị Việt Nam đã được gìn giữ trong cuộc sống hằng ngày.

Thành công của cuộc thi cho thấy tiếng Việt vẫn đang được nuôi dưỡng và truyền trao qua nhiều thế hệ, trở thành cầu nối bền chặt giữa quê hương với cộng đồng người Việt trên toàn thế giới. Đây cũng là minh chứng cho sự tận tâm của các thầy cô giáo, phụ huynh, hội đoàn và những người làm công tác cộng đồng trong hành trình gìn giữ và phát huy tiếng Việt ở nước ngoài.

Khép lại chương trình, các đại biểu đều bày tỏ niềm tin rằng việc gìn giữ tiếng Việt không chỉ là trách nhiệm của riêng giáo viên hay phụ huynh mà cần sự chung tay của toàn cộng đồng. Sau 5 năm hình thành và phát triển, Diễn đàn Gìn giữ tiếng Việt và Văn hóa Việt ở nước ngoài đã trở thành một mái nhà chung của những người yêu tiếng Việt trên khắp thế giới, góp phần lan tỏa ngôn ngữ, văn hóa và bản sắc Việt Nam tới các thế hệ người Việt ở nước ngoài.

Lễ kỷ niệm 5 năm không chỉ là dịp nhìn lại những thành quả đã đạt được mà còn mở ra những kỳ vọng mới cho tương lai. Với sự đồng hành của các cơ quan trong nước, các nhà khoa học, giáo viên, phụ huynh và cộng đồng người Việt trên toàn thế giới, Diễn đàn sẽ tiếp tục phát huy vai trò kết nối, góp phần đưa tiếng Việt vượt qua mọi khoảng cách địa lý để trở thành nhịp cầu văn hóa bền vững giữa quê hương và cộng đồng người Việt năm châu.