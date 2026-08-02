Cuba triển khai biện pháp thúc đẩy thanh toán điện tử

Ngân hàng Trung ương Cuba (BCC) vừa công bố một loạt biện pháp nhằm tăng cường nguồn cung tiền mặt, khuyến khích thanh toán số và tạo điều kiện thuận lợi hơn cho người dân tiếp cận các dịch vụ tài chính, đặc biệt là người về hưu và các nhóm dễ bị tổn thương.
Bộ trưởng, Chủ tịch BCC, bà Juana Lilia Delgado Portal, cho biết hiện nay hơn 80% tiền lương và lương hưu được trả qua thẻ ngân hàng. Tuy nhiên, việc người dân liên tục gia tăng rút tiền mặt đã làm thay đổi xu hướng vận hành của hệ thống tài chính, vốn được định hướng mở rộng dần thanh toán điện tử.
Là một phần trong nỗ lực khôi phục khả năng hoạt động của hệ thống tiền tệ, Bộ trưởng Juana Lilia đã công bố việc đưa tiền giấy mệnh giá 2.000 và 5.000 peso vào lưu thông, và việc phân phối chúng đến các chi nhánh ngân hàng trên toàn quốc đã bắt đầu.
Theo bà Juana Lilia, các mệnh giá tiền mới này sẽ giúp đẩy nhanh các giao dịch tại quầy giao dịch ngân hàng, giảm chi phí liên quan đến việc xử lý tiền mặt và cải thiện dịch vụ cho người dân, ưu tiên cho việc thanh toán lương và lương hưu.
Bà Juana Lilia cũng thông báo Chính phủ Cuba sẽ triển khai các cơ chế mới nhằm khuyến khích việc sử dụng tiền mặt trở lại hệ thống ngân hàng. Điều này bao gồm việc tạo sự linh hoạt hơn cho các chủ thể kinh tế trong việc gửi tiền và rút tiền mặt theo các chương trình phối hợp với các tổ chức tài chính.
Tương tự, mối quan hệ giữa các ngân hàng và các doanh nghiệp sẽ được tăng cường để thúc đẩy việc sử dụng ngày càng nhiều các phương thức thanh toán kỹ thuật số trong chuỗi cung ứng, từ đó giảm nhu cầu giao dịch bằng tiền mặt. Một biện pháp khác bao gồm giảm phí hoa hồng đối với các doanh nghiệp sử dụng dịch vụ thanh toán trực tuyến.
Chính phủ cũng thông báo về việc tạm dừng giới hạn thanh toán bằng tiền mặt đã được thiết lập trước đó, nhằm tạo ra sự linh hoạt hơn đồng thời tiếp tục củng cố các điều kiện để mở rộng việc sử dụng các kênh điện tử.
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