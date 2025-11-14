Làm rõ trọng tâm kinh tế, xây dựng Đảng và phát huy văn hóa

(Ngày Nay) - Trong bối cảnh xã hội phát triển mạnh mẽ về khoa học, công nghệ và hội nhập văn hóa, cần tiếp tục quan tâm gìn giữ bản sắc văn hóa dân tộc, củng cố nền tảng đạo đức xã hội, gia đình và con người.

Hiện nay, cán bộ, đảng viên, nhân dân cả nước nói chung, tỉnh Hưng Yên nói riêng rất quan tâm đến các dự thảo văn kiện sẽ trình Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng.

Tại Hưng Yên, hầu hết các ý kiến tham gia đóng góp đều đánh giá dự thảo các văn kiện được chuẩn bị công phu, bố cục chặt chẽ, khoa học; nội dung toàn diện, phản ánh tư duy, tầm nhìn chiến lược của Đảng trong giai đoạn phát triển mới, thể hiện được ý chí, nguyện vọng của cán bộ, đảng viên.

Việc tích hợp ba văn kiện trình Đại hội XIV được đánh giá là một quyết định có tính đột phá, thể hiện tư duy đổi mới, đảm bảo sự nhất quán về tư tưởng chỉ đạo, tính đồng bộ trong việc xác định quan điểm, mục tiêu và giải pháp thực hiện, cũng như tạo thuận lợi cho việc phổ biến, triển khai, giám sát thực hiện nghị quyết sau Đại hội.

Các dự thảo văn kiện đều đảm bảo tính kế thừa và đổi mới; đã tổng kết, đánh giá khách quan, toàn diện kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII, 40 năm đổi mới và 15 năm thi hành Điều lệ Đảng, chỉ rõ nguyên nhân rút ra bài học kinh nghiệm.

Còn những vấn đề cần quan tâm xem xét kỹ lưỡng

Ông Nguyễn Bá Côn, Phó Chủ nhiệm Câu lạc bộ Lê Quý Đôn Thái Bình, nguyên Phó Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Thái Bình (cũ) cho rằng, trong công tác chuẩn bị văn kiện trình Đại hội XIV của Đảng lần này có sự đổi mới về bố cục, trong đó dự thảo Báo cáo Chính trị Đại hội XIV và phần tổng kết 40 năm đổi mới được tập trung thể hiện rõ nét.

Ông bày tỏ sự tâm đắc khi dự thảo văn kiện tiếp tục khẳng định phát triển kinh tế là trung tâm, công tác xây dựng Đảng và công tác cán bộ là then chốt, văn hóa là nền tảng tinh thần; định hướng phát triển lấy khoa học, công nghệ, kỹ thuật số và nguồn nhân lực chất lượng cao làm trụ cột.

Dự thảo văn kiện cũng khẳng định hoạt động đối ngoại của Đảng gắn với hội nhập quốc tế nhằm phát huy sức mạnh nội lực, đồng thời tranh thủ sức mạnh thời đại để thúc đẩy sự phát triển của đất nước trong kỷ nguyên mới.

Bên cạnh đó, theo ông Nguyễn Bá Côn, còn nhiều vấn đề cần được xem xét kỹ lưỡng như việc đánh giá mức độ đột phá trong thực hiện Nghị quyết số 18-NQ/TW của Đảng về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả.

Việc đánh giá kết quả và hiệu quả của quá trình cơ cấu lại hệ thống chính trị, đặc biệt là mô hình chính quyền địa phương hai cấp, cần có thêm thời gian và tổng kết thực tiễn vì đây là vấn đề rất mới, chưa có tiền lệ, liên quan đến toàn bộ kết cấu của kiến trúc thượng tầng và hệ thống tổ chức cơ sở. Việc đánh giá không thể thực hiện trong thời gian ngắn mà cần sự theo dõi thực tiễn để tìm ra lời giải phù hợp.

Đối với vấn đề phát triển kinh tế, ông Nguyễn Bá Côn cho rằng việc tiếp tục khẳng định vai trò của kinh tế tư nhân là cần thiết, song Đảng cần có quyết sách cụ thể để tháo gỡ những điểm nghẽn, nút thắt, đồng thời tiếp tục quan tâm phát triển kinh tế tập thể và kinh tế Nhà nước để giữ vững định hướng.

Về vấn đề môi trường, ông nhấn mạnh tác động từ biến đổi khí hậu và những hệ lụy do con người gây ra đang đe dọa môi trường sống. Bên cạnh những nguyên nhân khách quan, Đảng cần đề ra chủ trương và chính sách phù hợp để chủ động bảo vệ môi trường.

Trong bối cảnh xã hội phát triển mạnh mẽ về khoa học, công nghệ và hội nhập văn hóa, cần đặc biệt quan tâm gìn giữ bản sắc văn hóa dân tộc, củng cố nền tảng đạo đức xã hội, đạo đức gia đình và đạo đức con người.

Hiện vẫn tồn tại nhiều vấn đề đáng lo ngại, nhất là sự xuống cấp đạo đức trong một bộ phận giới trẻ. Để bảo đảm phát triển bền vững cho tương lai và giống nòi, vấn đề đạo đức cần được đặt ở vị trí trọng tâm.

Ông Nguyễn Bá Côn nhận định trong thời gian qua, có nhiều đột phá trong tổ chức đảng và hệ thống thiết chế xã hội, tuy nhiên những thay đổi này cũng tác động ngược lại đến xã hội, đời sống nhân dân và công tác xây dựng Đảng. Theo ông, cần thận trọng để bảo đảm sự đột phá đi cùng với tính bền vững của hệ thống Đảng, tổ chức đảng và chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên trong giai đoạn hiện nay.

Tăng cường sự tham gia của người dân vào bảo vệ tài nguyên, môi trường biển

Qua nghiên cứu dự thảo Báo cáo Chính trị của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII trình Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV, ngư dân Bùi Văn Mão (Tổ dân phố số 9, xã Thái Thụy) cho biết, anh đặc biệt quan tâm đến vấn đề quản lý, sử dụng hiệu quả tài nguyên, bảo vệ môi trường và chủ động thích ứng với biến đổi khí hậu.

Anh nhấn mạnh sự cần thiết của việc bảo vệ và phục hồi các hệ sinh thái, đặc biệt là hệ sinh thái rừng, đất ngập nước, hệ sinh thái biển, các khu bảo tồn thiên nhiên và các loài động vật hoang dã, quý hiếm.

Anh Bùi Văn Mão cho rằng, dự thảo cần nhấn mạnh rõ hơn vai trò, trách nhiệm và quyền lợi của người dân trong quản lý và bảo vệ tài nguyên, môi trường sinh thái biển; tăng cường cơ chế khuyến khích người dân tham gia bảo vệ và phục hồi hệ sinh thái; gắn trách nhiệm bảo vệ môi trường với sinh kế bền vững.

Anh đề nghị quan tâm hơn đến chính sách hỗ trợ chuyển đổi nghề biển, cải hoán tàu cá cỡ nhỡ nhằm tạo sinh kế bền vững cho ngư dân. Thực tế tại các xã ven biển cho thấy người dân là lực lượng trực tiếp gắn bó với biển và đất ngập nước, vừa là chủ thể khai thác, vừa là đối tượng chịu ảnh hưởng nặng nề nhất từ biến đổi khí hậu.