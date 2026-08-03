ASEAN Cup 2026: HLV Kim Sang Sik khẳng định mục tiêu đánh bại Indonesia

(Ngày Nay) - Chỉ giành được 1 điểm trước Singapore ở lượt trận trước, đội tuyển Việt Nam bước vào cuộc đối đầu với Indonesia ở bảng A ASEAN Cup 2026 với áp lực buộc phải thắng nếu muốn nắm quyền tự quyết trong cuộc đua giành vé vào bán kết. Dù thừa nhận sức ép rất lớn, nhưng HLV Kim Sang Sik khẳng định mục tiêu duy nhất của đội tuyển Việt Nam là giành trọn 3 điểm ngay trên sân Pakansari.

Chiến lược gia người Hàn Quốc phát biểu họp báo trước trận đấu diễn ra tối 3/8 nhấn mạnh đội tuyển Việt Nam không sang Indonesia để tìm kiếm một kết quả hòa. HLV Kim Sang Sik khẳng định: “Chúng tôi đến đây không phải để tìm kiếm một điểm, mà là để giành trọn 3 điểm”.

Nhà cầm quân 48 tuổi không giấu được sự tiếc nuối sau trận hòa 0-0 trước Singapore, khi đội tuyển Việt Nam tạo ra nhiều cơ hội nhưng không thể chuyển hóa thành bàn thắng. Ông chia sẻ: “Nếu thắng Singapore, việc chuẩn bị cho chuyến làm khách trước Indonesia sẽ dễ dàng hơn rất nhiều. Kết quả hòa khiến chúng tôi chịu áp lực. Tuy nhiên, các cầu thủ đã chuẩn bị rất tốt và đều muốn giải tỏa sự tiếc nuối đó bằng một màn trình diễn tốt trước Indonesia”. Theo HLV Kim Sang Sik, điều kiện thời tiết tại Indonesia khá tương đồng với Việt Nam nên không ảnh hưởng nhiều đến quá trình chuẩn bị của toàn đội. Dù lần đầu thi đấu tại thành phố này, ông tin các học trò sẽ nhanh chóng thích nghi.

Đánh giá về đối thủ, HLV Kim Sang Sik dành sự tôn trọng lớn cho Indonesia, đội bóng đang toàn thắng sau hai lượt trận và được xem là một trong những ứng viên hàng đầu cho chức vô địch ASEAN Cup 2026.

Qua quá trình phân tích băng hình, ban huấn luyện Việt Nam đặc biệt lưu ý đến tiền đạo Mitchell Baker – chân sút cao gần 2 m đã ghi tới 4 bàn chỉ sau hai trận đầu tiên. HLV Kim Sang Sik phân tích: “Mitchell Baker tận dụng thể hình rất tốt trong các pha không chiến. Bên cạnh đó, Thom Haye có những đường chuyền mang tính quyết định. Indonesia cũng gây nhiều khó khăn nhờ khả năng áp sát và chuyển trạng thái nhanh”. Mặc dù vậy, ông vẫn đặt niềm tin vào hệ thống phòng ngự đang chơi ổn định của đội tuyển Việt Nam. HLV Kim Sang Sik chia sẻ: “Chúng tôi hoàn toàn yên tâm khi phía sau luôn có một thủ môn xuất sắc như Patrik Lê Giang. Ban huấn luyện đã phân tích rất kỹ những điểm mạnh của Indonesia để xây dựng phương án chiến thuật phù hợp. Ngày mai, đội tuyển Việt Nam sẽ có những giải pháp mới và tôi rất mong chờ màn trình diễn của các cầu thủ”.

Thực tế, hàng thủ đang là điểm tựa lớn nhất của đội tuyển Việt Nam khi vẫn chưa để thủng lưới sau hai lượt trận. Tuy nhiên, việc chưa thể ghi bàn trước Singapore khiến áp lực dồn lên hàng công trong chuyến làm khách lần này. Trong khi đó, thủ môn Patrik Lê Giang khẳng định khoác áo đội tuyển Việt Nam luôn là niềm tự hào lớn nhất trong sự nghiệp và anh sẽ bước vào trận đấu với sự tập trung cao nhất. Patrik Lê Giang nói: “Với tôi, mỗi trận đấu trong màu áo đội tuyển quốc gia đều là một trận đấu lớn. Được đại diện cho đất nước là niềm vinh dự cao quý nhất đối với một cầu thủ”. “Người gác đền” của đội tuyển Việt Nam cũng đánh giá Indonesia là đối thủ rất mạnh với nhiều cầu thủ chất lượng, nhưng cho rằng điều quan trọng nhất vẫn là phát huy sức mạnh tập thể. Patrik Lê Giang khẳng định: “Chúng tôi không quá tập trung vào bất kỳ cá nhân nào của đối phương mà hướng đến việc đối đầu với Indonesia bằng sức mạnh của cả tập thể”.

Cuộc đối đầu trên sân Pakansari tối 3/8 được xem là trận “chung kết sớm” của bảng A. Indonesia đang có 6 điểm sau hai chiến thắng liên tiếp, trong khi đội tuyển Việt Nam mới giành được 4 điểm sau một trận thắng và một trận hòa. Nếu giành chiến thắng, thầy trò HLV Kim Sang Sik sẽ vượt lên chiếm lợi thế lớn trong cuộc đua vào bán kết. Ngược lại, một kết quả không như ý sẽ khiến cánh cửa đi tiếp trở nên vô cùng hẹp.

Bởi vậy, dù thừa nhận sức ép sau cú sảy chân trước Singapore, đội tuyển Việt Nam vẫn bước vào trận đấu với quyết tâm cao nhất. Như lời HLV Kim Sang Sik khẳng định, mục tiêu của toàn đội lúc này không gì khác ngoài chiến thắng ngay trên sân của Indonesia.