Israel bắt buộc in ảnh cảnh báo sức khỏe trên bao bì thuốc lá

(Ngày Nay) - Từ ngày 2/8, Israel chính thức áp dụng quy định bắt buộc in hình ảnh cảnh báo sức khỏe trên bao bì tất cả các sản phẩm thuốc lá và nicotine nhằm nâng cao nhận thức của người dân về tác hại của việc hút thuốc và giảm tỷ lệ sử dụng các sản phẩm này.

Quy định mới do Bộ Y tế Israel ban hành yêu cầu các nhà sản xuất sản phẩm thuốc lá điếu, thuốc lá điện tử, thuốc lá cuốn, thuốc hút bằng bình shisha (hookah) và túi nicotine phải in hình ảnh trực quan mô tả hậu quả của việc sử dụng thuốc lá hoặc nicotine. Hình ảnh cảnh báo phải chiếm ít nhất 75% diện tích bao bì. Phần diện tích còn lại của bao bì tiếp tục tuân thủ quy định áp dụng tại Israel từ năm 2020, theo đó các sản phẩm sử dụng màu sắc thống nhất và không được in logo hoặc các thiết kế nhằm quảng bá thương hiệu.

Bộ Y tế Israel cho biết các hình ảnh cảnh báo được lựa chọn trên cơ sở cân nhắc yếu tố văn hóa và tôn giáo của địa phương, đồng thời bảo đảm khả năng tác động trực quan đối với nhiều nhóm người sử dụng khác nhau. Theo quy định, các doanh nghiệp hoặc nhà nhập khẩu lưu hành sản phẩm không đáp ứng yêu cầu về bao bì có thể bị truy cứu trách nhiệm hình sự và chịu mức phạt lên tới 452.000 shekel (khoảng 123.000 USD) đối với doanh nghiệp và 226.000 shekel (khoảng 61.400 USD) đối với hộ kinh doanh cá thể.

Israel đã ký Công ước khung của Tổ chức Y tế thế giới (WHO) về kiểm soát thuốc lá năm 2003 và phê chuẩn vào năm 2005. Với quy định mới, Israel trở thành một trong khoảng 140 quốc gia trên thế giới áp dụng đầy đủ yêu cầu in hình ảnh cảnh báo sức khỏe trên bao bì các sản phẩm thuốc lá.

Theo Hiệp hội Phòng chống ung thư Israel, việc sử dụng hình ảnh trực quan giúp người tiêu dùng nhận thức rõ hơn về những tác hại nghiêm trọng của thuốc lá. Tổ chức này cho biết thuốc lá hiện là nguyên nhân gây ra hơn 1.000 ca tử vong mỗi tháng tại Israel.