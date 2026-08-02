Hàn Quốc ghi nhận mức nhiệt cao kỷ lục 42,5 độ C tại thành phố Yangsan

Theo hãng tin Yonhap, Cơ quan Khí tượng Hàn Quốc (KMA) cho biết nước này đã ghi nhận mức nhiệt cao kỷ lục 42,5 độ C tại thành phố Yangsan vào ngày 2/8, trong bối cảnh nắng nóng gay gắt tiếp tục bao trùm Hàn Quốc.
Đây là ngày thứ 5 liên tiếp, nhiệt độ tại thành phố Yangsan, cách thủ đô Seoul khoảng 310 km về phía Đông Nam, vượt quá 40 độ C.
Đây cũng là mức nhiệt cao nhất từng được ghi nhận kể từ khi các hoạt động quan trắc thời tiết hiện đại bắt đầu trên Bán đảo Triều Tiên vào năm 1904, dựa trên dữ liệu từ 97 trạm quan sát dài hạn của KMA. Dự báo, nhiệt độ có thể tiếp tục tăng lên trên 43 độ C.
Nhiệt độ tại Gyeongju, cách Seoul khoảng 240km về phía Đông Nam, cũng đã tăng lên hơn 40,2 độ C. Đây cũng là mức nhiệt cao nhất được ghi nhận tại đây trong 8 năm qua, sau khi chạm mốc 39,8 độ C vào năm 2018.
Trước tình hình trên, Chính phủ Hàn Quốc đã ban hành lệnh hành động khẩn cấp cấp độ 2 đối với Trung tâm ứng phó thiên tai tính đến 13h cùng ngày theo giờ địa phương, nhằm tăng cường phối hợp ứng phó trong toàn chính phủ đối với tình hình nắng nóng cực đoan. Chính quyền cũng khuyến cáo người dân hạn chế các hoạt động ngoài trời và tuân thủ các biện pháp an toàn.
Thủ tướng Han Seong Sook cũng đã phát lệnh khẩn cấp yêu cầu các bộ, ngành và chính quyền các tỉnh tăng cường kiểm tra an toàn đối với những đối tượng dễ bị tổn thương nhất trước nắng nóng, đồng thời duy trì nguồn cung cấp điện và nước ổn định.
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