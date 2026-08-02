Siết giám định, kiểm soát chặt chi phí khám chữa bệnh bảo hiểm y tế (Ngày Nay) - Những tháng cuối năm, BHXH Việt Nam sẽ tăng cường giám định, kiểm soát chi phí khám chữa bệnh BHYT, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ và xử lý kịp thời các bất cập nhằm sử dụng hiệu quả Quỹ Bảo hiểm y tế.

Hàn Quốc ghi nhận mức nhiệt cao kỷ lục 42,5 độ C tại thành phố Yangsan (Ngày Nay) - Đây là ngày thứ 5 liên tiếp, nhiệt độ tại thành phố Yangsan, cách thủ đô Seoul khoảng 310 km về phía Đông Nam, vượt quá 40 độ C.

Giao chỉ tiêu bao phủ bảo hiểm y tế toàn quốc đạt 100% vào năm 2030 (Ngày Nay) - Chính phủ Việt Nam đặt mục tiêu bao phủ bảo hiểm y tế toàn dân đạt 100% vào năm 2030, nâng cao quyền lợi và hỗ trợ các đối tượng chính sách.

Thí sinh tốp 30% xuất sắc có cơ hội nhận học bổng Chính phủ trước khi nhập học (Ngày Nay) - Bộ Giáo dục và Đào tạo vừa đăng tải Dự thảo Thông tư quy định chi tiết một số nội dung và biện pháp tổ chức thực hiện chính sách học bổng đối với người học các ngành khoa học cơ bản, kỹ thuật then chốt và công nghệ chiến lược để lấy ý kiến rộng rãi các cơ quan, tổ chức, cá nhân theo quy định.

Chương trình hành động của Bộ Chính trị về bảo vệ môi trường và ứng phó biến đổi khí hậu (Ngày Nay) - Bộ Chính trị ban hành chương trình hành động thực hiện Kết luận 75-KL/TW về bảo vệ môi trường và ứng phó biến đổi khí hậu giai đoạn 2026-2030, thúc đẩy phát triển bền vững.

Festival Huế 2026: Lễ hội mùa Thu đậm đà bản sắc Cố đô (Ngày Nay) - Lễ hội mùa Thu trong khuôn khổ Festival Huế 2026 diễn ra trong tháng 8 và 9/2026, hứa hẹn mang đến cho du khách một mùa Thu đầy cảm xúc giữa lòng Cố đô.

Phát huy cao nhất tiềm năng, giá trị nguồn lực đất đai (Ngày Nay) - Thay mặt Ban Chấp hành Trung ương Đảng, đồng chí Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã ký ban hành Nghị quyết Hội nghị lần thứ ba Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV về quan điểm, định hướng sửa đổi Luật Đất đai và các luật có liên quan (Nghị quyết số 21-NQ/TW, ngày 28/7/2026).

300 năm Ngày sinh Danh nhân văn hóa Lê Quý Đôn: Tôn vinh di sản trí tuệ Việt Nam (Ngày Nay) - Tối 31/7, tại Khu lưu niệm Danh nhân văn hóa Lê Quý Đôn (xã Lê Quý Đôn, tỉnh Hưng Yên), Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam, Quốc hội, Chủ tịch nước, Chính phủ, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cùng Đảng bộ, chính quyền, nhân dân tỉnh Hưng Yên tổ chức trọng thể Lễ kỷ niệm cấp quốc gia 300 năm Ngày sinh Danh nhân văn hóa Lê Quý Đôn (1726 - 2026).

Phường Tam Bình (TP.HCM): Đưa công nghệ số vào thực tiễn phục vụ người dân (Ngày Nay) - Ngày 1/8, phường Tam Bình (TP.HCM) tổ chức khai mạc Ngày hội Công dân số Inno Tech Day năm 2026 với chủ đề “Công nghệ kiến tạo - Bệ phóng vươn xa”.