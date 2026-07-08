Công đoàn Y tế Việt Nam: Kiến tạo giá trị mới trong kỷ nguyên chuyển đổi số

(Ngày Nay) - Không chỉ đại diện bảo vệ quyền lợi đoàn viên, Công đoàn Y tế Việt Nam đang định vị vai trò mới là lực lượng đồng hành, thúc đẩy đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số và phát triển nguồn nhân lực, góp phần xây dựng nền y tế hiện đại.

Bước vào kỷ nguyên mới của đất nước, khi chuyển đổi số, trí tuệ nhân tạo (AI) và hội nhập quốc tế đang tạo ra những thay đổi sâu rộng trong mọi lĩnh vực, ngành Y tế cũng đứng trước yêu cầu đổi mới toàn diện để đáp ứng tốt hơn nhu cầu chăm sóc sức khỏe nhân dân.

Từ yêu cầu mới, vai trò của Công đoàn Y tế Việt Nam không chỉ dừng lại ở việc đại diện, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của đoàn viên mà còn cần được mở rộng theo hướng kiến tạo giá trị, đồng hành với sự phát triển của ngành và đội ngũ cán bộ y tế.

Theo định hướng của Nghị quyết số 72 của Bộ Chính trị về đột phá trong công tác bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân, hệ thống y tế Việt Nam đang chuyển mạnh sang mô hình lấy người dân làm trung tâm, chú trọng y tế dự phòng, y tế cơ sở, quản lý sức khỏe toàn diện và chủ động. Đây vừa là cơ hội, vừa đặt ra yêu cầu mới đối với tổ chức Công đoàn ngành Y tế trong việc thích ứng với sự thay đổi của môi trường làm việc và yêu cầu phát triển nguồn nhân lực.

Trong nhiều năm qua, Công đoàn Y tế Việt Nam luôn là chỗ dựa của đội ngũ cán bộ, đoàn viên và người lao động ngành Y thông qua các hoạt động chăm lo đời sống, bảo vệ quyền lợi, hỗ trợ khi gặp khó khăn và tham gia xây dựng chính sách.

Trước yêu cầu phát triển của giai đoạn mới, tổ chức công đoàn cần đảm nhận thêm những vai trò mới để đồng hành cùng ngành Y tế trong giai đoạn phát triển hiện nay.

Theo đó, sứ mệnh của Công đoàn Y tế Việt Nam được xác định là đại diện, kết nối, kiến tạo và đồng hành cùng đội ngũ cán bộ, đoàn viên, người lao động; góp phần xây dựng nền y tế Việt Nam hiện đại, nhân văn, công bằng và phát triển bền vững vì sức khỏe nhân dân. Đây là bước phát triển về tư duy, kế thừa chức năng truyền thống của tổ chức công đoàn, đồng thời mở rộng sang vai trò tạo động lực đổi mới và phát triển.

Một trong những vai trò cốt lõi vẫn là đại diện, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của đoàn viên. Công đoàn tiếp tục tham gia xây dựng chính sách về tiền lương, thu nhập, điều kiện làm việc, an toàn nghề nghiệp; bảo vệ nhân viên y tế trước các hành vi bạo hành, xâm hại trong quá trình hành nghề; đồng thời tham gia đối thoại, phản biện chính sách nhằm góp phần cải thiện môi trường làm việc cho đội ngũ cán bộ y tế.

Bên cạnh đó, Công đoàn hướng tới xây dựng hệ sinh thái chăm lo toàn diện dành cho người lao động ngành y. Không chỉ hỗ trợ khi đoàn viên gặp khó khăn, tổ chức công đoàn sẽ mở rộng các hoạt động chăm sóc sức khỏe thể chất và tinh thần, phòng chống kiệt sức nghề nghiệp, tư vấn pháp lý, phát triển các chương trình phúc lợi số và hỗ trợ xây dựng gia đình đoàn viên. Đây được xem là giải pháp quan trọng nhằm giúp đội ngũ y tế yên tâm công tác trong bối cảnh áp lực nghề nghiệp ngày càng lớn.

Hiện nay chuyển đổi số đang là yêu cầu từ thực tiễn, Công đoàn Y tế Việt Nam được kỳ vọng trở thành động lực thúc đẩy đổi mới sáng tạo. Thông qua các phong trào thi đua, tổ chức công đoàn sẽ khuyến khích cán bộ y tế đề xuất sáng kiến, ứng dụng công nghệ số, trí tuệ nhân tạo vào hoạt động chuyên môn, cải tiến chất lượng bệnh viện và nâng cao năng suất lao động. Việc thúc đẩy đổi mới không chỉ góp phần nâng cao hiệu quả hoạt động của các cơ sở y tế mà còn tạo ra những giá trị mới cho toàn ngành.

Một nhiệm vụ quan trọng khác là phát huy vai trò kết nối. Công đoàn sẽ tăng cường phối hợp với Bộ Y tế, các đơn vị sử dụng lao động, doanh nghiệp, tổ chức quốc tế và các hiệp hội chuyên ngành để huy động nguồn lực chăm lo đoàn viên, hỗ trợ đào tạo, chuyển giao công nghệ và nâng cao chất lượng dịch vụ y tế. Việc mở rộng hợp tác cũng tạo điều kiện để đội ngũ cán bộ y tế tiếp cận các mô hình quản trị tiên tiến, nâng cao trình độ chuyên môn và hội nhập quốc tế.

Công đoàn tiếp tục góp phần xây dựng văn hóa ngành y thông qua việc lan tỏa các giá trị nhân văn, đạo đức nghề nghiệp và tinh thần "Lương y như từ mẫu". Tiếp tục bồi đắp niềm tự hào nghề nghiệp, xây dựng môi trường làm việc tích cực và hình ảnh người thầy thuốc tận tâm, chuyên nghiệp góp phần củng cố niềm tin của người dân đối với hệ thống y tế.

Điểm mới trong định hướng phát triển của Công đoàn Y tế Việt Nam là chuyển từ mô hình "Công đoàn chăm lo" sang "Công đoàn kiến tạo giá trị". Điều đó có nghĩa là bên cạnh việc bảo vệ quyền lợi của đoàn viên, tổ chức công đoàn sẽ chủ động tham gia phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao, thúc đẩy chuyển đổi số, đổi mới sáng tạo và xây dựng môi trường làm việc hạnh phúc.

Đây được xem là hướng đi phù hợp với yêu cầu đổi mới tổ chức công đoàn cũng như chiến lược phát triển ngành Y tế trong giai đoạn mới.

Để hiện thực hóa mục tiêu đó, Công đoàn Y tế Việt Nam phát động hai phong trào thi đua trọng tâm trong nhiệm kỳ 2025-2030.

Phong trào thứ nhất hướng tới việc thực hiện các giải pháp đột phá nhằm tăng cường bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe toàn dân, vì sự hài lòng và tin yêu của nhân dân.

Phong trào thứ hai tập trung đồng hành cùng sức khỏe người lao động, mở rộng phạm vi chăm sóc không chỉ đối với cán bộ ngành y mà còn với người lao động trong các doanh nghiệp và cộng đồng. Công đoàn Y tế Việt Nam là trung tâm kết nối, chăm lo, bảo vệ và phát triển đội ngũ cán bộ y tế; tiên phong trong chuyển đổi số, đổi mới sáng tạo và hội nhập quốc tế; góp phần xây dựng nền y tế Việt Nam hiện đại, nhân văn, phát triển bền vững và vì sự hài lòng, tin yêu của nhân dân.

Ngành Y tế đang bước vào giai đoạn chuyển mình mạnh mẽ, việc đổi mới tư duy và phương thức hoạt động của Công đoàn Y tế Việt Nam không chỉ đáp ứng yêu cầu phát triển của tổ chức công đoàn mà còn góp phần tạo nền tảng để xây dựng đội ngũ nhân lực y tế chất lượng cao, thích ứng với kỷ nguyên số, phục vụ hiệu quả sự nghiệp chăm sóc, bảo vệ và nâng cao sức khỏe nhân dân.