(Ngày Nay) - Giữa nhịp sống hiện đại với nhiều hình thức giải trí nhanh, boardgame “RỐI GENZ!” là lời giải táo bạo của RỐICONIC cho bài toán bảo tồn di sản. Không giáo điều khô khan, trò chơi biến rối nước thành một trải nghiệm tương tác đầy lôi cuốn, mở ra cánh cửa để người trẻ chạm vào văn hóa truyền thống bằng chính ngôn ngữ và nhịp điệu của thế hệ mình.
Vở diễn “Âm vang đồng quê” sẽ mang các nhân vật trong boardgame “RỐI GENZ” lên sân khấu, hoàn thiện hành trình trải nghiệm rối nước cho giới trẻ.
Trung tâm của trò chơi là một ngôi làng rối hư cấu, được thiết kế như một phiên bản thu nhỏ của thế giới rối nước. Người chơi không chỉ di chuyển những lá bài, mà bước vào một “môi trường sống” nơi mỗi nhân vật đều mang theo dấu ấn của sân khấu thủy đình. Các hình tượng quen thuộc như chú Mục Đồng,Lão Nông Câu Cá hay Cô Tiên trong trẻo được chuyển hóa thành các nhân vật có nhiệm vụ và vai trò riêng, góp phần tạo nên một hệ sinh thái văn hóa thu nhỏ. Cách thiết kế này không chỉ làm cho làng rối trở nên sinh động, mà còn cho phép người chơi nhìn thấy những chi tiết vốn chỉ xuất hiện chớp nhoáng trong các buổi biểu diễn truyền thống.

“Làng rối thức giấc”: Boardgame "RỐI GENZ!" đánh thức trí tò mò của giới trẻ về rối nước Việt Nam ảnh 1

Bộ boardgame “RỐI GENZ!” được thiết kế như một phiên bản thu nhỏ của thế giới rối nước. Ảnh: BTC

Điểm hấp dẫn của “RỐI GENZ!” không chỉ nằm ở phần hình ảnh mà còn ở cấu trúc xung đột tinh tế. Những phẩm chất tiêu cực như ích kỷ, nóng nảy hay đố kỵ được nhân hóa thành các thế lực gây rối trong làng, khiến cộng đồng rơi vào bất ổn. Kỹ năng suy luận, sự nhạy bén và tinh thần trách nhiệm được đan cài một cách tự nhiên, khiến người chơi vô thức tiếp nhận những giá trị mà không cần bất kỳ bài giảng nào.

Mỗi lượt chơi đều trở thành một câu chuyện mới, những biến cố như đêm trăng bị mây che hay ngày hội làng nhộn nhịp được chuyển thành các sự kiện trong trò chơi, giúp người chơi hiểu thêm về nhịp sống của nông thôn Việt Nam xưa qua những chi tiết giản dị nhưng giàu chiều sâu. Nhờ vậy, kiến thức văn hóa không còn bị đóng khung trong sách giáo khoa, mà được trải nghiệm trực tiếp bằng trí tưởng tượng và cảm xúc.

“Làng rối thức giấc”: Boardgame "RỐI GENZ!" đánh thức trí tò mò của giới trẻ về rối nước Việt Nam ảnh 2

Bằng cách chuyển hóa các yếu tố đời sống quê hương thành sự kiện, trò chơi mang đến trải nghiệm trực tiếp để người chơi hiểu thêm về văn hóa Việt. Ảnh:BTC

Bên cạnh trải nghiệm boardgame, “RỐI GENZ!” còn là bước mở đầu dẫn người chơi đến sân khấu rối nước thật. Những nhân vật từng xuất hiện trên lá bài sẽ có mặt trong vở diễn “Âm vang đồng quê” vào ngày 20/12 do RỐICONIC tổ chức tại Nhà hát Múa rối nước Việt Nam, nơi khán giả có thể nhìn thấy sự sống động của nghệ thuật rối nước qua đôi tay của nghệ nhân. Trò chơi và sân khấu vì vậy tạo thành một hành trình liền mạch, giúp giới trẻ trải nghiệm di sản ở cả hai dạng: tưởng tượng trên bàn chơi và hiện thực trên mặt nước.

“Làng rối thức giấc”: Boardgame "RỐI GENZ!" đánh thức trí tò mò của giới trẻ về rối nước Việt Nam ảnh 3

Vở diễn “Âm vang đồng quê” sẽ mang các nhân vật trong boardgame “RỐI GENZ” lên sân khấu, hoàn thiện hành trình trải nghiệm rối nước cho giới trẻ. Ảnh: Nhà hát Múa rối Việt Nam

“RỐI GENZ!” chứng minh rằng khi được kể bằng một ngôn ngữ phù hợp, di sản truyền thống hoàn toàn có thể trở thành một phần của đời sống trẻ. Dự án không chỉ tạo ra một boardgame, mà còn mở ra một mô hình tiếp cận văn hóa mới: nhẹ nhàng, tự nhiên, không áp lực, nhưng vẫn chạm đến cảm xúc và khơi gợi sự đồng hành lâu dài của thế hệ trẻ với văn hóa Việt Nam.

