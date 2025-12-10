Gặp gỡ dàn khách mời tại workshop “Tò Mò Tò He”: Khi văn hóa dân gian chạm đến người trẻ

(Ngày Nay) - Chiều 6/12/2025, workshop “Tò Mò Tò He” của sinh viên Học viện Báo chí và Tuyên truyền tổ chức đã diễn ra sôi nổi tại Hà Nội. Chương trình không chỉ mang đến không gian trải nghiệm nặn tò he mà còn trở thành nơi gặp gỡ giữa nghệ nhân làng nghề, các khách mời và đông đảo bạn trẻ quan tâm đến văn hóa dân gian.

Trung tâm của buổi workshop là nghệ nhân Đặng Văn Tiên – người đã gắn bó hơn 30 năm với nghề tò he làng Xuân La (Phú Xuyên, Hà Nội). Với kinh nghiệm dày dặn, ông không chỉ trình diễn mà còn trực tiếp hướng dẫn từng động tác từ nhào bột, pha màu tự nhiên đến tạo hình nhân vật. Nhiều người tham dự lần đầu được tự tay hoàn thiện những con tò he nhỏ và bày tỏ sự bất ngờ trước sự tỉ mỉ, tinh tế của một nghề truyền thống tưởng chừng đã xa lạ.

Nghệ nhân Đặng Văn Tiên chia sẻ: “Làng nghề của chúng tôi đã (pv - Làng nghề Tò he Xuân La, Hà Nội) có từ 300 năm về trước. Hôm nay, thật hạnh phúc khi các bạn trẻ đã tái hiện lại một không gian văn hóa giữa lòng Thủ đô như vậy.”

Điểm nhấn khác của chương trình là phần giao lưu với các khách mời: Nam vương Đặng Tiến Đông (Top 10 Mr World Việt Nam 2024) cùng Phạm Thùy Dương (Top 5 Hoa hậu Việt Nam 2024) đã tham gia nặn tò he và trò chuyện về việc giữ gìn giá trị văn hóa dân gian trong đời sống hiện đại.

Phạm Thùy Dương chia sẻ niềm yêu thích dành cho những giá trị truyền thống, cho rằng những hoạt động như Tò Mò Tò He không chỉ giúp người trẻ hiểu hơn về văn hóa dân gian mà còn khơi dậy sự sáng tạo và kết nối cộng đồng.

Đặng Tiến Đông cho biết những con tò he rực rỡ đã gợi lại ký ức tuổi thơ và anh mong muốn giới trẻ tiếp tục lan tỏa các giá trị này: “Ngày hôm nay khi tới đây, trước mắt mình là những con tò he rực rỡ sắc màu, ký ức tuổi thơ của mình ùa về. Và mình cũng bất ngờ khi trong thời đại ngày nay, các nét đẹp dân gian được các bạn trẻ quan tâm nhiều hơn. Mình mong rằng thông qua workshop ngày hôm nay, các bạn sẽ lan tỏa thêm được nhiều hơn nữa các giá trị văn hóa dân gian Việt Nam”.

Nhà báo Trần Quỳnh Hoa, Phó Trưởng ban Quốc tế Tạp chí Ngày Nay (cơ quan ngôn luận của Liên hiệp các Hội UNESCO Việt Nam), nhấn mạnh vai trò của báo chí và giáo dục trong việc giới thiệu văn hóa Việt đến bạn bè quốc tế. Chị nhắc đến việc Hà Nội đã được UNESCO công nhận là "Thành phố sáng tạo" (2019) và “Thành phố học tập” (2025), đồng thời nhận định các hoạt động như “Tò Mò Tò He” chính là cách thiết thực để nối dài những giá trị này.

Buổi workshop khép lại trong không khí gần gũi, với những sản phẩm tò he do chính các khách mời và khán giả tham dự tạo ra, cùng nhiều câu chuyện về hành trình bảo tồn một nghề truyền thống đang đối mặt với không ít khó khăn trong thời hiện đại.

“Tò Mò Tò He” không đặt mục tiêu phô trương mà hướng đến việc tạo không gian để người trẻ tự trải nghiệm, lắng nghe và cảm nhận văn hóa dân gian theo cách tự nhiên nhất. Chính sự chân thành ấy đã giúp chương trình để lại dấu ấn nhẹ nhàng nhưng bền vững trong lòng những người tham gia.