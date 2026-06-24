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Thành phố Hồ Chí Minh bắn pháo hoa tại 16 điểm dịp kỷ niệm 50 năm mang tên Bác

PV In bài viết
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(Ngày Nay) - Kỷ niệm 50 năm Ngày Thành phố Sài Gòn - Gia Định vinh dự mang tên Chủ tịch Hồ Chí Minh (2/7/1976 - 2/7/2026), vào tối 2/7, Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức bắn pháo hoa chào mừng sự kiện trọng đại này tại 16 điểm bắn trên toàn địa bàn thành phố.
Thành phố Hồ Chí Minh bắn pháo hoa tại 16 điểm dịp kỷ niệm 50 năm mang tên Bác

Theo chỉ đạo của Phó Chủ tịch UBND Thành phố Hồ Chí Minh Nguyễn Mạnh Cường ngày 23/6, chương trình bắn pháo hoa với 5 điểm bắn pháo hoa nổ tầm cao kết hợp tầm thấp, gồm: Khu vực đầu hầm sông Sài Gòn, phường An Khánh; khu vực Trung tâm Thành phố mới, phường Bình Dương; quảng trường Tam Thắng, phường Vũng Tàu; Khu di tích lịch sử Địa đạo Củ Chi, xã An Nhơn Tây; Khu đô thị du lịch lấn biển Cần Giờ.

Các điểm bắn tầm cao với 420 – 500 quả pháo tầm cao, 60 giàn pháo tầm thấp. Riêng điểm ở khu vực trung tâm thành phố khu vực đầu hầm sông Sài Gòn - đối diện Bến Bạch Đằng, sẽ bắn 1.000 quả tầm cao, 200 quả tầm thấp và 78 giàn pháo tầm thấp.

Cùng thời điểm của chương trình bắn pháo hoa nghệ thuật chào mừng 50 năm Thành phố mang tên Bác, từ 21 giờ đến 21 giờ 15 phút ngày 2/7, pháo hoa cũng sẽ được bắn lên tại 11 điểm bắn pháo hoa nổ tầm thấp để phục vụ người dân, khách du lịch tham quan, thưởng lãm. Các điểm bắn tầm thấp gồm: Tòa tháp SAIGON MARINA IFC, số 2 Tôn Đức Thắng, phường Sài Gòn; khuôn viên Ban Chỉ huy Quân sự huyện Bình Chánh (cũ) – xã Tân Nhựt; Đền Bến Nọc, phường Tăng Nhơn Phú; quảng trường Trung tâm Hành chính phường Tân Mỹ; điểm bắn tại đường Hùng Vương, khu phố Vạn Hạnh, phường Phú Mỹ.

Cùng với đó là khu Di tích Cầu tàu 914, đặc khu Côn Đảo; Trung tâm Cung ứng dịch vụ công xã Đất Đỏ; công viên khu tái định cư xã Ngãi Giao; sân bóng đá Trung tâm Văn hóa - Thể thao và Truyền thanh xã Dầu Tiếng; sân bóng Trung tâm Văn hóa - Thể thao và học tập cộng đồng xã Minh Thạnh; dự án khu dân cư Vườn Cau, phường Lái Thiêu. Tại các địa điểm này sẽ bắn 90 giàn pháo tầm thấp.

Để đảm bảo chương trình bắn pháo hoa nghệ thuật diễn ra thành công tốt đẹp, thiết thực kỷ niệm ngày lễ lớn và bảo đảm an ninh trật tự, an toàn giao thông, tạo điều kiện tốt nhất cho người dân, du khách xem pháo hoa, UBND Thành phố Hồ Chí Minh giao Bộ Tư lệnh Thành phố xây dựng kế hoạch, chủ trì phối hợp chặt chẽ với các sở, ban, ngành, các địa phương liên quan làm tốt công tác chuẩn bị và tổ chức bắn pháo hoa nổ tại các địa điểm và thời gian như kế hoạch; chỉ đạo các lực lượng trực thuộc phối hợp các lực lượng liên quan bảo đảm an toàn tuyệt đối trong quá trình vận chuyển đạn pháo hoa nổ, tại các địa điểm bắn pháo hoa và các khu vực người dân tập trung xem pháo hoa.

UBND Thành phố đồng thời yêu cầu Công an Thành phố phối hợp Sở Xây dựng thông báo và tổ chức phân luồng giao thông tại các khu vực người dân tập trung xem pháo hoa; giải tỏa việc neo đậu, tạm dừng mọi hoạt động của các phương tiện giao thông đường thủy tại khu vực xung quanh điểm bắn từ 20 giờ 30 phút đến 22 giờ ngày 2/7/2026. Lực lượng công an tăng cường bảo đảm an toàn xung quanh các khu vực và tại địa điểm tổ chức bắn pháo hoa.

PV
Thành phố Hồ Chí Minh bắn pháo hoá kỉ niệm

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