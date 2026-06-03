Lập 3 đoàn công tác giám sát triển khai Chiến dịch bổ sung vitamin A

(Ngày Nay) - Trong chiến dịch bổ sung vitamin A đợt 1 năm 2026, Viện Dinh dưỡng cấp phát cho các tỉnh, thành phố trên toàn quốc 2.968.000 viên nang vitamin A loại 200.000 đơn vị (IU).

Trong chiến dịch bổ sung vitamin A toàn quốc, Viện Dinh dưỡng đã tổ chức 3 đoàn kiểm tra giám sát việc thực hiện triển khai uống vitamin A cho trẻ tại một số xã phường thuộc thành phố Hà Nội, tỉnh Phú Thọ, thành phố Hồ Chí Minh, Quảng Ninh và thành phố Hải Phòng trong ngày 1-2/6.

Ba đoàn công tác của Viện Dinh dưỡng do Phó giáo sư Trần Thanh Dương - Viện trưởng Viện Dinh dưỡng, Tiến sỹ Nguyễn Hồng Trường - Phó Viện trưởng Viện Dinh dưỡng và Phó giáo sư Trương Tuyết Mai - Phó Viện trưởng Viện Dinh dưỡng làm trưởng đoàn thực hiện giám sát tại thành phố Hà Nội, tỉnh Phú Thọ, thành phố Hồ Chí Minh, Quảng Ninh và thành phố Hải Phòng.

Tham gia các đoàn giám sát của Viện Dinh dưỡng có sự tham gia của Sở Y tế, Trung tâm kiểm soát bệnh tật các tỉnh/thành phố và đại diện tổ chức Save the Children tại Việt Nam.

Phó giáo sư Trần Thanh Dương - Viện trưởng Viện Dinh dưỡng cho biết trẻ em thiếu vitamin A sẽ đối mặt với nguy cơ khô mắt, loét giác mạc dẫn đến mù lòa vĩnh viễn, đồng thời làm tăng tỷ lệ tử vong khi mắc các bệnh như sởi, tiêu chảy. Nguồn thực phẩm giàu vitamin A bao gồm nguồn động vật (gan, trứng, sữa...) và nguồn thực vật (rau củ có màu vàng, cam, đỏ (cà rốt, bí đỏ, gấc) hoặc rau lá xanh đậm).

Tuy nhiên, do cơ thể không thể tự tổng hợp được vitamin A, trong khi khẩu phần ăn thông thường của trẻ nhỏ khó đáp ứng đủ nhu cầu tăng trưởng nhanh. Vì vậy, chiến dịch bổ sung vitamin A liều cao định kỳ là giải pháp an toàn, khoa học và hiệu quả nhất để bảo vệ trẻ.

Phó giáo sư Dương cho biết các đoàn kiểm tra ngoài kiểm tra kỹ thuật uống cũng hướng dẫn người dân theo dõi phản ứng sau uống và chế độ dinh dưỡng phù hợp sau khi trẻ uống vitamin A.

Trong chiến dịch bổ sung vitamin A đợt 1 năm 2026, Viện Dinh dưỡng cấp phát cho các tỉnh, thành phố trên toàn quốc 2.968.000 viên nang vitamin A loại 200.000 đơn vị (IU). Năm 2026, chiến dịch bổ sung vitamin A được triển khai cho trẻ từ 6 tháng đến dưới 60 tháng tuổi tại 23 tỉnh/thành phố và cho trẻ từ 6 tháng đến dưới 36 tháng tuổi tại 18 tỉnh/thành phố theo danh sách hướng dẫn.

Tổ chức Save the Children đã hợp tác với Viện Dinh Dưỡng Quốc Gia (NIN) và Vitamin Angels thực hiện chương trình bổ sung vitamin A liều cao cho trẻ em, cung cấp viên đa vi chất (MMS) cho phụ nữ mang thai từ năm 2010. Trong đó, Vitamin Angels là nhà tài trợ (cung cấp vitamin A liều cao và MMS), Tổ chức Save the Children International là bên nhận viện trợ, Viện Dinh dưỡng Quốc gia là đối tác trực tiếp nhận và phân phát hàng viện trợ.