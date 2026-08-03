Chủng virus cúm gia cầm H5 lây lan rộng tại Australia

(Ngày Nay) - Chính phủ Australia ngày 3/8 chính thức xác nhận đợt động vật hoang dã chết hàng loạt đầu tiên do chủng virus cúm gia cầm độc lực cao H5, được phát hiện trên loài nhạn biển mào lớn tại một hòn đảo ngoài bờ biển phía Đông Nam bang Nam Australia.

Bộ Y tế và Cơ quan Nông nghiệp cho biết kết quả xét nghiệm các mẫu bệnh phẩm thu thập từ đảo Baudin Rocks cho thấy số ca nhiễm cúm H5 tại quốc gia này đã tăng lên 74 trường hợp. Trong đó, bang Nam Australia ghi nhận nhiều nhất với 54 ca, tiếp theo là Tây Australia (10 ca), Victoria (7 ca), New South Wales (2 ca) và Queensland (1 ca).

Bộ trưởng Nông nghiệp Australia Julie Collins nhận định đây là diễn biến đã được dự báo trước trong bối cảnh chủng cúm H5 đang lây lan mạnh trên toàn cầu. Tuy nhiên, bà Collins khẳng định hiện chưa có bằng chứng cho thấy virus đã xâm nhập vào hệ thống chăn nuôi gia cầm hay chuỗi sản xuất nông nghiệp và rủi ro đối với sức khỏe con người vẫn ở mức thấp.

Cùng ngày, Ủy viên về các Loài động vật có nguy cơ tuyệt chủng Fiona Fraser cảnh báo nguy cơ lây nhiễm sẽ tăng cao trong những tháng tới khi các loài chim di cư bắt đầu quay lại Australia và tập trung tại các vùng đất ngập nước nội địa.

Bộ trưởng Môi trường Liên bang Murray Watt cho biết Chính phủ Australia đã chính thức kích hoạt Kế hoạch quản lý quốc gia về dịch cúm gia cầm H5, đồng thời giải ngân thêm 24 triệu AUD (khoảng 15,6 triệu USD) từ ngân sách liên bang và các bang để phục vụ công tác ứng phó. Khoản kinh phí này bổ sung vào gói 113 triệu AUD mà Chính phủ của Thủ tướng Anthony Albanese đã đầu tư trước đó nhằm nâng cao năng lực phòng chống dịch.

Do tính chất tự nhiên của các loài chim di cư và động vật hoang dã, Chính phủ Australia cho biết sẽ không thể ngăn chặn hoàn toàn việc dịch bệnh tiếp tục bùng phát tại các quần thể tự nhiên. Tuy nhiên, các cơ quan chức năng đang tích cực triển khai các biện pháp tăng cường sức đề kháng cho hệ sinh thái, bao gồm cải tạo môi trường sống, quản lý nguồn nước và kiểm soát các loài động vật ăn thịt xâm hại để giảm bớt áp lực lên các loài chim bản địa.