Lễ hội du lịch Chùa Hương 2026: Miễn phí trông ôtô dịch vụ và xe từ 10 chỗ

(Ngày Nay) - Thành lập tổ phản ứng nhanh xử lý thông tin sự việc qua đường dây nóng; miễn phí trông ô tô dịch vụ và xe từ 10 chỗ ở các bãi trông giữ xe theo quy định... là điểm mới nổi bật của mùa Lễ hội 2026.

Chia sẻ với báo chí ngày 6/2, ông Ngô Hải Đường, Trưởng phòng Quản lý vận tải (Sở Xây dựng Thành phố Hồ Chí Minh) cho biết, Thành phố Hồ Chí Minh dự kiến triển khai kiểm định khí thải xe hai bánh từ ngày 1/7/2027.

Sở Xây dựng đang hoàn chỉnh Đề án kiểm soát khí thải phương tiện giao thông trên địa bàn và sẽ tổng hợp báo cáo trong thời gian tới.

Theo ông Ngô Hải Đường, dự kiến từ ngày 1/7/2027, Thành phố Hồ Chí Minh sẽ triển khai kiểm định khí thải xe hai bánh. Các tiêu chuẩn khí thải hiện đã được Bộ Nông nghiệp và Môi trường ban hành.

Tại Hội nghị thông tin báo chí về công tác tổ chức Lễ hội Chùa Hương 2026, vừa diễn ra sáng nay, ngày 6/2, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân xã Hương Sơn, Trưởng ban Chỉ đạo Lễ hội, ông Trần Đức Hải cho biết lễ hội năm nay sẽ diễn ra với nhiều điểm mới.

Đáng chú ý là thông tin ban tổ chức sẽ miễn phí trông giữ ôtô dịch vụ (biển màu vàng) và xe từ 10 chỗ ngồi trở lên ở các bãi trông giữ xe theo quy định…

Nhiều điểm mới trong mùa lễ hội 2026

Năm nay, Lễ hội du lịch Chùa Hương có chủ đề “An toàn–Thân thiện–Chất lượng” được cụ thể hóa bằng các yêu cầu nghiêm ngặt về bảo đảm an ninh trật tự, an toàn giao thông đường bộ và đường thủy, phòng cháy chữa cháy, cứu nạn cứu hộ, an toàn thực phẩm, y tế và vệ sinh môi trường.

Chủ đề trên thể hiện rõ quyết tâm của địa phương trong việc nâng tầm giá trị di sản, lấy du khách làm trung tâm và xây dựng Chùa Hương trở thành điểm đến hoạt động quanh năm, hài hòa giữa chiều sâu văn hóa tâm linh và công nghệ của thời đại.

Đặc biệt, mùa lễ hội năm nay có nhiều điểm mới. Theo ông Trần Đức Hải, một trong những điểm nhấn là việc triển khai hệ thống thu gom rác thải được tổ chức theo hướng chủ động, xuyên suốt và có tính phòng ngừa toàn diện, đồng bộ trên tất cả các tuyến đường bộ và đường thủy - hai trục giao thông chính dẫn du khách vào quần thể danh thắng Hương Sơn, thay vì vệ sinh môi trường tập trung xử lý sau cao điểm.

Công tác chỉnh trang không gian di tích cũng được chú trọng nhằm trả lại vẻ đẹp tự nhiên cho quần thể Hương Sơn. Các điểm dịch vụ được rà soát, sắp xếp lại, hạn chế tình trạng lấn chiếm, xả thải bừa bãi và phá vỡ cảnh quan nhằm tạo nên hình ảnh lễ hội văn minh, thân thiện trong mắt du khách.

Điểm mới của mùa lễ hội 2026 còn ở việc đẩy mạnh chuyển đổi số trong quản lý, qua đó gián tiếp hỗ trợ bảo vệ môi trường. Hệ thống bán vé điện tử, kiểm soát vé bằng mã QR, lắp đặt camera AI và vận hành trung tâm điều hành giúp giảm áp lực tại các điểm tập trung đông người, hạn chế tình trạng chen lấn, ùn tắc.

Bên cạnh đó, tăng cường quản lý chặt dịch vụ, hàng quán, mặt bằng, kiên quyết không để tái lấn chiếm sau giải tỏa, bảo đảm niêm yết giá, bán đúng giá; thành lập tổ phản ứng nhanh xử lý thông tin sự việc qua đường dây nóng 19001207; miễn phí trông giữ ôtô dịch vụ (biển màu vàng) và xe từ 10 chỗ ngồi trở lên ở các bãi trông giữ xe theo quy định.

Lễ hội du lịch Chùa Hương một trong những lễ hội truyền thống quy mô lớn, có tầm ảnh hưởng sâu rộng trong đời sống văn hóa-tín ngưỡng của Nhân dân cả nước, đồng thời là sản phẩm du lịch tâm linh đặc sắc của Thủ đô Hà Nội.

Năm 2026, việc tổ chức và quản lý Lễ hội du lịch Chùa Hương được đặt trong một bối cảnh mới, gắn với yêu cầu nâng cao chất lượng lễ hội, bảo tồn và phát huy giá trị di sản, đồng thời hướng tới mục tiêu xây dựng Khu di tích quốc gia đặc biệt Chùa Hương trở thành Khu du lịch cấp Quốc gia.

Phát triển điểm đến tâm linh 4 mùa

Không dừng ở mùa lễ hội truyền thống, kế hoạch năm 2026 của địa phương xác định rõ định hướng phát triển du lịch Chùa Hương quanh năm. Từ tháng 5-12/2026, địa phương tập trung xây dựng các sản phẩm du lịch văn hóa-tâm linh, du lịch trải nghiệm, du lịch sinh thái, mạo hiểm trên cả bốn tuyến di tích quốc gia đặc biệt chùa Hương.

Cùng với đó, xây dựng kế hoạch tổ chức các hoạt động văn hóa, nghệ thuật, thể thao quy mô cấp thành phố, quốc gia và quốc tế, được định hướng tổ chức gắn với các thời điểm như Phật Đản, mùa hoa sen, hoa súng.

Đại diện ban tổ chức Lễ hội cho biết, công tác chuẩn bị đã được triển khai sớm, tập trung vào tuyên truyền, vận động cán bộ, đảng viên, Nhân dân và lực lượng lao động phục vụ lễ hội nâng cao ý thức chấp hành pháp luật, xây dựng phong cách ứng xử văn minh, thân thiện; đẩy mạnh đầu tư hạ tầng, ứng dụng công nghệ thông tin và chuyển đổi số trong quản lý lễ hội.

Đặc biệt, công tác quản lý dịch vụ, hàng quán, mặt bằng, vệ sinh môi trường được tăng cường, kiên quyết xử lý các hành vi chèo kéo, ép giá, gian lận thương mại, lấn chiếm không gian di tích, gây ảnh hưởng đến hình ảnh lễ hội.

Trưởng ban Chỉ đạo Lễ hội du lịch Chùa Hương năm 2026 khẳng định chủ đề “An toàn-Thân thiện-Chất lượng” nhằm hướng tới mục tiêu hình thành một điểm đến an toàn, thân thiện và có chất lượng cao, đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững.

“An toàn” theo ông Trần Đức Hải phân tích không chỉ dừng ở việc bảo đảm trật tự, an toàn giao thông, vệ sinh thực phẩm, mà còn cả những yếu tố liên quan đến cảnh quan, môi trường và không gian du lịch. Vì thế, việc giữ gìn môi trường xanh, sạch, đẹp, đảm bảo cảnh quan hài hòa được xác định là một trong những nội dung quan trọng nhằm mang đến an tâm cho du khách.

Còn “thân thiện” thể hiện qua cảm nhận của mỗi du khách trong suốt quá trình trải nghiệm tại điểm đến, từ giao tiếp, ứng xử văn minh trong hoạt động du lịch, thương mại, dịch vụ, đến thái độ thân thiện với cảnh quan, môi trường.

Bên cạnh đó, “chất lượng” được xác định là yêu cầu xuyên suốt với toàn bộ các hoạt động phục vụ du khách, từ vận chuyển đường bộ, đường thủy, hệ thống cáp treo đến các dịch vụ du lịch như lưu trú, ẩm thực, thương mại, mua sắm, quà lưu niệm, sản phẩm nông sản địa phương… đều phải được nâng cao chất lượng.

Việc bảo đảm chất lượng đồng bộ ở tất cả các khâu sẽ góp phần nâng cao trải nghiệm của du khách, sức cạnh tranh của điểm đến.

Ông Trần Đức Hải nhấn mạnh: “Khi ba yếu tố ‘An toàn-Thân thiện-Chất lượng’ được triển khai đồng bộ và hiệu quả, sẽ góp phần tạo sức hút cho Lễ hội du lịch Chùa Hương năm 2026, qua đó góp phần nâng tầm hình ảnh điểm đến, thúc đẩy du lịch địa phương phát triển bền vững.”

Ban tổ chức cam kết các hoạt động lễ hội sẽ được tổ chức đúng quy định, bảo đảm tính trang nghiêm, an toàn, văn minh, giữ gìn và phát huy các giá trị văn hóa, lịch sử, tín ngưỡng đặc sắc của quần thể danh thắng Hương Sơn – Di tích quốc gia đặc biệt; đồng thời, không để xảy ra các biểu hiện sai lệch, thương mại hóa hay biến tướng trong sinh hoạt tín ngưỡng.

Cục Đăng kiểm Việt Nam (Bộ Xây dựng) đang xây dựng phần mềm cũng như quy trình, để khi triển khai thực hiện sẽ kết nối liên thông, cho phép người dân đăng ký trực tuyến, tạo điều kiện quản lý tốt nhất trong công tác đăng kiểm xe hai bánh.

Ông Ngô Hải Đường cho biết Sở Xây dựng Thành phố Hồ Chí Minh đã và đang phối hợp với Cục Đăng kiểm Việt Nam và các hiệp hội ôtô, xe máy Việt Nam để xây dựng kế hoạch thực hiện, đảm bảo khi triển khai vào năm 2027 sẽ thông suốt, đồng bộ.

Ngày 20/1 vừa qua, Sở Xây dựng Thành phố Hồ Chí Minh đã có văn bản gửi Hiệp hội các nhà sản xuất ôtô Việt Nam (VAMA), Hiệp hội các nhà sản xuất xe máy Việt Nam (VAMM), Hiệp hội ôtô, xe máy, xe đạp Việt Nam (VAMOB), Hội ôtô và thiết bị động lực Thành phố Hồ Chí Minh về việc thành lập cơ sở kiểm định, phục vụ nhu cầu kiểm định khí thải xe môtô, xe gắn máy.

Thống kê sơ bộ, trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh sau hợp nhất có hơn 11 triệu môtô, xe gắn máy phải thực hiện việc kiểm định khí thải theo quy định.

Theo Sở Xây dựng Thành phố Hồ Chí Minh, thời gian kiểm định khí thải đối với mỗi phương tiện xe môtô, xe gắn máy dự kiến dao động khoảng từ 7-10 phút. Các cơ sở bảo dưỡng, sửa chữa xe ôtô, xe môtô, xe gắn máy hoàn toàn có thể thực hiện được quy trình này, nếu đáp ứng được các điều kiện theo quy định hiện hành.

Để đáp ứng kịp thời nhu cầu, Sở Xây dựng Thành phố Hồ Chí Minh đề nghị các hiệp hội, Hội ôtô và thiết bị động lực Thành phố Hồ Chí Minh thông tin đến các đơn vị thành viên, các nhà sản xuất, nhập khẩu xe ôtô, xe môtô, xe gắn máy chủ động rà soát, nâng cấp các cơ sở, hệ thống đại lý và các trung tâm bảo hành, bảo dưỡng sửa chữa, để sẵn sàng tham gia tổ chức kiểm định khí thải xe môtô, xe gắn máy.

Trước đó, Sở Xây dựng đã đề nghị các cơ sở đăng kiểm đang hoạt động trên địa bàn thành phố gấp rút thực hiện việc đầu tư, nâng cấp cơ sở vật chất, tăng cường nguồn nhân lực và mua sắm, trang bị các thiết bị đo cần thiết để phục vụ nhu cầu kiểm định khí thải xe môtô, xe gắn máy. Các cơ sở cũng trang bị phương tiện đi lại để thực hiện kiểm định khí thải lưu động hỗ trợ người dân ở các khu công nghiệp, các khu vực vùng sâu, vùng xa.