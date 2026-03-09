Khách quốc tế đến Việt Nam vượt mốc 2 triệu lượt tháng thứ 3 liên tiếp

(Ngày Nay) - Theo thống kê của Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam, tháng 2/2026 Việt Nam đón hơn 2,2 triệu lượt khách quốc tế. Đây là tháng thứ 3 liên tiếp, lượng khách quốc tế vượt mốc 2 triệu lượt sau khi đạt 2,45 triệu lượt vào tháng 1/2026 và 2,02 triệu lượt vào tháng 12/2025.
Du khách tham quan Đại Nội Huế. Ảnh minh hoạ.
Du khách tham quan Đại Nội Huế. Ảnh minh hoạ.

Lũy kế 2 tháng đầu năm 2026, Việt Nam đã đón gần 4,7 triệu lượt khách quốc tế, tăng 18,1% so với cùng kỳ năm 2025. Trong đó, khách đến bằng đường hàng không chiếm tỷ trọng lớn nhất với hơn 3,83 triệu lượt, tương đương 81,8% tổng lượng khách; khách đến bằng đường bộ và đường biển lần lượt chiếm 15,8% và 2,4%.

Xét theo cơ cấu thị trường, trong 2 tháng qua, khách du lịch châu Á chiếm tỷ trọng lớn đạt khoảng 3,4 triệu lượt, chiếm 73% tổng lượng khách quốc tế đến Việt Nam, tăng trưởng hơn 10,2 % so với cùng kỳ năm 2025.

Đáng chú ý, Hàn Quốc vươn lên đứng vị trí đầu trong Top 10 thị trường gửi khách lớn nhất với khoảng 971.000 lượt khách (tăng khoảng 10% so với cùng kỳ năm 2025). Không chỉ là thị trường có quy mô lớn mà Hàn Quốc còn duy trì mức tăng trưởng ổn định. Kết quả này phản ánh sức hút bền vững của các sản phẩm du lịch chủ lực của Việt Nam như: Du lịch nghỉ dưỡng biển, du lịch golf, du lịch gia đình... với khách Hàn Quốc cũng như lợi thế kết nối hàng không thuận tiện giữa Việt Nam và Hàn Quốc.

Đứng thứ 2 là thị trường Trung Quốc với khoảng 923.000 lượt khách (không tính khách Đài Loan; riêng khách Đài Loan đạt hơn 220.000 lượt trong 2 tháng). Lượng khách từ Hàn Quốc, Trung Quốc, Nhật Bản duy trì đà tăng trưởng ổn định đã góp phần củng cố vai trò của khu vực Đông Bắc Á trong tổng nguồn khách quốc tế đến Việt Nam.

Trong 2 tháng đầu năm 2026, Việt Nam đón 158.000 lượt khách Ấn Độ, tăng hơn 71% so với cùng kỳ năm trước. Ấn Độ đang khẳng định là một thị trường mới nổi rất nhiều tiềm năng với tốc độ tăng trưởng cao. Sự tăng trưởng nhanh chóng của thị trường này cho thấy hiệu quả của chiến lược đa dạng hóa nguồn khách quốc tế, đặc biệt khi các đường bay thẳng giữa hai nước được mở rộng, hoạt động xúc tiến du lịch được đẩy mạnh và nhu cầu du lịch nước ngoài của tầng lớp trung lưu Ấn Độ ngày càng tăng.

Ở khu vực Đông Nam Á, nhiều thị trường ghi nhận mức tăng trưởng tích cực như: Philippines (+72%), Singapore (+35%), Indonesia (+27%) và Malaysia (+16,5%). Trong đó, Campuchia tiếp tục đà tăng mạnh so với cùng kỳ năm 2025, đạt mức (95,1%). Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam đánh giá, kết quả này phản ánh hiệu quả của các chương trình hợp tác du lịch nội khối ASEAN, cũng như lợi thế về khoảng cách địa lý gần, chi phí hợp lý và sự thuận tiện trong kết nối giao thông.

Thị trường châu Âu tiếp tục là tăng trưởng vô cùng ấn tượng với 847.000 lượt khách trong 2 tháng đầu năm 2026, đạt mức tăng 67,4% so với cùng kỳ năm trước. Các thị trường lớn ghi nhận mức tăng trưởng tốt gồm: Anh (+17,1%), Pháp (+19,8%), Đức (+17,5%), trong đó Nga tiếp tục là thị trường gửi khách lớn nhất với 247.000 lượt khách (+212,5%). Khách Nga rất yêu thích du lịch Việt Nam, đặc biệt tại các vùng biển ấm như: Nha Trang, Phú Quốc, Phan Thiết - Mũi Né để tận hưởng nghỉ dưỡng dài ngày (từ 7-12 ngày, thậm chí lâu hơn) để tắm biển và thưởng thức ẩm thực.

Trong các dòng khách quốc tế, du khách châu Âu thường có thời gian lưu trú dài và mức chi tiêu cao, từ đó góp phần nâng cao giá trị kinh tế của ngành du lịch. Cục Du lịch quốc gia Việt Nam cho biết, Việt Nam thu hút mạnh mẽ khách du lịch châu Âu là kết quả của tổ hợp các chính sách đột phá, bao gồm miễn thị thực (visa) dài ngày, thủ tục e-visa thông thoáng, các chương trình đẩy mạnh xúc tiến quảng bá tại các thị trường trọng điểm, sự tăng cường kết nối đường bay thẳng từ Việt Nam đến nhiều quốc gia và nỗ lực đa dạng hóa sản phẩm du lịch bền vững của Việt Nam.

Nguồn khách từ các khu vực còn lại cũng tăng trưởng tốt. Cụ thể, thị trường châu Mỹ duy trì tăng trưởng ổn định với khoảng 278.000 lượt khách trong 2 tháng đầu năm 2026. Trong số đó, với 210.000 lượt khách, Hoa Kỳ tiếp tục nằm trong 10 thị trường gửi khách lớn nhất đến Việt Nam (mức tăng đạt 6,3%); tiếp đến là Canada với 50.000 lượt (+22,9%). Châu Úc đạt khoảng 130.000 lượt khách, tăng gần 15% so với cùng kỳ năm 2025. Châu Phi đạt 12.100 lượt khách (tăng hơn 32%).

Theo số liệu thống kê, sự tăng trưởng khách từ các thị trường Đông Bắc Á, ASEAN, châu Âu… cho thấy cơ cấu nguồn khách quốc tế của Việt Nam đang ngày càng đa dạng và cân bằng hơn. Đây là nền tảng quan trọng giúp ngành du lịch duy trì đà tăng trưởng, đạt các mục tiêu của năm 2026, đồng thời nâng cao sức cạnh tranh của du lịch Việt trong khu vực và trên bản đồ du lịch thế giới.

Du lịch Du khách Khách quốc tế Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam

