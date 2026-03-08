Du lịch miền Trung tiếp tục giữ nhịp tăng trưởng

(Ngày Nay) - Những chuyến tàu du lịch quốc tế cập cảng Tiên Sa, dòng khách tấp nập tại Đại nội Huế hay các bãi biển Nha Trang, Quy Nhơn… đang phác họa bức tranh sôi động của du lịch miền Trung - Tây Nguyên ngay từ những tháng đầu năm 2026.

Tình hình thế giới đang có nhiều biến động nhưng các trung tâm du lịch khu vực miền Trung tiếp tục duy trì đà tăng trưởng tích cực. Trong đó, Đà Nẵng và Khánh Hòa giữ vai trò cửa ngõ đón khách quốc tế, Huế phát huy lợi thế di sản còn Quy Nhơn và Đà Lạt đang mở rộng không gian phát triển, hình thành hệ sinh thái điểm đến ngày càng đa dạng và liên kết chặt chẽ hơn.

Hai trung tâm dẫn dắt du lịch miền Trung

Trong cấu trúc phát triển của du lịch miền Trung hiện nay, Đà Nẵng và Nha Trang tiếp tục là hai địa phương có quy mô thị trường lớn nhất, đóng vai trò trung tâm nghỉ dưỡng biển và cửa ngõ đón khách quốc tế của khu vực.

Năm 2025, Đà Nẵng đón khoảng 17,5 triệu lượt khách, trong đó, có hơn 7,6 triệu lượt khách quốc tế, doanh thu du lịch đạt trên 60 nghìn tỷ đồng. Trong khi đó, Khánh Hòa ghi nhận khoảng 16,4 triệu lượt khách, với 5,5 triệu lượt khách quốc tế, tổng thu từ du lịch đạt gần 67 nghìn tỷ đồng. Những con số này tiếp tục khẳng định vị thế của hai trung tâm du lịch biển hàng đầu miền Trung.

Đà Nẵng đón lượt khách nhiều hơn Khánh Hòa, tuy nhiên, tổng doanh thu du lịch của Khánh Hòa lại cao hơn khoảng 6,7 nghìn tỷ đồng cho thấy lợi thế của mô hình du lịch nghỉ dưỡng biển quy mô lớn tại Nha Trang - Cam Ranh.

Đà tăng trưởng đó vẫn được duy trì ngay từ đầu năm 2026. Theo đánh giá của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Đà Nẵng, 2 tháng đầu năm nay, các hoạt động dịch vụ du lịch đều có mức tăng trưởng khá cao. Tháng 1/2026, các cơ sở lưu trú trên địa bàn đã phục vụ khoảng 1,22 triệu lượt khách, tăng 11,6% so với cùng kỳ năm trước. Dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ, thành phố đón khoảng 1,1 triệu lượt khách, tăng 27%, doanh thu du lịch ước đạt gần 4.000 tỷ đồng.

Hoạt động vận chuyển du lịch cũng ghi nhận sự phục hồi mạnh mẽ. Trong tháng 2/2026, tổng số chuyến bay đến các sân bay Đà Nẵng và Chu Lai đạt khoảng 4.200 chuyến, tăng 24,7% so với cùng kỳ năm trước; trong đó khách quốc tế qua đường hàng không đạt hơn 328.000 lượt, tăng 28,2%. Lượng khách đường thủy nội địa đạt khoảng 119.000 lượt, tăng 12%.

Theo bà Nguyễn Thị Hồng Thắm, Giám đốc Trung tâm Xúc tiến Du lịch Đà Nẵng, thành phố đặt mục tiêu đón khoảng 19,1 triệu lượt khách trong năm 2026, trong đó, khách quốc tế dự kiến đạt gần 7,9 triệu lượt. Những tín hiệu tích cực ngay từ đầu năm cho thấy du lịch Đà Nẵng đang bước vào giai đoạn tăng trưởng mới, với trọng tâm là mở rộng thị trường quốc tế và nâng cao chất lượng dịch vụ.

Một trong những động lực tăng trưởng đáng chú ý của du lịch thành phố là phân khúc tàu biển. Theo ông Nguyễn Đức Quỳnh, Phó Chủ tịch Hiệp hội Du lịch Đà Nẵng, đây là nhóm khách có khả năng chi tiêu cao và sức lan tỏa mạnh về hình ảnh điểm đến.

"Mỗi chuyến tàu cập cảng Tiên Sa mang theo hàng nghìn du khách quốc tế, đồng thời tạo động lực cho toàn bộ hệ sinh thái du lịch, từ lữ hành, vận chuyển, hướng dẫn viên đến thương mại và dịch vụ địa phương", ông Quỳnh nhận định.

Hệ sinh thái điểm đến ngày càng đa dạng

Bên cạnh các trung tâm du lịch biển, nhiều điểm đến di sản, văn hóa và sinh thái tại miền Trung - Tây Nguyên cũng đang góp phần làm phong phú thêm bức tranh du lịch của toàn vùng.

Tại Huế, du lịch di sản tiếp tục ghi nhận mức tăng trưởng tích cực ngay từ đầu năm. Trong tháng 2/2026, Huế đón gần 712,5 ngàn lượt khách, tăng 71,7% so với cùng kỳ năm trước; doanh thu du lịch đạt khoảng 1.668,7 tỷ đồng. Tính chung hai tháng đầu năm 2026, lượng khách đến Huế đạt hơn 1,2 triệu lượt, tăng 47,8%, trong đó khách quốc tế chiếm hơn 553.000 lượt.

Đặc biệt, trong 9 ngày nghỉ Tết Nguyên đán Bính Ngọ, thành phố đã đón hơn 523.000 lượt khách, tăng 245%, với doanh thu du lịch đạt trên 1.121 tỷ đồng. Chuỗi hoạt động văn hóa như, Tết Hoàng cung, lễ đổi gác tại Ngọ Môn, biểu diễn nhã nhạc và các trò chơi cung đình trong Đại nội đã góp phần tạo nên sức hút lớn cho điểm đến di sản trong mùa du lịch đầu năm.

Sự tăng trưởng của Huế cùng với sức hút của các đô thị du lịch biển như Đà Nẵng, Nha Trang hay các điểm đến mới là Quy Nhơn và Đà Lạt đang cho thấy bản đồ du lịch miền Trung - Tây Nguyên ngày càng hình thành cấu trúc đa trung tâm, trong đó mỗi địa phương đóng vai trò riêng trong chuỗi trải nghiệm của du khách.

Ở phía Nam Trung Bộ, Quy Nhơn vẫn là "ngôi sao đang lên", điểm đến mới của du lịch Việt Nam nhờ cảnh quan thiên nhiên hoang sơ, những bãi biển đẹp và hệ thống di sản văn hóa Chăm đặc sắc.

Trong khi đó, các điểm đến văn hóa tại Đà Nẵng cũng tiếp tục thu hút đông đảo du khách quốc tế. Theo bà Lê Thị Thu Trang, Giám đốc Bảo tàng điêu khắc Chăm Đà Nẵng, lượng khách tham quan bảo tàng trong những tháng đầu năm 2026 vẫn ở mức cao. Riêng tháng 1/2026, bảo tàng đón hơn 19.000 lượt khách và ước tính đến hết tháng 2 đạt khoảng 25.000 lượt.

"Chúng tôi hướng tới việc giúp du khách hiểu sâu hơn về lịch sử, nghệ thuật và đời sống văn hóa cổ Chămpa thông qua các hình thức trưng bày trực quan, kết hợp thuyết minh tự động đa ngôn ngữ. Bên cạnh việc đổi mới nội dung trưng bày và cải thiện không gian tham quan, bảo tàng đang từng bước ứng dụng công nghệ số để nâng cao trải nghiệm của du khách trên nền tảng số. Việc kết hợp trưng bày truyền thống với các trải nghiệm tương tác giúp du khách, đặc biệt là khách quốc tế tiếp cận di sản Chămpa một cách sinh động và dễ hiểu hơn", bà Trang cho biết.

Đà Lạt tiếp tục khẳng định vai trò điểm đến nghỉ dưỡng quan trọng trong bản đồ du lịch miền Trung - Tây Nguyên. Năm 2025, địa phương đón khoảng 20,7 triệu lượt khách, tăng gần 18% so với năm trước, trở thành địa phương có lượng khách du lịch lớn nhất khu vực (tuy nhiên, lượng khách quốc tế vẫn còn hạn chế so với Đà Nẵng và Nha Trang).

Với lợi thế khí hậu, cảnh quan cao nguyên đặc trưng cùng hệ sinh thái rừng và hồ phong phú, Đà Lạt từ lâu đã trở thành lựa chọn quen thuộc của du khách trong mùa cao điểm du lịch nội địa. Sự phát triển của các sản phẩm du lịch sinh thái, du lịch nông nghiệp và trải nghiệm thiên nhiên đang giúp điểm đến này trở thành mắt xích quan trọng trong chuỗi du lịch biển - di sản - cao nguyên của khu vực.

Theo Giám đốc Khu du lịch sinh thái Thanh Đông (Hội An) Lê Nhương, xu hướng du lịch hiện nay đang chuyển mạnh sang các trải nghiệm xanh và gắn với cộng đồng địa phương. Du khách quốc tế ngày càng quan tâm đến những trải nghiệm gần gũi với thiên nhiên và văn hóa bản địa. Các mô hình du lịch sinh thái, du lịch cộng đồng đang trở thành một phần quan trọng trong chuỗi sản phẩm du lịch của miền Trung.

Bản đồ du lịch miền Trung - Tây Nguyên đang dần hình thành cấu trúc đa trung tâm: Các đô thị biển như Đà Nẵng và Nha Trang giữ vai trò kết nối quốc tế; Huế phát triển du lịch di sản; Quy Nhơn mở rộng các sản phẩm du lịch biển mới còn Đà Lạt trở thành trung tâm nghỉ dưỡng cao nguyên.

Trong bối cảnh thế giới vẫn còn nhiều biến động, nhu cầu du lịch tại một số khu vực tăng chậm lại, Việt Nam nói chung và miền Trung - Tây Nguyên nói riêng vẫn được đánh giá là điểm đến an toàn, ổn định và hấp dẫn trong khu vực châu Á - Thái Bình Dương.

Những tín hiệu khởi sắc từ đầu năm đang tạo nền tảng cho mùa du lịch cao điểm, giai đoạn từ tháng 6 đến tháng 8 hằng năm. Thời gian này được xem là "mùa vàng" của du lịch miền Trung - Tây Nguyên, khi nhu cầu nghỉ dưỡng biển tăng mạnh.

Giám đốc Sở Du lịch thành phố Huế Trần Thị Hoài Trâm cho biết, ngành Du lịch địa phương đang chủ động đón xu hướng gia tăng của dòng khách trong thời gian tới, đặc biệt là mùa du lịch hè 2026. Thành phố tập trung xây dựng chiến lược truyền thông và quảng bá điểm đến, phát triển các sản phẩm du lịch sinh thái, du lịch cộng đồng, du lịch đường thủy; đồng thời đẩy mạnh xúc tiến thị trường quốc tế và nâng cao chất lượng dịch vụ.

Những tín hiệu tăng trưởng tích cực ngay từ đầu năm đang tạo nền tảng để Huế cũng như các địa phương miền Trung - Tây Nguyên tiếp tục thu hút du khách trong mùa cao điểm sắp tới. Đặc biệt với sự kiện chuỗi chương trình Năm Du lịch quốc gia Gia Lai 2026 từ cuối tháng 3 này.