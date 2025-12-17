Lễ trao Giải thưởng Hành động vì cộng đồng - Human Act Prize năm 2025

Đến dự có đồng chí Võ Thị Ánh Xuân, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch nước; các đồng chí Ủy viên Trung ương Đảng; lãnh đạo các ban, bộ, ngành Trung ương…

Human Act Prize là giải thưởng cấp quốc gia, năm nay là mùa thứ ba với chủ đề “Kiên trì phụng sự”, tiếp tục hành trình truyền cảm hứng, tôn vinh những hành động vì cộng đồng có sức lan tỏa sâu rộng trong xã hội.

Phát biểu tại lễ trao giải, Ủy viên Trung ương Đảng, Tổng Biên tập Báo Nhân Dân, Phó Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương, Trưởng Ban Tổ chức Giải thưởng Lê Quốc Minh cho biết: "Với giải thưởng này, khoảnh khắc nhận cúp không phải là điểm kết mà là điểm bắt đầu bởi giải thưởng sinh ra không chỉ để tôn vinh một con người hay một tổ chức mà để đánh thức nhiều người khác, không phải khép lại bằng một nghi lễ mà mở ra một hành trình mới, lựa chọn cách cùng nhau trở thành một phần của những hành động vì cộng đồng. Chúng tôi tin rằng, giải thưởng chỉ thật sự sống tiếp khi tiếp tục tạo ra hành động sau đó. Năm nay, chúng ta chứng kiến điều ấy đi vào đời sống".

Theo Ban Tổ chức Giải thưởng, ba năm qua, điều quý giá nhất mà Giải thưởng xây dựng được chính là chân dung những con người phụng sự trải dài từ thành thị tới nông thôn, từ miền núi đến hải đảo, từ Việt Nam ra thế giới. Họ không phải nhân vật trong câu chuyện cổ tích, không phải những cái tên thường xuyên xuất hiện trên mặt báo. Họ là những con người rất đỗi bình dị, nhưng bên trong lại mang một năng lượng phi thường - năng lượng của sự kiên trì phụng sự, không tính toán thiệt hơn, không đo đếm công sức.

Tại đêm trao giải năm nay, Hội đồng Giải thưởng Hành động vì cộng đồng đã trao ở hạng mục Truyền cảm hứng với 5 dự án: Tô màu ký ức-Skyline, Mái ấm gia đình Việt, Thư viện tóc, Tình người trong cơn sóng, Thắp lên một que diêm.

Bên cạnh các hạng mục giải thưởng chính thức, tại đêm trao giải năm nay, Hội đồng Giải thưởng Hành động vì cộng đồng đã quyết định bổ sung một hạng mục đặc biệt mang tên “Phụng sự thầm lặng”.

Đây là hạng mục dành để ghi nhận và tri ân những cá nhân, dự án đã có những cống hiến bền bỉ, tạo ra tác động tích cực và truyền cảm hứng mạnh mẽ cho cộng đồng, nhưng vì nhiều lý do khác nhau không tham dự. Việc bổ sung hạng mục này thể hiện tinh thần cởi mở và nhân văn của Giải thưởng Hành động vì cộng đồng, nhằm không bỏ sót những con người đang lặng lẽ tận hiến cho xã hội một cách không vụ lợi.