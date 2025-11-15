(Ngày Nay) - Ngày 15/11/2025 , tại khuôn viên Báo Nhân Dân (71 Hàng Trống, Hà Nội), Vòng Chung kết Giải thưởng Hành động vì Cộng đồng – Human Act Prize 2025 chính thức diễn ra với chủ đề “Kiên trì phụng sự".

Tiếp nối thành công của hai mùa giải trước, Human Act Prize 2025 tôn vinh những hành trình cống hiến bền bỉ và thầm lặng vì lợi ích chung – những cá nhân và tổ chức đã chọn con đường không dễ đi nhưng đầy ý nghĩa: phụng sự một cách tự nguyện, kiên định và nhân văn.

Năm nay, 27 dự án tiêu biểu được Hội đồng Giám khảo đánh giá là những mô hình tạo tác động xã hội rõ rệt, bền vững và có khả năng mở rộng quy mô trong tương lai. Các dự án phản ánh sự đa dạng về mô hình và cách tiếp cận – từ những sáng kiến quy mô lớn của doanh nghiệp, tổ chức đến các mô hình nhỏ nhưng lan tỏa mạnh mẽ từ các cá nhân và nhóm cộng đồng, trải rộng từ người trẻ tới người cao tuổi.

Phát biểu tại sự kiện, đồng chí Lê Quốc Minh – Ủy viên Trung ương Đảng, Tổng Biên tập Báo Nhân Dân, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương, Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam, Trưởng Ban Tổ chức Giải thưởng Hành động vì Cộng đồng nhấn mạnh: “Điểm chung giữa họ là tinh thần phụng sự bền bỉ – vừa gần gũi, vừa lớn lao; vừa âm thầm, vừa quyết liệt. Trong một thế giới không ngừng biến động, giá trị của một con người, một cộng đồng hay một quốc gia không chỉ nằm ở khởi đầu mạnh mẽ, mà còn ở khả năng kiên định đi đến cùng với điều đúng đắn.”

Tại vòng chung kết, đại diện mỗi dự án có cơ hội trực tiếp thuyết trình, phản biện và đối thoại cùng Hội đồng Giám khảo. Trên cơ sở đó, Ban Giám khảo sẽ chọn ra các dự án đoạt giải theo từng hạng mục, đồng thời quyết định giải thưởng cao nhất – Human Act Prize 2025.

Hội đồng Giám khảo năm nay quy tụ 11 thành viên là những nhân vật uy tín trong nước và quốc tế, gồm đại diện các Bộ, Ban, Ngành, chuyên gia phát triển bền vững, nhà báo, doanh nhân, nhà hoạt động xã hội và lãnh đạo các tổ chức lớn.

Danh sách giám khảo Human Act Prize 2025 bao gồm:

1. Đồng chí Lê Quốc Minh - Ủy viên Trung ương Đảng, Tổng Biên tập Báo Nhân Dân, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương, Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam, Trưởng Ban Tổ chức Human Act Prize

2. Ông Vương Vũ Thắng - Chủ tịch HĐQT công ty cổ phần VCCorp.

3. Giáo sư Nguyễn Hữu Ninh - Chủ tịch Hội đồng quản lý Trung tâm Nghiên cứu, giáo dục môi trường và phát triển (CERED) - Liên hiệp Các hội khoa học kỹ thuật Việt Nam (VUSTA), thành viên Giải Nobel Hòa Bình.

4. Bà Anjanette Saguisag - Trưởng Chương trình Chính sách Xã hội và Quản trị UNICEF

5. Ông Phạm Thái Lai - Giám đốc Trung tâm Thông tin kinh tế trực thuộc Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI).

6. Ông Nguyễn Xuân Bắc - Cục trưởng Cục Nghệ thuật Biểu diễn, thuộc Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Phó Chủ tịch Trung ương Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam.

7. Ông Nguyễn Hùng Sơn - Phó Chủ tịch Liên hiệp các Hội UNESCO Việt Nam.

8. Ông Trần Công Thắng - Viện trưởng, Viện Chiến lược, Chính sách nông nghiệp và môi trường, Bộ Nông nghiệp và Môi trường

9. Nhà báo, nhà hoạt động xã hội Trần Mai Anh.

10. Bà Đinh Thị Quỳnh Vân - Chủ tịch PwC Việt Nam.

11. Ông Hoàng Thúc Hào - Phó Chủ tịch Hội Kiến trúc sư Việt Nam, Giảng viên, thành viên Hội đồng Trường Đại học Xây dựng Hà Nội, Nhà sáng lập, Kiến trúc sư trưởng của Văn phòng Kiến trúc 1+1>2.

12. Ca sĩ Hồ Ngọc Hà

Vòng Chung kết diễn ra sôi nổi trong suốt ngày 15/11, đánh dấu một bước tiến quan trọng trong hành trình khơi nguồn và lan tỏa những giá trị tốt đẹp vì cộng đồng.

Triển lãm Hành động vì Cộng đồng 2025

Song song với Vòng Chung kết, Triển lãm Hành động vì Cộng đồng 2025 cũng được tổ chức tại khuôn viên Báo Nhân Dân, kết nối trực tiếp với phố đi bộ Hồ Gươm, mở cửa cho công chúng từ 15/11 đến 30/11/2025.

Triển lãm năm nay mang chủ đề “Kiên trì phụng sự”, giới thiệu 27 dự án và sáng kiến cộng đồng xuất sắc được chọn vào vòng chung kết. Mỗi dự án là một câu chuyện về lòng kiên định, tinh thần bền bỉ và ý chí phụng sự con người, thể hiện những nỗ lực dài lâu trong giáo dục, y tế, môi trường, văn hóa, chuyển đổi xanh và bình đẳng xã hội.

Thông qua không gian trưng bày trực quan, triển lãm hướng đến lan tỏa cảm hứng hành động, khuyến khích mỗi người dân cùng chung tay kiến tạo một Việt Nam nhân ái, bền vững.

“Kiên trì phụng sự” là tinh thần cốt lõi của Human Act Prize 2025 – nơi tôn vinh những con người, dự án đã vượt qua giới hạn về nguồn lực, thời gian và niềm tin để nuôi dưỡng các sáng kiến vì cộng đồng. Không mỏi mệt trước khó khăn, không thoái lui trước thử thách – chính sự bền bỉ đó đang âm thầm tạo nên những thay đổi sâu sắc và bền vững trong xã hội. Human Act Prize 2025 quy tụ các dự án phát triển bền vững, các sáng kiến đóng góp cho cộng đồng của nhiều doanh nghiệp, tổ chức và cá nhân trong nước, như Tổng công ty Hàng không Việt Nam - Vietnam Airlines, HEINEKEN Việt Nam, Miza, Công ty Cổ phần Dược phẩm FPT Long Châu, Trung tâm Bảo tồn Động vật hoang dã tại Việt Nam, Quỹ Thiện Tâm, Quỹ Hy vọng, Đội cứu hộ cứu nạn 116, Tổ chức phi chính phủ Hagar International và nhiều đơn vị khác.