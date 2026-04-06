Lebanon: 39 di sản văn hóa được đặt dưới sự bảo vệ tăng cường

(Ngày Nay) - UNESCO đã triệu tập một cuộc họp bất thường để tăng cường bảo vệ di sản văn hóa ở Lebanon, theo yêu cầu của nước này.

Phiên họp bất thường của Ủy ban Bảo vệ Tài sản Văn hóa trong Trường hợp Xung đột Vũ trang - đã dẫn đến việc cấp bảo vệ tăng cường tạm thời cho 39 di sản văn hóa cũng như cung cấp hỗ trợ tài chính quốc tế, tổng cộng hơn 100.000 USD cho các hoạt động khẩn cấp tại chỗ.

39 di sản văn hóa này hiện được hưởng mức độ bảo vệ pháp lý cao nhất chống lại sự tấn công và sử dụng cho mục đích quân sự. Việc không tuân thủ các điều khoản này sẽ cấu thành những vi phạm nghiêm trọng Công ước La Hay năm 1954 và Nghị định thư thứ hai năm 1999 của Công ước này, đồng thời có thể là căn cứ để truy cứu trách nhiệm hình sự.

Các di tích được đặt dưới sự bảo vệ tăng cường sẽ nhận được hỗ trợ kỹ thuật và tài chính từ UNESCO để củng cố sự bảo vệ pháp lý, cải thiện các biện pháp dự báo và quản lý rủi ro, cũng như cung cấp thêm đào tạo cho các chuyên gia văn hóa và nhân viên quân sự trong lĩnh vực này. Sự bảo vệ tăng cường cũng giúp gửi tín hiệu đến toàn thể cộng đồng quốc tế về nhu cầu cấp thiết phải bảo vệ các di tích này.

Sáng kiến ​​khẩn cấp này bổ sung cho các hành động mà UNESCO đã thực hiện trong những tuần gần đây để bảo vệ di sản văn hóa tại các quốc gia bị ảnh hưởng ở Trung Đông. Kể từ khi xung đột bùng nổ, UNESCO đã hợp tác chặt chẽ với Bộ Văn hóa và Tổng cục Cổ vật Lebanon để hỗ trợ việc bảo quản an toàn các bộ sưu tập khảo cổ và bảo tàng.

UNESCO cũng đang tiến hành giám sát vệ tinh các di tích lịch sử và di sản, nhằm đánh giá tình trạng bảo tồn và bất kỳ thiệt hại nào mà chúng đã phải gánh chịu, hợp tác với UNITAR/UNOSAT, Trung tâm Vệ tinh Liên Hợp Quốc. Cho đến nay, UNESCO đã xác nhận được những thiệt hại đối với thành phố Tyre ở Lebanon, được ghi vào danh sách Di sản Thế giới năm 1984, ngoài ra còn có các di sản khác ở các nước láng giềng.

UNESCO sẵn sàng cung cấp thêm chuyên môn hoặc hỗ trợ và nhắc nhở tất cả các bên liên quan về nghĩa vụ bảo vệ di sản văn hóa và thiên nhiên, kể cả trong trường hợp xung đột vũ trang.