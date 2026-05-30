Đề nghị UNFPA tiếp tục hỗ trợ Việt Nam đàm phán Công ước quốc tế về quyền của người cao tuổi

(Ngày Nay) - Ngày 29/5, tại Trụ sở Bộ Ngoại giao, Thứ trưởng Ngoại giao Đặng Hoàng Giang đã tiếp và làm việc với ông Matt Jackson, Trưởng đại diện Quỹ Dân số Liên hợp quốc tại Việt Nam.
Tại buổi làm việc, Thứ trưởng Đặng Hoàng Giang khẳng định, Việt Nam luôn trân trọng sự hỗ trợ, đóng góp của UNFPA tại Việt Nam trong hơn 45 năm qua; hoan nghênh việc hai bên đang hoàn thiện Chương trình hợp tác giai đoạn 2027-2031; nhấn mạnh Việt Nam coi trọng hợp tác với các đối tác quốc tế nhằm thực hiện các mục tiêu phát triển chiến lược, trong đó có mục tiêu trở thành nước phát triển vào năm 2045.

Thứ trưởng cho biết, Bộ Ngoại giao đang triển khai nhiệm vụ thúc đẩy hợp tác quốc tế về người cao tuổi, đề nghị UNFPA hỗ trợ về chuyên môn, kinh nghiệm quốc tế và khuyến nghị chính sách trong các lĩnh vực già hóa dân số, chăm sóc dài hạn, kinh tế chăm sóc, kinh tế bạc và phát huy vai trò người cao tuổi; đồng thời chia sẻ các nghiên cứu liên quan, bao gồm thảo luận về cách tiếp cận phát triển vượt ra ngoài các chỉ số kinh tế truyền thống.

Thứ trưởng cũng trao đổi khả năng thúc đẩy nội dung già hóa dân số và kinh tế bạc trong các khuôn khổ hợp tác phù hợp, trong đó có APEC 2027.

Thứ trưởng đề nghị UNFPA tiếp tục hỗ trợ Việt Nam trong quá trình tham gia thảo luận, đàm phán Công ước quốc tế về quyền của người cao tuổi; khẳng định Việt Nam coi đây là vấn đề có ý nghĩa dài hạn, sẵn sàng thể hiện vai trò chủ động, xây dựng và có trách nhiệm trong các tiến trình đa phương liên quan.

Về phần mình, ông Matt Jackson đánh giá cao quan hệ hợp tác giữa Việt Nam và UNFPA; khẳng định UNFPA coi Việt Nam là đối tác quan trọng, sẵn sàng tiếp tục đồng hành, hỗ trợ, chia sẻ kinh nghiệm và tham vấn chính sách với các cơ quan của Việt Nam trong các lĩnh vực cùng quan tâm như dân số và phát triển, thích ứng với già hóa dân số, chăm sóc dài hạn, kinh tế chăm sóc, kinh tế bạc và phát huy vai trò người cao tuổi.

Hai bên cũng trao đổi về nỗ lực cải tổ hệ thống Liên hợp quốc theo hướng nâng cao hiệu quả, giảm chồng chéo và sử dụng nguồn lực tốt hơn; nhất trí duy trì phối hợp chặt chẽ nhằm cụ thể hóa các nội dung hợp tác trong thời gian tới.

(Ngày Nay) - Sau nhiều năm vắng bóng trên màn ảnh rộng, đạo diễn Đinh Tuấn Vũ cho thấy sự đổi mới trong tư duy làm phim với Ốc mượn hồn. Tác phẩm mang màu sắc tâm lý kịch tính, được kể bằng nhịp điệu tiết chế trên nền những khung hình đậm chất điện ảnh.
(Ngày Nay) - Hội thảo quốc tế với chủ đề "Hãn quốc Kim Trướng như một mô hình của nền văn minh thảo nguyên: Lịch sử, khảo cổ học, văn hóa và bản sắc" đã diễn ra tại thủ đô Astana, Kazakhstan. Sự kiện quy tụ hơn 350 đại biểu, gồm đại diện các tổ chức quốc tế, sử gia, khảo cổ học, nhà nghiên cứu và học giả hàng đầu chuyên sâu về lịch sử Đại thảo nguyên và Hãn quốc Kim Trướng (Ulus Jochi).
(Ngày Nay) - Từ Monaco bên bờ Địa Trung Hải đến hồ Como thơ mộng của Italy, những bất động sản ven mặt nước từ lâu đã trở thành tọa độ sống được những người giàu có săn đón. Ngoài sở hữu giá trị tài sản vượt trội, biệt thự bên hồ còn phản chiếu vị thế, gu sống và đẳng cấp của chủ nhân - những giá trị vĩnh cửu theo thời gian, ngày càng khó mua được bằng tiền.
(Ngày Nay) - Việt Nam đang đẩy mạnh nghiên cứu, học hỏi kinh nghiệm để vận hành tòa án chuyên biệt trong Trung tâm Tài chính quốc tế mới thành lập. Trong bối cảnh hợp tác tư pháp giữa Việt Nam và Singapore đang mở ra triển vọng cho “mảnh ghép” quan trọng này trong hệ sinh thái trung tâm tài chính quốc tế, chuyến thăm cấp Nhà nước của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tới Singapore tạo thêm động lực ý nghĩa cho sự hợp tác đó.
(Ngày Nay) - Trung Quốc đang đẩy mạnh nỗ lực tích hợp trí tuệ nhân tạo (AI) vào ngành năng lượng, tận dụng công nghệ tiên tiến để thúc đẩy hiện đại hóa công nghiệp, nâng cao hiệu quả hoạt động và đảm bảo tương lai năng lượng.
(Ngày Nay) - Nhân dịp Đại lễ Phật đản năm 2026 - Phật lịch 2570, chiều 29/5, tại Hà Nội, bà Hà Thị Nga, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch - Tổng Thư ký Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam đã tới thăm, chúc mừng Hòa thượng Thích Thanh Quyết, Phó Chủ tịch Hội đồng Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam, Trưởng ban Giáo dục Phật giáo, Viện trưởng Học viện Phật giáo Việt Nam.