Ma nhai Non Nước: Văn tự khắc núi đá trên hành trình đến di sản tư liệu UNESCO

(Ngày Nay) - Các chuyên gia, nhà khoa học trong nước và thế giới sẽ cùng trao đổi về quá trình xây dựng hồ sơ đệ trình UNESCO; chia sẻ kinh nghiệm bảo tồn, phát huy giá trị di sản tư liệu Ma nhai Non Nước.

Tọa đàm quốc tế “Hành trình đến di sản tư liệu UNESCO - Ma nhai núi Non Nước” dự kiến được tổ chức trong 2 ngày (từ 2-3/6), tại Ninh Bình nhằm đẩy mạnh công tác truyền thông, quảng bá và lan tỏa giá trị di sản “Ma nhai trên núi Non Nước” trong quá trình đề nghị UNESCO ghi danh vào Danh mục Di sản tư liệu thuộc Chương trình Ký ức thế giới khu vực châu Á-Thái Bình Dương.

Theo đó, nội dung chính của tọa đàm tập trung vào việc thuyết trình, làm rõ giá trị nổi bật của hệ thống văn khắc trên núi Non Nước; trao đổi về quá trình lập hồ sơ đề cử; đồng thời thể hiện cam kết của tỉnh Ninh Bình trong việc bảo tồn và phát huy giá trị lịch sử, văn hóa, kinh tế-xã hội của di sản văn khắc Non Nước trong bối cảnh hiện nay.

Trong khuôn khổ sự kiện, ban tổ chức dự kiến sẽ mời các đại biểu tham quan di tích quốc gia đặc biệt núi Non Nước, tìm hiểu thực tiễn hệ thống Ma nhai trên núi; tổ chức triển lãm ảnh, bản rập Ma nhai tại địa điểm diễn ra tọa đàm… Đây là những hoạt động góp phần giúp đại biểu có cái nhìn trực quan, sinh động hơn về giá trị của di sản Việt Nam.

Núi Non Nước là một ngọn núi nằm nghiêng mình bên ngã ba sông Đáy và sông Vân thuộc địa phận phường Hoa Lư, nằm ở phía Đông Bắc thành phố Ninh Bình, không chỉ nổi tiếng là “cảnh tiên nơi cõi tục,” nơi đây còn được mệnh danh là “Bảo tàng thơ” với hơn 40 bài thơ của các danh nhân được khắc trên vách núi.

Từng được ví là "cửa biển có non tiên" trong thơ Nguyễn Trãi, núi Non Nước không chỉ là ngọn núi đẹp mà còn từng là địa bàn, điểm cao chiến lược quan trọng, nằm ở vị trí rất trọng yếu của nhiều đường giao thông quan trọng. Nơi đây đã ghi dấu rất nhiều sự kiện quan trọng trong những giai đoạn lịch sử khác nhau.

Chính vì thế, đây chính là dịp để Ninh Bình giới thiệu sâu rộng giá trị lịch sử, văn hóa, thẩm mỹ và khoa học của hệ thống Ma nhai (văn tự khắc trực tiếp lên núi đá) trong bối cảnh quần thể di tích lịch sử và danh thắng cấp quốc gia đặc biệt núi Non Nước. Qua đó, góp phần khẳng định di sản Ma nhai trên núi Non Nước đáp ứng các tiêu chí đề nghị ghi danh vào Danh mục Di sản tư liệu.

Không chỉ góp phần truyền thông, quảng bá, tọa đàm quy mô quốc tế này cũng là diễn đàn để các đại biểu, chuyên gia, nhà khoa học trong nước và thế giới trao đổi về quá trình xây dựng hồ sơ đệ trình UNESCO; chia sẻ kinh nghiệm trong công tác bảo tồn, phát huy giá trị di sản tư liệu, bám sát tinh thần Nghị quyết số 80-NQ/TW của Bộ Chính trị về phát triển văn hóa Việt Nam.

Thông qua đó, di sản Ma nhai trên núi Non Nước sẽ được các chuyên gia, đại biểu quốc tế nhìn nhận, đánh giá thực tế trước kỳ họp của Ủy ban Chương trình Ký ức thế giới khu vực châu Á - Thái Bình Dương (MOWCAP).

Thông tin từ ban tổ chức, tọa đàm dự kiến có khoảng 160 đại biểu bao gồm đại biểu từ các quốc gia (dự kiến khoảng 50 người, gồm đại biểu Ủy ban Chương trình Ký ức thế giới khu vực châu Á-Thái Bình Dương và đại diện Đại sứ quán các nước thành viên MOWCAP), đại biểu là đại diện các cơ quan Trung ương, các tỉnh, thành phố có di sản tư liệu đã được ghi danh hoặc đang đề cử trong nước.

Nghị quyết số 80-NQ/TW về phát triển văn hóa Việt Nam của Bộ Chính trị không dừng lại ở việc định hướng phát triển văn hóa, di sản trong nước mà còn xác định chủ động, tích cực hội nhập quốc tế về văn hóa, phát huy giá trị di sản Việt Nam, tiếp thu tinh hoa văn hóa nhân loại, góp phần gia tăng sức mạnh mềm quốc gia.