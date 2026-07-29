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LHQ thúc đẩy nỗ lực bảo vệ đa dạng sinh học toàn cầu

PV In bài viết
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(Ngày Nay) - Ngày 27/7, Liên hợp quốc (LHQ) đã khai mạc cuộc họp kéo dài 6 ngày tại thủ đô Nairobi của Kenya nhằm đánh giá tiến độ thực hiện 23 mục tiêu toàn cầu về đa dạng sinh học được đề ra trong Khuôn khổ Đa dạng sinh học toàn cầu Côn Minh - Montreal năm 2022.
LHQ thúc đẩy nỗ lực bảo vệ đa dạng sinh học toàn cầu

Cuộc họp lần thứ 28 của Cơ quan Hỗ trợ tư vấn về khoa học, kỹ thuật và công nghệ (SBSTTA) thuộc Công ước Liên hợp quốc về Đa dạng Sinh học quy tụ đại diện các quốc gia thành viên và các bên tham gia Công ước nhằm đánh giá các chiến lược hướng tới mục tiêu chấm dứt và đảo ngược tình trạng suy giảm đa dạng sinh học vào năm 2030.

Trong khuôn khổ cuộc họp, các đại biểu sẽ thảo luận những ưu tiên quan trọng, trong đó có bảo tồn biển và ven biển, sinh học tổng hợp, quản lý động vật hoang dã và các khu bảo tồn. Các nội dung thảo luận này được kỳ vọng sẽ tạo nền tảng cho Hội nghị lần thứ 17 Các bên tham gia Công ước Liên hợp quốc về đa dạng sinh học (COP17) dự kiến diễn ra tại thủ đô Yerevan của Armenia vào tháng 10 tới.

Theo bà Astrid Schomaker, Thư ký Điều hành Ban Thư ký Công ước Liên hợp quốc về Đa dạng sinh học, cuộc họp tại Nairobi được kỳ vọng sẽ tạo thêm động lực cho các nỗ lực bảo vệ những loài đang bị đe dọa trước các tác động ngày càng gia tăng của biến đổi khí hậu, đô thị hóa nhanh chóng, ô nhiễm và tình trạng tiêu dùng thiếu bền vững. Chủ tịch SBSTTA, ông Jean Bruno Mikissa, cho rằng các khuyến nghị được thông qua tại Nairobi sẽ đóng vai trò là cầu nối quan trọng giữa bằng chứng khoa học và hành động chính trị, góp phần thúc đẩy chương trình nghị sự toàn cầu về đa dạng sinh học.

PV
Liên hợp quốc mục tiêu toàn cầu đa dạng sinh học COP17

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