Mông Cổ lần đầu tổ chức Ngày Ngựa Thế giới với cuộc diễu hành hơn 12.600 kỵ sĩ

Nhiều trang báo quốc tế đưa tin về DANAFF IV (Ngày Nay) - Khép lại vào đầu tháng 7/2026, Liên hoan phim Châu Á Đà Nẵng lần thứ IV (DANAFF IV) đã tạo được sự chú ý đáng kể trên truyền thông quốc tế. Từ những tạp chí chuyên ngành điện ảnh của Hollywood đến hệ thống báo chí, trang tin giải trí tại châu Á và châu Âu, hơn 40 cơ quan truyền thông tại Hàn Quốc, Hoa Kỳ, Bangladesh, Italy, Thổ Nhĩ Kỳ và Pháp đã đưa tin về sự kiện, cho thấy vị thế ngày càng rõ nét của DANAFF trên bản đồ liên hoan phim khu vực.

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Thủ tướng: Phấn đấu đưa Phú Thọ trở thành "thủ phủ" công nghiệp của cả nước (Ngày Nay) - Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng nhấn mạnh Phú Thọ phải thay đổi tư duy để phát triển, thu hút các dự án có giá trị gia tăng cao, tập trung vào các ngành công nghệ cao mà Phú Thọ có tiềm năng.

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Sự trỗi dậy của các trung tâm AI mới trong chuỗi cung ứng toàn cầu (Ngày Nay) - Bức tranh toàn cầu về trí tuệ nhân tạo (AI) đang định hình rõ nét với vị thế dẫn đầu tuyệt đối của Mỹ và Trung Quốc, bỏ xa phần còn lại của thế giới.

Sắp xếp trụ sở công dôi dư - Bài 2: Vì sao đất công chưa phục vụ người dân? (Ngày Nay) - Tìm hiểu của Ngày Nay, để đất công được toàn dân thụ hưởng gặp không ít trở ngại. Điển hình, TP.HCM được sáp nhập thêm tỉnh Bình Dương và Bà Rịa – Vũng Tàu đã có hàng trăm trụ sở công dôi dư đang tìm phương án xử lý.

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