Mông Cổ lần đầu tổ chức Ngày Ngựa Thế giới với cuộc diễu hành hơn 12.600 kỵ sĩ

(Ngày Nay) - Mông Cổ đã tổ chức Ngày Ngựa Thế giới lần đầu tiên với hàng loạt hoạt động quy mô lớn, nổi bật là cuộc diễu hành của hơn 12.600 kỵ sĩ nhằm tôn vinh di sản ngựa Mông Cổ và quảng bá văn hóa du mục ra thế giới.
Ngày Ngựa Thế giới (World Horse Day) đã được Đại hội đồng Liên Hợp Quốc khóa 79 thông qua tại phiên họp toàn thể ngày 3/6/2025.
Sáng kiến thành lập Ngày Ngựa thế giới (World Horse Day) do Tổng thống Mông Cổ Ukhnaagiin Khürelsükh đề xuất đã được Đại hội đồng Liên Hợp quốc khóa 79 thông qua tại phiên họp toàn thể ngày 3/6/2025, với sự đồng bảo trợ của 56 quốc gia thành viên.
Trên cơ sở đó, Chính phủ Mông Cổ đã ban hành Nghị quyết số 100 năm 2026, chính thức chọn ngày 13/7 hằng năm là Ngày Ngựa thế giới.
Nhân dịp kỷ niệm lần đầu tiên, Mông Cổ đã tổ chức chuỗi hoạt động quy mô lớn tại Khui Doloo Khudag, gồm cuộc Diễu hành Vạn mã, Giải đua ngựa quốc tế Cúp Tổng thống Mông Cổ, giải vật truyền thống cùng nhiều chương trình nghệ thuật, văn hóa và các cuộc thi giới thiệu di sản gắn với ngựa.
Một trong những điểm nhấn của sự kiện là cuộc diễu hành của 12.600 kỵ sĩ, được tổ chức theo sáng kiến của Tổng thống Khürelsükh nhằm chào mừng 820 năm thành lập Đại Mông Cổ.
Các đoàn kỵ sĩ được sắp xếp theo đội hình quân sự truyền thống của người Mông Cổ thời cổ đại, còn gọi là Zuut – mô hình tổ chức theo đơn vị hàng trăm binh sĩ.
Bên cạnh sự tham gia của đại diện nhiều địa phương và lĩnh vực trên khắp Mông Cổ, ban tổ chức còn mời các thí sinh từng góp mặt trong chương trình truyền hình thực tế nổi tiếng "Physical: Asia" tham gia cuộc diễu hành.
Theo ban tổ chức, sự hiện diện của các khách mời quốc tế góp phần nâng cao tầm vóc và sức lan tỏa của Ngày Ngựa thế giới.
Theo Chính phủ Mông Cổ, việc thành lập Ngày Ngựa thế giới nhằm quảng bá giá trị và nguồn gen quý của ngựa Mông Cổ, đồng thời giới thiệu nền văn minh du mục, tri thức truyền thống cũng như thúc đẩy phát triển thể thao cưỡi ngựa và du lịch.
Hiện thế giới có hơn 50 triệu con ngựa, trong đó khoảng 5 triệu con, tương đương hơn 10%, đang được nuôi tại Mông Cổ.
Với quy mô đàn ngựa này, Mông Cổ hiện là quốc gia có số lượng ngựa trên đầu người cao nhất thế giới, khẳng định vị trí đặc biệt của loài vật này trong đời sống, văn hóa và lịch sử của người dân Mông Cổ.
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