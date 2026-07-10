Chọn Tạp chí điện tử Ngày Nay làm nguồn ưu tiên trên Google Search

  • Bước 1: Bấm vào nút ‘Thêm Ngày Nay trên Google’, hoặc truy cập đường dẫn
    https://www.google.com/preferences/source?q=ngaynay.vn
  • Bước 2: Tại trang web vừa mở, bấm vào ô vuông nằm bên phải Tạp chí điện tử Ngày Nay để chọn làm nguồn tìm kiếm ưu tiên.

Khi ô vuông chuyển thành dấu tích xanh là hoàn thành, bạn đọc có thể đóng trang web trên.

Khi nhìn thấy dấu tích xanh bên cạnh Tạp chí điện tử Ngày Nay là đã hoàn thành.

Lịch thi đấu tứ kết World Cup 2026 ngày 11/7: Tây Ban Nha - Bỉ "đại chiến"

PV In bài viết
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
(Ngày Nay) - Trận tứ kết World Cup 2026 giữa Tây Ban Nha và Bỉ sẽ diễn ra trên sân vận động SoFi ở Inglewood, Los Angeles, California (Mỹ) vào lúc 2g sáng 11/7 (theo giờ Việt Nam).
Lịch thi đấu tứ kết World Cup 2026 ngày 11/7: Tây Ban Nha - Bỉ "đại chiến"

Vào lúc 2g sáng 11/7 (theo giờ Việt Nam), Tây Ban Nha và Bỉ sẽ có màn chạm trán trên sân SoFi ở Inglewood, Los Angeles, California (Mỹ) trong khuôn khổ tứ kết World Cup 2026.

Đây là lần thứ 23 hai đội bóng này có dịp đối đầu nhau và lịch sử đang đứng về phía đội tuyển Tây Ban Nha.

Ở 22 lần gần gặp nhau trước đó, Tây Ban Nha đang chiếm ưu thế vượt trội với 12 trận thắng, 5 hòa và 5 thua trước Bỉ. Ở 5 trận gần nhất, "Bò tót" toàn thắng, ghi đến 13 bàn và chỉ thủng lưới đúng 1 lần.

Tại World Cup 2026, Tây Ban Nha cũng thể hiện phong độ vô cùng ấn tượng với chuỗi bất bại và đang là đội duy nhất giữ sạch lưới kể từ đầu giải.

Lịch sử và phong độ chắc chắn mang đến sự tự tin chiến thắng rất lớn cho Tây Ban Nha. Tuy nhiên, họ cũng không được phép chủ quan trước tuyển Bỉ đang bùng nổ.

Tại giải đấu năm nay, đội tuyển Bỉ cũng đang có thành tích bất bại, ghi 13 bàn thắng và thủng lưới 7 lần.

Với những gì mà hai đội đã thể hiện, trận tứ kết thứ 2 tại World Cup 2026 hứa hẹn sẽ rất hấp dẫn và kịch tính.

Đội bóng nào giành chiến thắng ở cặp đấu này đối đầu Pháp ở bán kết. Pháp đã vượt qua tứ kết bằng chiến thắng 2-0 nhờ các pha lập công của Kylian Mbappe và Ousmane Dembele.

PV
World Cup 2026

Đọc nhiều

Đối thoại

Longform

Cùng chuyên mục

Tin mới

MIK Group ra mắt thương hiệu khu đô thị Forestia – nơi bản sắc văn hóa được kể bằng ngôn ngữ kiến trúc đương đại và nguyên lý Canopy
MIK Group ra mắt thương hiệu khu đô thị Forestia – nơi bản sắc văn hóa được kể bằng ngôn ngữ kiến trúc đương đại và nguyên lý Canopy
(Ngày Nay) -Ngày 10/7, MIK Group chính thức ra mắt thương hiệu khu đô thị Forestia tại sự kiện mang tên “In Motion with MIK”. Lấy cảm hứng từ câu chuyện văn hóa, MIK Group đã khéo léo thể hiện tư duy phát triển đô thị tích hợp cân bằng dựa trên các trụ cột giá trị xuyên suốt.
Ảnh: Valentina Cucchiarra / Coral Reef Alliance
UNESCO xây dựng bộ hướng dẫn toàn cầu đánh giá mức độ dễ bị tổn thương của các khu bảo tồn biển trước biến đổi khí hậu
(Ngày Nay) - Trong bản cập nhật công bố ngày 8/7, UNESCO cho biết Ban Cố vấn Quốc tế của dự án "Hướng tới các giải pháp khí hậu nhằm bảo vệ các khu bảo tồn biển" đã họp từ ngày 9/4 để thúc đẩy việc xây dựng bộ hướng dẫn toàn cầu về đánh giá mức độ dễ bị tổn thương trước biến đổi khí hậu.
Mông Cổ ra mắt công viên địa chất quốc gia đầu tiên, tiến gần hơn tới danh hiệu Công viên Địa chất Toàn cầu UNESCO
Mông Cổ ra mắt công viên địa chất quốc gia đầu tiên, tiến gần hơn tới danh hiệu Công viên Địa chất Toàn cầu UNESCO
(Ngày Nay) -  Ngày 1/7, hơn 200 đại diện từ các cơ quan chính phủ, cộng đồng địa phương, giới học thuật, các tổ chức quốc tế và khu vực tư nhân đã tham dự lễ ra mắt Công viên địa chất Khanbogd – Shar Tsav , công viên địa chất quốc gia đầu tiên của Mông Cổ. Sự kiện đánh dấu một cột mốc quan trọng trong nỗ lực bảo tồn di sản địa chất của quốc gia này và mở đường cho mục tiêu trở thành Công viên Địa chất Toàn cầu UNESCO trong tương lai.
Hình thành hệ sinh thái mật mã dân sự "Make in Vietnam"
Hình thành hệ sinh thái mật mã dân sự "Make in Vietnam"
(Ngày Nay) - Phó Thủ tướng Phan Văn Giang ký Quyết định phê duyệt Đề án “Khuyến khích xã hội hóa hoạt động nghiên cứu, phát triển ứng dụng mật mã dân sự giai đoạn 2026-2030, định hướng đến năm 2035."