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Lịch thi đấu tứ kết World Cup 2026 ngày 10/7: Pháp "đại chiến" Maroc

PV In bài viết
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(Ngày Nay) - Vào lúc 3g sáng 10/7, Pháp và Maroc sẽ có cuộc tái ngộ rất được chờ đợi trong trận đấu mở màn vòng tứ kết World Cup 2026.
Pháp-Maroc quyết đấu tranh tấm vé đầu tiên vào bán kết World Cup 2026. (Ảnh: AFP/TTXVN)
Pháp-Maroc quyết đấu tranh tấm vé đầu tiên vào bán kết World Cup 2026. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Vòng tứ kết World Cup 2026 sẽ được mở màn bằng trận đấu Pháp-Maroc vào lúc 3g sáng 10/7 (theo giờ Việt Nam) trên sân Boston.

Đây là kỳ World Cup thứ hai liên tiếp hai đội tuyển Pháp và Maroc có dịp chạm trán nhau.

4 năm trước tại Qatar, Pháp đã vượt qua Maroc 2-0 tại bán kết nhờ các bàn thắng của Theo Hernandez và Randal Kolo Muani.

Ở cuộc tái ngộ này, Pháp với dàn ngôi sao chất lượng như Kylian Mbappe, Olise hay Dembele, đang được đánh giá cao hơn so với đại diện đến từ châu Phi.

Lịch sử cũng ủng hộ thầy trò huấn luyện viên Didier Deschamps khi Pháp đang có thành tích tốt trước Maroc. Trong 6 lần chạm trán trước đây, Pháp thắng 4, hòa 1 và thua 1.

Tuy nhiên, lịch sử chỉ mang giá trị tham khảo và Pháp sẽ phải dè chừng trước một Maroc đang rất thăng hoa tại World Cup 2026.

Lịch thi đấu chi tiết 4 trận đấu vòng tứ kết World Cup 2026

Pháp, Maroc, Tây Ban Nha, Bỉ, Anh, Na Uy, Argentina và Thụy Sĩ đã vượt qua vòng 1/8 để tạo nên 4 cặp đấu hấp dẫn tại vòng tứ kết World Cup 2026.

Maroc tiến vào tứ kết với thành tích bất bại bằng lối chơi giàu kỷ luật, phòng ngự tổ chức chặt chẽ và phản công với tốc độ rất cao.

Maroc bất bại ở bảng đấu có sự góp mặt của Brazil, thắng Hà Lan ở vòng 1/16. Đặc biệt, chiến thắng 3-0 trước Canada ở vòng 1/8 cho thấy họ không chỉ biết phòng ngự, mà còn đủ sắc bén để kết liễu đối thủ.

Rõ ràng, Maroc sẽ là thách thức không dễ dàng cho Pháp trên hành trình của mình.

PV
World Cup 2026

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