Chọn Tạp chí điện tử Ngày Nay làm nguồn ưu tiên trên Google Search

  • Bước 1: Bấm vào nút ‘Thêm Ngày Nay trên Google’, hoặc truy cập đường dẫn
    https://www.google.com/preferences/source?q=ngaynay.vn
  • Bước 2: Tại trang web vừa mở, bấm vào ô vuông nằm bên phải Tạp chí điện tử Ngày Nay để chọn làm nguồn tìm kiếm ưu tiên.

Khi ô vuông chuyển thành dấu tích xanh là hoàn thành, bạn đọc có thể đóng trang web trên.

Khi nhìn thấy dấu tích xanh bên cạnh Tạp chí điện tử Ngày Nay là đã hoàn thành.

World Cup 2026: Bồ Đào Nha thủng lưới phút bù giờ, Ronaldo chia tay World Cup đầy tiếc nuối

PV In bài viết
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
(Ngày Nay) - Bồ Đào Nha bước vào trận đấu với Tây Ban Nha khi tinh thần lên cao sau chiến thắng đầy kịch tính trước Croatia ở vòng đấu trước. Dù vậy, thử thách dành cho Cristiano Ronaldo và các đồng đội lần này được đánh giá là khó khăn hơn rất nhiều.
World Cup 2026: Bồ Đào Nha thủng lưới phút bù giờ, Ronaldo chia tay World Cup đầy tiếc nuối

Ở phía bên kia “chiến tuyến”, Tây Ban Nha đang thể hiện phong độ hết sức thuyết phục. Đoàn quân của HLV Luis de la Fuente vẫn chưa để thủng lưới bàn nào và là đội duy nhất còn giữ sạch lưới tại World Cup 2026.

Trở lại với màn so tài trên Sân vận động AT&T, ngay sau tiếng còi khai cuộc, Tây Ban Nha là đội nhập cuộc chủ động hơn. Phút thứ 3, Mikel Oyarzabal tung cú sút đầu tiên nhưng không thể đánh bại thủ môn Diogo Costa. Đến phút 8, Oyarzabal tiếp tục có cơ hội đối mặt nhưng lại dứt điểm chệch cột dọc.

Bồ Đào Nha đáp trả với cú sút xa của Joao Cancelo trước khi Ronaldo có pha đảo chân rồi dứt điểm ở phút 12, buộc thủ môn Unai Simon của Tây Ban Nha phải khép góc cản phá. Phía bên kia, Diogo Costa trở thành người hùng của đội bóng áo bã trầu với hàng loạt pha cứu thua xuất sắc trước Lamine Yamal và Alex Baena ở phút 16, rồi tiếp tục từ chối Dani Olmo ở phút 31.

Cuối Hiệp 1, Bồ Đào Nha tạo ra cơ hội nguy hiểm nhất. Từ tình huống phạt góc, Ronaldo kiến tạo để Bruno Mendes tung cú sút cực mạnh, bóng chạm hậu vệ Tây Ban Nha rồi dội xà ngang bật ra trong sự tiếc nuối.

Sau giờ nghỉ, Tây Ban Nha tiếp tục gia tăng sức ép. Yamal nhiều lần khuấy đảo hàng thủ đối phương, trong khi Diogo Costa vẫn chơi chắc chắn với pha cản phá cú đá phạt trực tiếp hiểm hóc của tài năng trẻ này ở phút 73.

Tưởng như trận đấu sẽ phải bước vào hiệp phụ thì đúng phút bù giờ đầu tiên, Ferran Torres thực hiện đường chuyền thuận lợi để Mikel Merino băng xuống dứt điểm tung lưới Bồ Đào Nha, ghi bàn thắng duy nhất của trận đấu.

Những phút còn lại, Bồ Đào Nha dồn toàn lực tấn công. Bernardo Silva đánh đầu chệch khung thành trong gang tấc ở phút 90+6, còn quả đá phạt cuối cùng của Bruno Fernandes cũng không tìm đến được vị trí của Ronaldo.

Chung cuộc, Tây Ban Nha thắng 1-0, giành quyền đi tiếp, còn Ronaldo khép lại hành trình World Cup 2026 trong nỗi tiếc nuối.

PV
World Cup 2026 Bồ Đào Nha Cristiano Ronaldo bóng đá

Đọc nhiều

Đối thoại

Longform

Cùng chuyên mục

Tin mới

Nhiều thành phố Đông Nam Á đối mặt với rủi ro nắng nóng cao nhất thế giới
Nhiều thành phố Đông Nam Á đối mặt với rủi ro nắng nóng cao nhất thế giới
(Ngày Nay) - Nhiều thành phố Đông Nam Á - trong đó có Thành phố Hồ Chí Minh của Việt Nam, Bangkok và Samut Prakan của Thái Lan - đang đối mặt với một số rủi ro nắng nóng cao nhất thế giới trong bối cảnh lo ngại về hiện tượng khí hậu El Nino ngày càng gia tăng. Cảnh báo trên được đưa ra trong một báo cáo nghiên cứu của Đại học Oxford (Anh), trong đó cho biết thêm rằng các nhà khoa học trên toàn thế giới cũng đang theo dõi sát sao khả năng hiện tượng El Nino năm 2026 mạnh lên thành siêu El Nino.
Mở rộng khả năng tiếp cận dịch vụ đăng ký hộ tịch đối với mọi người dân
Mở rộng khả năng tiếp cận dịch vụ đăng ký hộ tịch đối với mọi người dân
(Ngày Nay) - Chiều 6/7, tại Hà Nội, Bộ Tư pháp tổ chức Hội nghị toàn quốc triển khai thi hành Luật Hộ tịch và Chương trình hành động quốc gia của Việt Nam về đăng ký và thống kê hộ tịch giai đoạn 2026 – 2030, với hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến đến 33 điểm cầu trên cả nước. Thứ trưởng Bộ Tư pháp Nguyễn Thanh Ngọc chủ trì Hội nghị.
Mason Nguyễn cùng người hâm mộ quyên góp gần 480 triệu xây thư viện, mở thêm nhiều không gian sáng tạo cho trẻ em
Mason Nguyễn cùng người hâm mộ quyên góp gần 480 triệu xây thư viện, mở thêm nhiều không gian sáng tạo cho trẻ em
(Ngày Nay) - Tại fanmeeting "BÁCK TOGETHER" tối 5/7 tại Hà Nội, nghệ sĩ Mason Nguyễn và Def Jam Việt Nam đã công bố kết quả hợp tác với dự án Thư viện Ước mơ của doanh nhân, chuyên gia Nguyễn Phi Vân nhằm xây dựng các thư viện dành cho trẻ em ở những địa phương còn nhiều khó khăn. Đây là hoạt động cộng đồng được khởi động từ nguồn đóng góp của người hâm mộ, thay cho hình thức tặng quà trực tiếp cho nghệ sĩ.
Bí thư Thành ủy Hà Nội Trần Đức Thắng phát biểu tại hội nghị
Tạo bứt phá mạnh mẽ trong tăng trưởng kinh tế Thủ đô
(Ngày Nay) - Cả hệ thống chính trị vào cuộc, thực hiện nhanh hơn nữa các công việc để thành phố đạt mục tiêu tăng trưởng 11% trong năm 2026 - Đây là chỉ đạo của Bí thư Thành ủy Hà Nội Trần Đức Thắng tại Hội nghị sơ kết công tác 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2026. Hội nghị do Thành ủy, HĐND, UBND, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Hà Nội tổ chức vào ngày 3/7 vừa qua.
Hội đồng Chấp hành UNESCO thông qua quyết định mang tính lịch sử, củng cố vai trò của Phong trào toàn cầu các Câu lạc bộ và Hiệp hội UNESCO
Hội đồng Chấp hành UNESCO thông qua quyết định mang tính lịch sử, củng cố vai trò của Phong trào toàn cầu các Câu lạc bộ và Hiệp hội UNESCO
(Ngày Nay) - Hội đồng Chấp hành UNESCO vừa thông qua quyết định mang tính lịch sử nhằm tăng cường vai trò của mạng lưới các Hiệp hội và Câu lạc bộ UNESCO trong việc triển khai các chương trình và ưu tiên toàn cầu của UNESCO. Tạp chí Ngày Nay trân trọng giới thiệu bản dịch toàn văn thông cáo báo chí từ Liên hiệp các Hội UNESCO Thế giới (WFUCA) tới bạn đọc.
Khôi phục cấp điện sau bão số 1
Khôi phục cấp điện sau bão số 1
(Ngày Nay) - Đến 19 giờ ngày 5/7, Tổng công ty Điện lực miền Bắc (EVNNPC) đang huy động tối đa nhân lực, vật tư, phương tiện và thiết bị để khẩn trương khắc phục các sự cố lưới điện do ảnh hưởng của bão số 1 và hoàn lưu sau bão, nỗ lực khôi phục cấp điện cho khách hàng trong thời gian sớm nhất.