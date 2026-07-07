World Cup 2026: Bồ Đào Nha thủng lưới phút bù giờ, Ronaldo chia tay World Cup đầy tiếc nuối

(Ngày Nay) - Bồ Đào Nha bước vào trận đấu với Tây Ban Nha khi tinh thần lên cao sau chiến thắng đầy kịch tính trước Croatia ở vòng đấu trước. Dù vậy, thử thách dành cho Cristiano Ronaldo và các đồng đội lần này được đánh giá là khó khăn hơn rất nhiều.

Ở phía bên kia “chiến tuyến”, Tây Ban Nha đang thể hiện phong độ hết sức thuyết phục. Đoàn quân của HLV Luis de la Fuente vẫn chưa để thủng lưới bàn nào và là đội duy nhất còn giữ sạch lưới tại World Cup 2026.

Trở lại với màn so tài trên Sân vận động AT&T, ngay sau tiếng còi khai cuộc, Tây Ban Nha là đội nhập cuộc chủ động hơn. Phút thứ 3, Mikel Oyarzabal tung cú sút đầu tiên nhưng không thể đánh bại thủ môn Diogo Costa. Đến phút 8, Oyarzabal tiếp tục có cơ hội đối mặt nhưng lại dứt điểm chệch cột dọc.

Bồ Đào Nha đáp trả với cú sút xa của Joao Cancelo trước khi Ronaldo có pha đảo chân rồi dứt điểm ở phút 12, buộc thủ môn Unai Simon của Tây Ban Nha phải khép góc cản phá. Phía bên kia, Diogo Costa trở thành người hùng của đội bóng áo bã trầu với hàng loạt pha cứu thua xuất sắc trước Lamine Yamal và Alex Baena ở phút 16, rồi tiếp tục từ chối Dani Olmo ở phút 31.

Cuối Hiệp 1, Bồ Đào Nha tạo ra cơ hội nguy hiểm nhất. Từ tình huống phạt góc, Ronaldo kiến tạo để Bruno Mendes tung cú sút cực mạnh, bóng chạm hậu vệ Tây Ban Nha rồi dội xà ngang bật ra trong sự tiếc nuối.

Sau giờ nghỉ, Tây Ban Nha tiếp tục gia tăng sức ép. Yamal nhiều lần khuấy đảo hàng thủ đối phương, trong khi Diogo Costa vẫn chơi chắc chắn với pha cản phá cú đá phạt trực tiếp hiểm hóc của tài năng trẻ này ở phút 73.

Tưởng như trận đấu sẽ phải bước vào hiệp phụ thì đúng phút bù giờ đầu tiên, Ferran Torres thực hiện đường chuyền thuận lợi để Mikel Merino băng xuống dứt điểm tung lưới Bồ Đào Nha, ghi bàn thắng duy nhất của trận đấu.

Những phút còn lại, Bồ Đào Nha dồn toàn lực tấn công. Bernardo Silva đánh đầu chệch khung thành trong gang tấc ở phút 90+6, còn quả đá phạt cuối cùng của Bruno Fernandes cũng không tìm đến được vị trí của Ronaldo.

Chung cuộc, Tây Ban Nha thắng 1-0, giành quyền đi tiếp, còn Ronaldo khép lại hành trình World Cup 2026 trong nỗi tiếc nuối.