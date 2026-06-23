Chọn Tạp chí điện tử Ngày Nay làm nguồn ưu tiên trên Google Search

  • Bước 1: Bấm vào nút ‘Thêm Ngày Nay trên Google’, hoặc truy cập đường dẫn
    https://www.google.com/preferences/source?q=ngaynay.vn
  • Bước 2: Tại trang web vừa mở, bấm vào ô vuông nằm bên phải Tạp chí điện tử Ngày Nay để chọn làm nguồn tìm kiếm ưu tiên.

Khi ô vuông chuyển thành dấu tích xanh là hoàn thành, bạn đọc có thể đóng trang web trên.

Khi nhìn thấy dấu tích xanh bên cạnh Tạp chí điện tử Ngày Nay là đã hoàn thành.

Lionel Messi trở thành chân sút vĩ đại nhất lịch sử World Cup

PV In bài viết
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
(Ngày Nay) - Tỏa sáng với cú đúp vào lưới Áo, Lionel Messi đã vượt qua huyền thoại người Đức Miroslav Klose để trở thành chân sút vĩ đại nhất lịch sử World Cup với 18 bàn thắng.
Lionel Messi trở thành chân sút vĩ đại nhất lịch sử World Cup

Lionel Messi tiếp tục có ngày thi đấu thăng hoa khi lập cú đúp để giúp Argentina đánh bại Áo 2-0 lượt trận thứ 2 bảng J World Cup 2026.

Trên sân Dallas, Messi phá vỡ thế cân bằng trận đấu và áp lực sau khi bỏ lỡ cơ hội từ chấm 11m, với cú sút hoàn hảo mở tỷ số ở phút 38.

Đến phút 90+5, siêu sao 39 tuổi lại khiến tất cả phải nhớ đến mình nhiều hơn với việc sút tung lưới Áo sau 2 pha dứt điểm.

Cú đúp này không chỉ giúp Argentina chiến thắng để sớm ghi tên mình vào vòng knock-out mà còn đưa Messi đi vào lịch sử bóng đá thế giới.

Cụ thể, với 2 bàn thắng vào lưới Áo, Messi đã nâng tổng số pha lập công của mình tại các kỳ World Cup lên con số 18.

Thành tích này giúp siêu sao người Argentina chính thức vượt qua huyền thoại người Đức Miroslav Klose (16 bàn) để trở thành chân sút vĩ đại nhất lịch sử World Cup.

Hành trình lịch sử của Lionel Messi tại ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh kéo dài suốt hai thập kỷ.

Messi ghi bàn thắng đầu tiên khi anh mới 18 tuổi 157 ngày. Đó là bàn thắng vào lưới của Serbia tại World Cup 2006.

4 năm sau, ngôi sao này góp mặt cùng Argentina tại ngày hội bóng đá tại Nam Phi, nhưng không để lại dấu ấn.

Sau hành trình đáng quên ở Nam Phi, Messi trở lại ấn tượng với 4 bàn thắng tại World Cup 2014 tại Brazil với 1 bàn vào lưới Bosnia, 1 bàn vào lưới Iran và 2 lần trước Nigeria.

Năm 2018 tại Nga, Messi mang đến niềm hy vọng lớn cho Argentina nhưng khép lại hành trình anh chỉ có đúng 1 bàn vào lưới Nigeria.

Tuy nhiên, 4 năm tại Qatar, Messi đã khiến thế giới bóng đá phải nhắc đến mình nhiều hơn khi ghi đến 7 bàn thắng, góp công lớn trên chặng đường đưa Argentina bước lên đỉnh thế giới.

Đến World Cup 2026, người hâm mộ tiếp tục được chứng kiến một phiên bản hoàn hảo khác của Messi.

Anh tỏa sáng với 3 bàn thắng vào lưới Algeria và là đó cũng là cú hat-trick đầu tiên của siêu sao này tại World Cup.

Và giờ, khi đối đầu tuyển Áo, Messi tiếp tục thăng hoa với cú đúp bàn thắng để ghi tên mình vào lịch sử với tư cách chân sút vĩ đại nhất lịch sử World Cup.

PV
Lionel Messi World Cup Argentina

Đọc nhiều

Đối thoại

Longform

Cùng chuyên mục

Tin mới

Phó bí thư thường trực Thành ủy TP Lê Quốc Phong, Phó bí thư Thành ủy TP Văn Thị Bạch Tuyết trao quyết định và hoa chúc mừng Tổng giám đốc và 4 Phó tổng giám đốc, cùng Hội đồng biên tập Báo và Phát thanh, Truyền hình TP Hồ Chí Minh
TP Hồ Chí Minh thành lập Báo và Phát thanh, Truyền hình TP Hồ Chí Minh
(Ngày Nay) - Sáng 20/6, Thành ủy TP Hồ Chí Minh tổ chức Hội nghị công bố quyết định thành lập Báo và Phát thanh, Truyền hình TP Hồ Chí Minh, đánh dấu bước chuyển mới trong quá trình sắp xếp, tinh gọn hệ thống báo chí thành phố theo chủ trương, chỉ đạo của Trung ương, của thành phố.
Tuyển lao động phổ thông làm việc tại sân bay Long Thành
Tuyển lao động phổ thông làm việc tại sân bay Long Thành
(Ngày Nay) - Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam (ACV) vừa có thông báo về gia hạn thời gian nhận hồ sơ tuyển dụng lao động làm việc tại Cảng không không Quốc tế Long Thành (sân bay Long Thành, xã Long Thành, thành phố Đồng Nai), trong đó có một số vị trí việc làm chỉ cần lao động phổ thông.
Xây dựng môi trường du lịch xanh thân thiện, không khói thuốc
Xây dựng môi trường du lịch xanh thân thiện, không khói thuốc
(Ngày Nay) -  Ngày 20/6, tại phường Quy Nhơn, Cục Du lịch quốc gia Việt Nam (Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch) phối hợp với Quỹ Phòng, chống tác hại của thuốc lá (Bộ Y tế) và Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Gia Lai tổ chức lễ phát động “Xây dựng môi trường không khói thuốc tại địa điểm tham quan và cơ sở lưu trú du lịch”.
Tập đoàn Everland khởi công Dự án Crystal Holidays Heritage Lý Sơn
Tập đoàn Everland khởi công Dự án Crystal Holidays Heritage Lý Sơn
(Ngày Nay) - Ngày 20/6/2026, tại đặc khu Lý Sơn (Quảng Ngãi), Công ty CP Tập đoàn Everland (MCK: EVG) chính thức khởi công Dự án Tổ hợp du lịch văn hóa di sản Lý Sơn – Crystal Holidays Heritage Lý Sơn. Sự kiện là dấu mốc mới của Tập đoàn Everland trong vai trò Nhà phát triển bất động sản bền vững và kiến tạo hệ sinh thái du lịch, nghỉ dưỡng kết hợp di sản văn hóa tại Việt Nam.