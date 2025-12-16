“Lục địa rồng” của Cao Việt Quỳnh đoạt giải thưởng Hội Nhà văn TPHCM 2025

(Ngày Nay) -Chiều 16/12, Chủ tịch Hội Nhà văn TPHCM Trịnh Bích Ngân đã ký và công bố giải thưởng văn học năm 2025 cùng với danh sách 21 tác giả mới được kết nạp vào hội này.

Giải thưởng văn học Hội Nhà văn TPHCM 2025 có 2 phần sẽ trao cho Giải thưởng và Tặng thưởng. Trong đó, Giải thưởng ở lĩnh vực Văn xuôi được trao cho tiểu thuyết “Trùng khơi nghe sóng” của Trương Anh Quốc (NXB Hội Nhà văn) kèm số tiền thưởng 12 triệu đồng. Đây cũng là giải thưởng có giá trị hiện kim cao nhất được trao cho một tác giả đoạt giải của Hội Nhà văn TPHCM năm 2025.

Các giải thưởng còn lại trị giá 10 triệu đồng mỗi giải, được trao cho tập thơ “Những ngọn gió biên cương” của Trần Mai Hường (NXB Hội Nhà văn); tập lý luận phê bình “Văn học thiếu nhi Việt Nam đầu thế kỉ 21 - những điều đọng lại trong con mắt nhắm” của Văn Thành Lê (NXB Kim Đồng).

Tiểu thuyết “Lục địa rồng” - của Cao Việt Quỳnh (NXB Kim Đồng) nhận giải Văn học thiếu nhi; tập truyện dài “Lân tinh” của Giai Du (NXB Kim Đồng) nhận giải Văn học trẻ; Giải Văn học dịch trao cho “Hoang mạc Tartar” - tiểu thuyết của Dino Buzzati, dịch giả Hương Châu, (Phoenix Books, NXB Đà Nẵng).

Ngoài ra các Tặng thưởng kèm số tiền thưởng là 5 triệu đồng mỗi tác phẩm được trao cho: “Miền cỏ tranh” - tiểu thuyết của Nguyễn Minh Ngọc (NXB Quân đội Nhân dân); “Những ngày ở Paris” - hồi ký của Nguyễn Hoài Nam (NXB Hội Nhà văn); “Tiếng chim rừng và đất lửa Tây Ninh” - trường ca của Châu La Việt (NXB Quân đội Nhân dân); “Khi đàn sếu bay về phương Nam” - tiểu thuyết của Lisa Ridzén, dịch giả Minh Khôi (Rubik Books, NXB Phụ nữ Việt Nam).

Trong số các tác giả đoạt giải năm nay của Hội Nhà văn TPHCM, nổi lên hai gương mặt là Cao Việt Quỳnh - trẻ nhất khi mới 17 tuổi và tác giả trẻ Giai Du “mới nổi” với vài đầu sách gây tiếng vang và anh cũng vừa nhận giải nhất Giải thưởng của NXB Kim Đồng hồi tháng 6/2025.

Dự kiến vào ngày 30/1/2026, Giải thưởng văn học Hội Nhà văn TPHCM năm 2025 sẽ được trao cho các tác giả cùng với lễ kết nạp 21 tác giả mới vào hội này.