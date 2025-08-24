PGS.TS.BS Nguyễn Hoài Nam và hồi ức “Những ngày ở Paris”

(Ngày Nay) - Sáng 24/8, PGS.TS.BS Nguyễn Hoài Nam đã có buổi ra mắt hồi ức “Những ngày ở Paris” do NXB Hội Nhà văn cấp phép ấn hành, tại Bệnh viện Quốc tế Minh Anh (quận Bình Tân, TPHCM cũ). Địa chỉ ra mắt sách này cũng là cơ nghiệp của tác giả sau một đời tạo dựng.

Những ngày ở Paris dày hơn 250 trang, không đơn thuần là một tác phẩm ghi chép hay hồi ký. Tác phẩm này là một bức tranh sống động, được vẽ nên bằng những nét cọ của hoài niệm và tình cảm, nơi tác giả gửi gắm trọn vẹn những tháng ngày thanh xuân, những trải nghiệm nghề nghiệp đáng nhớ và những suy tư sâu sắc về cuộc đời. Ngay từ những trang đầu tiên, bạn đọc sẽ cảm nhận được sự nhẹ nhàng, sâu lắng trong từng câu chữ, như một lời thì thầm tâm tình từ một người bạn tri kỷ.

PGS.TS.BS Nguyễn Hoài Nam không chỉ là một bác sĩ với sự nghiệp y học lừng lẫy, mà còn là một nhà văn với niềm đam mê văn chương cháy bỏng. Sự song hành hiếm có này mang đến cho Những ngày ở Paris một chiều sâu độc đáo. Người đọc sẽ tìm thấy trong đó không chỉ những câu chuyện về Paris qua lăng kính của một người trẻ say mê khám phá, mà còn là những bài học về y đức, về sự tận tâm với nghề và cả những trăn trở, suy tư về sứ mệnh của người thầy thuốc. Những ngày tháng miệt mài học tập và làm việc tại kinh đô ánh sáng đã định hình nên con người ông, không chỉ về chuyên môn mà còn về cả tâm hồn.

Paris trong cuốn sách của Nguyễn Hoài Nam không chỉ là biểu tượng của sự hào hoa, tráng lệ mà còn là nơi chứng kiến những khoảnh khắc trưởng thành, những va vấp đầu đời và cả những kỷ niệm thiêng liêng. Đó là Paris của những buổi sáng sương giăng, của những con hẻm nhỏ tĩnh lặng, của những bệnh viện nơi ông đã trải qua những ca trực đêm dài và của những cuộc gặp gỡ định mệnh đã khắc sâu vào tâm trí. Từng câu chữ đều toát lên tình yêu mãnh liệt của tác giả dành cho thành phố này, đồng thời phác họa nên một bức chân dung tự sự chân thật, không tô vẽ.

Nhà nghiên cứu phê bình văn học Lê Thiếu Nhơn, cho biết: “Đã có không ít bác sĩ được sang Pháp tu nghiệp. Thế nhưng, không mấy ai tìm thấy Những ngày ở Paris kiểu Nguyễn Hoài Nam. Bởi lẽ, bác sĩ Nguyễn Hoài Nam vốn có sẵn một trái tim nghệ sĩ, để tương tác mạnh mẽ với không gian sống mà ông may mắn dự phần. Những công trình kiến trúc của Paris, những con đường thơ mộng của Paris, những cánh rừng cổ tích của Paris, những ga tàu điện của Paris… chỉ giống như bối cảnh hợp lý để ông gửi vào từng rung động riêng tư. Cho nên, nói cho chính xác, Những ngày ở Paris là một bức tranh tụ hội sắc màu của người tha hương, gió lãng du, mây lữ thứ…”,

PGS.TS.BS, nhà văn Nguyễn Hoài Nam sinh năm 1961 tại Hà Nội, hiện làm việc tại TPHCM. Ông đã xuất bản: Viết từ bệnh viện - NXB Trẻ năm 2007, Câu chuyện Y khoa - NXB Trẻ năm 2008, Nửa đêm xuống phố - NXB Trẻ năm 2009, Những linh hồn sau cánh cửa - NXB Hội nhà văn 2019, Bởi yêu nhiều nên khỏe ấy mà - NXB Thanh niên 2020, Chuyện tình cuối mùa đông - NXB Thanh niên 2022, Bác sĩ Phẫu thuật - NXB Thanh niên 2024



Và các sách chuyên môn: Cập nhật điều trị ngoại khoa bệnh Basedow - NXB Y học năm 2002, Cập nhật điều trị ngoại khoa Lồng ngực và Tim mạch - NXB Y học năm 2006, Phẫu thuật Nội soi Lồng ngực - NXB Y học năm 2006, Tràn khí màng phổi - NXB Y học 2009, Bệnh tĩnh mạch - NXB Y học 2014